Spider-Man: Across The Spider-Verse: tutti i ragni del nuovo trailer!

Dopo Secret Invasion e Blue Beetle, oggi tocca anche a Spider-Man. Nelle scorse ore è infatti stato pubblicato da Sony il secondo trailer di Spider-Man: Across The Spider-Verse, dopo che un teaser del nuovo film di Spider-Man era comparso in rete il 3 aprile. Per la verità, Sony ha praticamente pubblicato due trailer diversi della pellicola animata dedicata allo Spidey di Miles Morales, che abbiamo conosciuto e imparato ad amare in Spider-Man: Un Nuovo Universo.



La major giapponese ha infatti rilasciato un trailer internazionale e uno dedicato al pubblico americano, che però differiscono per quasi un minuto di scene su un totale di poco più di due minuti e mezzo di durata. Tra le sezioni "esclusive" dei due video e la corposa sezione comune, però, la carne messa al fuoco da quello che possiamo definire un vero e proprio kolossal supereroistico di animazione è tantissima: ecco dunque la nostra analisi del secondo trailer di Spider-Man: Across The Spider-Verse, in arrivo al cinema il 2 giugno 2023.

Vi presentiamo La Macchia (e tre vecchie conoscenze)

Prima di iniziare la nostra analisi, dobbiamo confessarvi che alcune scene del nuovo trailer sono molto simili a quanto già visto nel primo video teaser del film: per questo motivo, vista anche la mole di contenuti mostrati nel resto del trailer, cercheremo di non focalizzarci su queste scene "già viste".

Se volete saperne di più, però, potete dare un'occhiata alla nostra analisi del primo trailer di Spider-Man: Across The Spider-Verse. Partiamo dunque dal trailer americano, che nei suoi primissimi secondi introduce uno dei nemici di Across The Spider-Verse, La Macchia (The Spot in inglese). Dopo una brevissima presentazione di Miles Morales, il "solo e unico Spider-Man di Brooklyn", infatti, l'eroe è chiamato a sventare un maldestro tentativo di rapina da parte della Macchia. Ma chi è esattamente questo villain? Alter ego dello scienziato Jonathan Ohnn, La Macchia è il risultato di un esperimento commissionato da Kingpin (che è finito in carcere al termine degli eventi di Spider-Man: Into the Spider-Verse) ma miseramente fallito: anziché aprire un varco per la Dimensione Oscura, infatti, Ohnn finisce in un mondo "a pois", del tutto bianco ma costellato di varchi interdimensionali di colore nero. Delle macchie, per l'appunto, che si fondono con il corpo dello scienziato e gli forniscono i suoi poteri sovrannaturali.



Inutile girarci intorno: La Macchia non fa paura, almeno non in questo trailer. Anzi, più che "La Macchia" verrebbe da chiamare il personaggio "La Macchietta", perché il villain si presta a una serie di sketch comici piuttosto divertenti legati ai suoi poteri.

Una presentazione decisamente particolare, specie se consideriamo che proprio Ohnn sarà il villain principale di Across The Spider-Verse e anche del suo sequel, per ora chiamato con un temporaneo "Spider-Man: Across The Spider-Verse Part II". Possibile che Sony abbia optato per un nemico così comico? Probabilmente dietro al personaggio ci sarà molto più di quanto il trailer delle scorse ore lascia presagire: magari Ohnn imparerà a usare meglio i suoi poteri, arrivando, come la sua controparte a fumetti, a sconfiggere Spider-Man e i suoi alleati nel corso del film. Oppure è possibile che dietro alla Macchia si celi qualcun altro, magari lo stesso Wilson Fisk che abbiamo già visto nel primo capitolo delle avventure animate di Miles Morales. D'altro canto, in una delle scene del trailer internazionale vediamo che i sensi di ragno di Miles si attivano quando percepiscono La Macchia: la sua minaccia, insomma, potrebbe essere ben più grave di quanto il breve video non lasci intendere.



