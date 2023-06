Spider-Man: Across The Spider-Verse, l'analisi del finale: dov'è Miles?

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha convinto tutti, dalla critica al pubblico. Il nuovo film di Spider-Man è il miglior debutto Sony Animation, un successo commerciale senza precedenti, arrivando persino a superare l'altro cartoon di enorme richiamo di questa stagione, The Super Mario Bros. Movie. Negli Stati Uniti, Spider-Man Across the Spider-Verse è il secondo miglior debutto di sempre per un film d'animazione, mentre tantissimi fan sono già in spasmodica attesa per il sequel della pellicola, Spider-Man Beyond The Spider-Verse, che uscirà in tutto il mondo il 29 marzo 2024. Ma cosa sappiamo per ora sul sequel di Across The Spider-Verse? Il finale del film pone le basi per il suo seguito, svelandoci che fine ha fatto Miles Morales nell'intricata tela del Ragno-Verso e come faranno i suoi amici a salvarlo. Inoltre, la conclusione del film ci prepara anche ad un paio di grandi scontri con i villain più iconici dell'intera trilogia animata dell'Uomo Ragno, tra cui Spider-Man 2099 e, soprattutto, La Macchia.



In che universo è finito Miles Morales?

Prima di iniziare la nostra analisi del finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, vi ricordiamo che questo articolo contiene pesanti spoiler sulla trama del film, fino alle sue ultime battute.

Se non avete già visto il secondo capitolo delle avventure animate di Miles Morales, insomma, vi sconsigliamo di continuare la lettura. Invece, vi consigliamo caldamente di correre al cinema a vedere Across the Spider-Verse, uno dei migliori film d'animazione di sempre (se volete saperne di più, potete sempre dare un'occhiata alla nostra recensione di Spider-Man Across the Spider-Verse). Se invece avete già visto il film, saprete sicuramente che Across the Spider-Verse non ha scene post-credits: si tratta di una scelta che potrebbe deludere i "puristi" tra i fan del Marvel Cinematic Universe, ma anche di una decisione comprensibilissima dal punto di vista narrativo. La produzione targata Sony Animation, infatti, si conclude con un vero e proprio cliffhanger, che non lascia spazio ad alcuna scena post-credits (almeno non senza che quest'ultima rovini tutta l'attesa creata dalle sequenze conclusive del film vero e proprio). Per certi versi, possiamo dire che proprio il finale di Across The Spider-Verse agisce da scena post-credits, spalancando le porte al climax finale di Beyond The Spider-Verse.



Il primo interrogativo che il finale di Across The Spider-Verse lascia irrisolto è, ovviamente, quello sul destino di Miles Morales su Terra-42. Gli ultimi minuti del film hanno sganciato un pesante carico sulla caratterizzazione del protagonista del Regno-Verso animato di Sony. Egli non doveva essere lo Spider-Man di Terra-1610: quel ruolo spettava all'ormai defunto Peter Parker. Addirittura, secondo Spider-Man 2099 Miles è l'"anomalia originaria", perché è stato morso da un ragno radioattivo di un altro universo, Terra-42, che ora si trova senza il suo Uomo-Ragno.

Il film, poi, ci spiega che a trasportare il ragno da un universo all'altro è stato un esperimento del Dottor Jonathan Ohm, ora noto come "La Macchia", il villain principale della trilogia Sony. Senza dilungarci troppo nei dettagli, nel tentativo di tornare a casa dalla lobby della Spider-Society Miles finisce per errore su Terra-42, una distopia dove suo padre è morto e sua madre Rio è costretta a chiedere soldi allo zio Aaron. Quest'ultimo, che sulle prime sembra aver ripreso il ruolo di Prowler, si rivela essere in realtà un semplice "socio" del vero Prowler, che altri non è che lo stesso Miles, ovviamente nella versione di Terra-42, cresciuta senza l'affetto paterno (e senza la sua passione sconfinata per Spider-Man).



Quando Spider-Man: Beyond The Spider-Verse uscirà al cinema, insomma, ci aspettiamo che la prima cosa che Miles dovrà fare sarà liberarsi dalle grinfie di sé stesso e cercare di rientrare nel suo universo.

Tuttavia, poiché su Terra-42 Spider-Man non è mai esistito, siamo certi che Prowler sarà molto più potente della controparte che abbiamo imparato a conoscere su Terra-1610, arrivando probabilmente a costituire una sorta di nemesi per la prima parte di Beyond The Spider-Verse. Difficile dire poi come evolverà il rapporto di Miles con la sua variante malvagia: per come è stato costruito finora il protagonista, infatti, è improbabile che questi decida a cuor leggero di sconfiggere Prowler e abbandonare Terra-42 per sempre, lasciando dietro di sé un mondo oscuro, controllato da una criminalità organizzata che sembra fare capo a sé stesso. A nostro avviso, invece, Miles tenterà di riabilitare la sua variante malvagia, convincendola a schierarsi dalla parte dei "buoni" e ponendo definitivamente fine al suo regno di terrore. D'altro canto, Spidey potrebbe considerarsi colpevole dello stato di decadenza in cui Terra-42, i suoi abitanti e sua madre sono caduti: in fin dei conti, è stato lui a "rubare" i poteri di ragno al Peter Parker di quell'Universo. Se davvero da grandi poteri derivano grandi responsabilità, non possiamo pensare che Miles lasci dietro di sé un intero mondo in fiamme come se nulla fosse.



Uno Spider-Man, due Spider-Man, mille Spider-Man!

