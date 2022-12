Spider-Man: Across the Spider-Verse, i segreti del nuovo trailer!

Il primo trailer ufficiale di Spider-Man Across The Spider-Verse è stato pubblicato online da Sony solo poche ore fa, e già l'attesa per il nuovo film animato sull'arrampicamuri di quartiere è alle stelle. Di fronte ad un video come quello confezionato da Sony Pictures Animation, d'altro canto, è difficile restare indifferenti: uno stile animato vibrante, colorato ed estremamente vario, una pletora di nuovissime varianti di Spider-Man provenienti da tutto il Multiverso e una serie di graditi ritorni ci fanno pensare ad una pellicola in grado di superare i livelli già altissimi di qualità tecnica e di stile raggiunti dal predecessore (a proposito: se volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Spider-Man Into The Spider-Verse). Senza indugiare oltre, dunque, buttiamoci nell'analisi del trailer di Across The Spider-Verse, per scoprire tutto ciò che il breve video ha da raccontarci.



Due graditi ritorni

I primi secondi del trailer, dobbiamo ammetterlo, non sono entusiasmanti: si tratta infatti di una breve sequenza che, attraverso le parole di Rio, madre di Miles Morales, ci fa ripercorrere la storia di come questi sia diventato Spider-Man, unendo del footage del tutto nuovo ad alcune inquadrature ripescate dal prequel, Into The Spider-Verse.

Nulla di trascendentale ai fini della trama del film, ma la sequenza ci permette di dare una nuova occhiata all'ispiratissimo stile grafico utilizzato da Sony per l'animazione del progetto, con tanto di onomatopee che compaiono a schermo, ripescando a piene mani dalla tradizione a fumetti. Dopo questa sequenza troviamo Miles nella sua cameretta: sopra alla testa del nostro protagonista si apre un portale multiversale che rivela la Spider-Gwen di Hailee Steinfeld, la quale invita Miles ad unirsi a lei in una nuova avventura. A questo punto, le cose iniziano a farsi molto più interessanti. Spider-Gwen e Miles Morales arrivano in uno strano edificio dove possiamo vedere tantissime altre varianti di Spider-Man, sulle quali ci concentreremo tra poco. Che sia proprio questo luogo il punto di partenza delle traversie multiversali del nuovo film sull'arrampicamuri? E soprattutto: cosa ci fanno tutti gli Uomini Ragno del Multiverso in un posto simile? Chi li ha convocati?



Probabilmente, gli eroi sono stati riuniti per combattere il villain di Spider-Man Across the Spider-Verse, anche noto come La Macchia, che sarà il nemico principale di Miles non solo nella prima parte della pellicola, ma anche nella seconda, quest'ultima in uscita nel 2024.

Prima di passare in rassegna tutti i volti che vediamo in questa sequenza, spostiamoci in avanti di qualche secondo, quando fa il suo ingresso in scena Peter B. Parker, lo Spider-Man "adulto" di Into the Spider-Verse. Dal look dell'eroe possiamo trarre un paio di ipotesi, già confermate da Sony durante un after-party tenuto su YouTube dopo la pubblicazione del trailer: Peter ha ricucito con la sua Mary-Jane e i due hanno avuto un bambino, come testimonia il marsupio porta-bebè che l'arrampicamuri indossa. Non solo: Sony ha confermato che la bambina si chiama Mayday Parker, riprendendo il nome della Spider-Girl a fumetti di Terra-982. Cambio di inquadratura e rivediamo Miles e Gwen insieme, questa volta probabilmente sulla Terra del protagonista: Spider-Gwen si appoggia alla spalla di Miles, suggerendo una tensione amorosa tra Gwen e Miles .



Il debutto di Spider-Woman e Spider-Man 2099

Neanche il tempo di lasciarci andare alle congetture sul rapporto tra Gwen e Miles che la scena cambia completamente: fa il suo ingresso Spider-Woman, pseudonimo di Jessica Drew, che nel film ha la voce di Issa Rae. E che ingresso: l'eroina spunta da un portale multiversale in sella ad una moto, che lancia sul faccione di una variante dell'Avvoltoio. Particolarità di questa Spider-Woman, al di là del suo design, è il fatto che essa sappia usare le ragnatele come Miles e Gwen: la versione a fumetti del personaggio, invece, non possiede tali poteri. L'ennesima dimostrazione che, pur facendo citazioni a destra e a manca, anche Across the Spider-Verse si prenderà qualche licenza creativa.

Il debutto di Spider-Woman e... ... Il ritorno di Spider-Man 2099!

Ancora uno stacco, e vediamo brevemente lo Spider-Man 2099 di Oscar Isaac (vero nome: Miguel O'Hara), già apparso nella scena post-credits di Into the Spider-Verse. Con ogni probabilità, Spider-Man 2099 farà da mentore a Miles e Gwen, almeno nella prima parte del film: pare infatti che il "covo" dell'(anti?)eroe si trovi nello stesso "nexus" dove vediamo le altre varianti dell'Uomo Ragno, ma anche che Miguel abbia qualche tipo di rapporto con Spider-Woman e Peter B. Parker.



Le scene successive del trailer vanno lette alla luce della nuova sinossi del film, che spiegano che l'alleanza tra gli Spider-Man del Multiverso finirà per rompersi con l'emergere di una nuova minaccia (La Macchia?), che le diverse varianti dell'Uomo Ragno vorranno sconfiggere con modi incompatibili tra loro. In realtà, pare che nel "Consiglio" degli Spider-Man vi sia un accordo sostanziale, e che solo Miles e Gwen siano in disaccordo con la scelta della maggioranza: per questo i due vengono attaccati e, probabilmente, costretti alla fuga.