Tono completamente diverso per i primi secondi del trailer internazionale, che non ci mostra il villain del film, ma una sequenza con i loghi di diversi Spider-Man dal Multiverso. La clip, indubbiamente, allude all'arrivo degli Spider-Man di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire anche nella pellicola animata, che, dopo mesi e mesi di rumor, leak e indiscrezioni, sembra ormai essere un segreto di Pulcinella. La sequenza iniziale del trailer internazionale, dunque, presenta i simboli dei tre Spider-Man in live action e poco altro, limitandosi a mostrare uno dei tre (quello di Andrew Garfield?) che si lancia dall'alto di un grattacielo su quella che ha tutta l'aria di essere una New York in live-action.



La sequenza, che può sembrare solo un'anticipazione della presenza di uno o più Spider-Man in carne e ossa nel film animato, potrebbe in realtà nascondere un'altra novità non da poco. Già da tempo sappiamo che, nel corso degli eventi di Spider-Man: Across The Spider-Verse, visiteremo cinque universi diversi da quello di Miles Morales: quattro dovremmo già conoscerli, e sono Terra-65, casa di Gwen Stacy, la Nueva York di Spider-Man 2099, New London, il mondo di Spider-Punk (che peraltro vediamo brevemente nel trailer) e Mumbattan, ispirata all'India. Manca il quinto universo del film: che si tratti della New York "in carne e ossa" del Marvel Cinematic Universe o di uno degli universi di Andrew Garfield e Tobey Maguire?

La Spider-family al gran completo

Dopo la premessa, fortunatamente, i due trailer iniziano a mostrare le stesse scene, agevolandoci di molto il lavoro di analisi. Come abbiamo già visto nel primo trailer di dicembre, Miles riceve una visita a sorpresa di Spider-Gwen, che lo invita a "farsi un giro" insieme a lei.

Gwen introduce a Miles quella che lui definisce una "squadra con tutte le migliori spider-persone", probabilmente un team di Spider-Man del Multiverso che comprende Spider-Punk, Spider-Man India e Spider-Woman, quest'ultima già vista nel video dello scorso dicembre. Del gruppo sembra fare parte anche Gwen, che conosce sia quel "nexus" visto nel trailer di tre mesi fa in cui si riunivano tutti quanti gli Spider-Man del Multiverso, chiamato "lobby" (un po' come quella di un videogioco online, per intenderci), sia la "mente" dietro a questo maxi-team-up di eroi, ovvero Miguel O'Hara, anche noto come Spider-Man 2099. Miguel, interpretato da Oscar Isaac, si configura subito come un personaggio chiaroscuro: egli preclude l'ingresso di Miles nel team con gli altri Spider-Man, paragonandolo al "Doctor Strange e il piccolo nerd su Terra-199999", riferendosi agli eventi di Spider-Man: No Way Home e al MCU. Un altro indizio della presenza di Tom Holland nel film?



A fermare l'invettiva contro Miles di Spider-Man 2099 è il Peter B. Parker di Un Nuovo Universo, ex-mentore del protagonista che sembra fare a sua volta parte del mega-team di Miguel O'Hara e che scopriamo avere un figlio, a sua volta dotato di superpoteri ragneschi. Prima che l'incontro si concluda, sentiamo Miguel dire "ora ci penso io" e cambiare i colori della stanza in cui si trovano gli arrampicamuri. Abbiamo già visto che un combattimento tra Miles e Miguel ci sarà, ma non sappiamo a che punto del film sarà collocato: che sia questo il momento buono? E soprattutto: cosa ha fatto Miles per meritarsi l'astio incondizionato di Spider-Man 2099?



La scena successiva ci mostra Spider-Gwen che piange un altro Spidey, probabilmente defunto: l'ambientazione della scena ci lascia pensare che si tratti di una versione "alternativa" di quella già vista sul grande schermo in The Amazing Spider-Man 2, ma a parti invertite. Resta da capire invece perché la persona morta (il Peter Parker di Terra-65?) sia vestita da Spider-Man: una delle "regole" che il film sembra inserire nel Multiverso è che ogni Terra ha un solo Uomo Ragno, che può essere Peter Parker, Miles Morales o qualcun altro, ma questa scena sembra contraddire questa legge. D'altro canto, c'è anche da dire che, se davvero anche lo Spider-Man di Insomniac Games sarà in Across The Spider-Verse, tale regola andrà leggermente rivista, poiché nei videogiochi per PS4 e PS5 vediamo due Spidey diversi.

Miles Morales in fuga nel Multiverso

Il trailer continua mostrandoci alcune altre scene d'azione, tra cui una parte del combattimento tra Miles e Spider-Man 2099, già mostrato nel trailer di dicembre, e uno scontro con La Macchia.

La voce narrante, in questo caso, ci dice che il protagonista deve "scegliere tra salvare una persona e salvare l'intero mondo", mentre ci mostra lo zio di Miles, Aaron Davis, mentre cade da un'impalcatura: Spidey tenta di salvarlo in extremis, ma le parole che accompagnano il trailer sembrano prefigurare il peggiore dei destini per Aaron, che così potrebbe diventare l'equivalente dello "zio Ben" di Peter Parker per il giovane arrampicamuri di Brooklyn. Non è un caso che poco più avanti nel trailer, proprio Peter B. Parker spieghi a Miles che "se non fosse per lo zio Ben, la maggior parte di noi non sarebbe qui". Visti i numerosi richiami, per colori, tinte e forme, al Multiverso Marvel visti nel trailer, è possibile che proprio la morte di un parente (lo zio Aaron di Miles, lo zio Ben di Peter e Gwen, la zia May dello Spidey di Tom Holland) sia una sorta di punto assoluto della continuity di ogni universo, che non può essere cambiato da un eroe senza pesanti conseguenze per tutto il proprio mondo: alla luce di questa "regola" del Multiverso Marvel, che abbiamo già visto nella puntata dedicata a Doctor Strange di What If...?, possiamo rileggere la frase sulla scelta tra salvare una vita e salvare un universo riportata poche righe fa.



Miles, però, non vuole stare alle regole: dopo aver scoperto cosa succederà allo zio, magari sotto forma di una "premonizione" di Peter o di Miguel, questi chiede a Spider-Man 2099 di essere rimandato a casa. Al perentorio "non lo posso fare" del mentore, però, inizia quella che ha tutta l'aria di essere una fuga di Miles Morales dagli altri Spider-Man, guidati dalla versione del 2099, che potrebbe mettergli alle calcagna l'intero spider-gruppo in una corsa contro il tempo nel Multiverso.



Come lo stesso protagonista dice, il suo obiettivo è quello di "fare entrambe le cose, Spider-Man ci riesce sempre": il fine ultimo delle avventure del film, dunque, sarà quello di salvare l'universo di Miles e lo zio Aaron insieme ad esso, rompendo il ciclo di morti che segnano la storia dell'Uomo Ragno. Le ultime sequenze del trailer ci mostrano quella che sembra essere una caccia all'uomo nel Multiverso guidata da Miguel O'Hara: ciò ci fa pensare che questi sia in realtà il "buono" del film e che stia cercando di impedire l'implosione di un intero universo per via del tentativo di Miles di salvare lo zio, un po' come accaduto in What If...? con Doctor Strange.



Resta invece da capire quali posizioni prenderanno gli altri Uomini (e Donne!) Ragno in questo scontro: mentre pare che tra Miles e Spider-Gwen vi sarà del tenero, come ci mostra la scena di fine trailer in cui le mani dei due si sfiorano, tra Peter B. Parker e Spider-Man 2099 sembra essere un vero e proprio "patto", che viene misteriosamente citato negli ultimi secondi del video. Di che accordo si tratti, però, per ora non è dato saperlo. Infine, le ultimissime inquadrature svelano un simpatico easter egg con riferimento al meme dei tre Spider-Man che si riconoscono a vicenda e, soprattutto, introducono Scarlet Spider, ossia Ben Reilly, una delle versioni dell'Uomo Ragno più lontane da Peter Parker e più amate dai fan.



Il trailer, dunque, si chiude sollevando diversi interrogativi: quale sarà il ruolo di Scarlet Spider nel film? Spider-Man 2099 sarà davvero un buono o rappresenterà uno dei villain della pellicola? E soprattutto, come si collocherà La Macchia, quasi assente nella versione americana del trailer, in una storia che sembra ruotare solo e soltanto attorno al dualismo tra Miles Morales e Michael O'Hara? Tutte domande a cui (forse) riceveremo una risposta a inizio giugno, quando Spider-Man: Across The Spider-Verse arriverà al cinema.