Ciò spiega anche le scene successive: il combattimento si trasforma in una rincorsa a Miles, che si sposta nel covo di Spider-Man 2099, dove viene colpito da un raggio verde emanato da un enorme ragno meccanico, mentre lo stesso Miguel affila gli artigli al grido "chi pensi di essere?". Se questa è la reazione di Spider-Man 2099, che il resto del trailer ci ha presentato come un mentore e un maestro per il resto del gruppo, la domanda che sorge è una sola: che cosa ha combinato Miles? Ovviamente, l'interrogativo resta senza risposta: la battaglia continua, salvo poi passare su un primo piano di Gwen, che digrigna i denti e dice: "noi dovremmo essere i buoni". Prontamente, Miguel risponde "lo siamo": subito dopo lo vediamo combattere contro Miles Morales su quella che sembra essere un'autostrada futuristica. Insomma, se è vero che il villain principali di Across The Spider-Verse sarà La Macchia, non è detto che Miles e Spider-Gwen non possano trovarsi ai ferri corti con le loro varianti, specie con Spider-Man 2099, che da quanto Sony ha mostrato non sembra essere così buono come pensavamo.



Tutti (o quasi) gli Spider-cameo del trailer

Con Spider-Man 2099 che si lancia su Miles si conclude il trailer di Across The Spider-Verse. Due minuti colmi di azione e con un ritmo incredibile, ma il nostro lavoro di analisi non è ancora concluso. Resta infatti ancora una cosa da fare, ovvero raccogliere tutti (o quasi) i cameo delle varianti di Spidey presenti nel trailer, ben sapendo che vari Spider-Man alternativi sono già stati confermati da più fonti, compresi alcuni che non sono apparsi nel trailer.



Vi ricordiamo comunque che non tutte le varianti che stiamo per citare avranno un ruolo vero e proprio nel film, ma riceveranno solo dei piccoli cameo. Ciò detto, gli Spider-Man che già sappiamo saranno nella pellicola con dei ruoli non secondari sono Miles Morales, Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man 2099, tutti apparsi già nel trailer, e il trio Scarlet Spider, Spider-Punk e Spider-Man India, leakati dal merchandise della produzione o dai rumor degli scorsi giorni. A questi si aggiungono poi i due Spider-Man di Insomniac Games, rumoreggiati tempo fa e entrambi comparsi nel trailer di Across the Spider-Verse.



Passando alle apparizioni "minori", facciamo un salto indietro all'arrivo di Miles e Gwen nel "nexus", a inizio trailer. Qui abbiamo la conferma che tra i vari Spider-Man ci sono sia tute riprese dai fumetti che costumi del tutto nuovi, nonché alcune interessanti citazioni che potrebbero dirci qualcosa di più sulla trama del film.

Per esempio, in piedi a testa in giù dietro Miles troviamo uno Spidey il cui costume somiglia tantissimo all'Amazing Spider-Man di Andrew Garfield: se pensiamo che, stando ai rumor, tra le comparse del film ci sarà anche Tom Holland, un'apparizione di Andrew Garfield o Tobey Maguire non è del tutto da escludere. Sempre in questa sequenza vediamo i due Spidey di Insomniac (sulla destra), insieme ad altri due arrampicamuri: quello nero e giallo è lo Spider-Armor MKII, apparso per la prima volta nel 2011; l'altro, l'energumeno bianco e arancione, ha invece un costume del tutto nuovo. Proseguendo di qualche secondo, troviamo la Spinneret di Mary-Jane Watson, proveniente da Terra-18119, e la AMP di Annie-May Parker, insieme ad un'eroina con dei bracci meccanici dallo stile steampunk: quest'ultima è Lady-Spider, anche nota come Maybelle Reilly, e proviene da un universo in cui il mondo si è fermato all'epoca vittoriana. Accanto a Maybelle abbiamo un altro Spider-Man adulto con un costume viola non meglio identificato.



Sempre nella stessa scena compare anche Bombastic Bag-Man, già fenomeno del web, la cui storia viene raccontata in Amazing Spider-Man 258: niente spoiler, ma sappiate che l'arco narrativo del costume è molto più complesso di quanto sembri, ed ha a che fare sia con Venom che con i Fantastici Quattro. Infine, vi segnaliamo che anche Werewolf Spider-Man e Spider-Man India (Pavitr Prabhakar) fanno una breve comparsa in questi frame, e stando ai leak dovrebbero avere un ruolo piuttosto importante nel resto della pellicola.



Proseguiamo nel video e arriviamo alla scena del combattimento "tutti contro Miles". La prima new-entry a fare la sua apparizione in questo frangente è il Superior Spider-Man del 2013, il quale ha anche ricevuto una sua run a fumetti, in cui la mente del Dottor Octopus finisce nel corpo di Peter Parker. Poco dopo facciamo la conoscenza di uno strano Spidey a sei braccia, apparso per la prima volta sulla carta stampata nel numero 100 di Amazon Spider-Man, lo stesso fumetto che ha dato vita al personaggio di Morbius, in una versione nettamente migliore rispetto a quella di Jared Leto. Infine, nella battaglia appaiono anche la Spider-Armor MKI (di colore argento e nero) e addirittura lo Spider-Man low-poly dell'omonimo gioco per PlayStation 1.

Infine, a completare questo variegato roster di inseguitori di Miles abbiamo lo Spider-Monkey di Terra-8101. Spostiamoci (di nuovo) alla fine del trailer: nell'ultima parte del combattimento vediamo lo Spider-Man della serie animata Unlimited (nella quale l'Uomo Ragno veniva trasportato sulla Contro-Terra, che debutterà nell'MCU nel Volume 3 dei Guardiani della Galassia) e lo Spider-Man del Mangaverso, versione con stile da fumetto giapponese dell'Universo Marvel creata da Kaare Andrews nel 2002.