Ovviamente, Miles Morales non è l'unico Uomo Ragno a zonzo per il Multiverso. Al contrario, anche Gwen Stacy (la Spider-Woman di Terra-65), è alla ricerca del nostro protagonista: dopo essere stata rinnegata dalla Spider Society di Spider-Man 2099, infatti, la giovane Donna-Ragno è corsa su Terra-1610, nella speranza di raggiungere Miles prima dei suoi nemici.

Qui, però, Gwen ha scoperto che Spidey non è mai tornato a casa, e ha presto capito che il suo amico (o qualcosa di più?) si trova in un altro universo. Spider-Gwen ha dunque deciso di formare uno Spider-Team di soccorso per Miles, nel quale troviamo alcuni personaggi già visti in Across The Spider-Verse e altri ripresi direttamente da Un Nuovo Universo, che nel sequel non hanno tuttavia avuto alcun ruolo di rilievo. Non sappiamo se Gwen abbia capito che Miles si trova su Terra-42, ma siamo quasi certi che quella sia la sua destinazione: la nostra ipotesi, dunque, è che proprio questo nuovo Spider-gruppo salverà Miles da Prowler e lo riporterà nel suo universo natio.



Chi sono i membri della "Spider-Family" di Across the Spider-Verse? Accanto a Gwen Stacy abbiamo Pavitr Prabhakar, lo Spider-Man India di Terra-50101, Spider-Byte (la Margo di Terra-22191) e Spider-Punk (Hobie Brown, Terra-138), tutti già apparsi in Spider-Man: Across The Spider-Verse. Tra le "vecchie glorie" di Un Nuovo Universo, invece, abbiamo Peter B. Parker, il mentore di Miles Morales, Peni Parker (Terra-14512, la ragazza con l'esoscheletro robot anche nota come Sp//der), Spider-Man Noir e Spider-Ham, che probabilmente riceveranno più screentime in Beyond The Spider-Verse, dopo essere rimasti essenzialmente in sottofondo durante gli eventi della pellicola appena uscita al cinema.

Ci intriga molto il personaggio di Hobie Brown, Spider-Punk, che a nostro avviso potrebbe avere ancora molto da dire nel futuro della saga cinematografica animata di Sony: è infatti proprio Hobie a convincere Miles a ribellarsi a Spider-Man 2099, spiegandogli persino come fare per tornare a casa propria. Certo, Spider-Punk è un personaggio "anarchico", a cui i metodi autoritari di Miguel O'Hara sembrano stare molto stretti, ma siamo sicuro che dietro le sue azioni non si celino altri scopi? D'altro canto, in Across The Spider-Verse non abbiamo mai visto il mondo di Hobie: chissà che, nel seguito, Spider-Punk non si riveli ancora più importante di quanto non lo sia stato finora.



La vera nemesi di Miles Morales

Mentre la "Spider-Family" di Gwen è sulle tracce del protagonista, anche Spider-Man 2099 e la sua Spider Society lo stanno cercando. La Spider Society, in realtà, ha due scopi ben precisi: il primo è quello di catturare Miles; il secondo è quello di mantenere intatto il "canone" di Terra-1610, evitando cioè che lo stesso Miles o uno dei suoi alleati riesca ad evitare la morte di Jefferson Davis per mano della Macchia.

E poi, ovviamente, obiettivo di Miguel O'Hara sembra essere quello di catturare La Macchia prima che distrugga il Multiverso, ma solo dopo che essa avrà ucciso Davis. Le linee narrative rimaste aperte sui villain di Spider-Man: Across the Spider-Verse sono però tantissime, e siamo certi che esse godranno di uno screentime decisamente più ampio nel film del prossimo anno. Innanzitutto, ci aspettiamo un approfondimento su Spider-Woman e Ben Reilly, lo Scarlet Spider che abbiamo brevemente già visto in Across the Spider-Verse e che, da buon fan favorite, riceverà sicuramente ampio spazio nel corso del sequel. Per di più, non sappiamo nemmeno da quale Terra Scarlet Spider e Spider-Woman provengano: che Beyond The Spider-Verse riesca a spiegare tutto ciò che il prequel non ha detto? Che magari tutte queste informazioni siano state volutamente celate in vista di colpi di scena futuri?



Il personaggio più enigmatico di tutti è però lo Spider-Man 2099 di Oscar Isaac, che fino alle ultimisse battute del film è l'unica nemesi credibile di Miles. Across the Spider-Verse sembra essersi tenuto a freno nel mostrarci i veri poteri del villain, specie per quanto riguarda il suo lato vampiresco. Non ci è nemmeno stato spiegato perché Spider-Man 2099 sia un ibrido uomo-pipistrello-ragno e non un semplice Uomo Ragno come tutti gli altri. Inoltre, benché le sue motivazioni ci siano state spiegate a metà del film, queste ultime ci sembrano poco convincenti, o quantomeno poco esaustive.



Per tutta la seconda parte della pellicola aleggia il dubbio che Miguel O'Hara sappia qualcosa di più degli altri Spider-Man, che abbia una storia ben più drammatica (e, magari, violenta) di quella che ci è finora stata rivelata, e che, alla fine, in Beyond the Spider-Verse, tutti i nodi sulla sua figura verranno al pettine. Addirittura, non facciamo fatica a credere che proprio Spider-Man 2099 sarà il vero nemico della prossima pellicola, mentre La Macchia continuerà a rimanere un villain di sottofondo, per quanto temibile possa essere diventata.



A proposito della Macchia, siamo certi che quello che viene considerato da Sony il nemico principale di Miles Morales per il resto della sua trilogia cinematografica si farà ben più cupo nel corso di Beyond The Spider-Verse. D'altro canto, ormai del vecchio Dr. Jonathan Ohm è rimasto ben poco: La Macchia è diventata un nemico interdimensionale, capace di muoversi da un Universo all'altro sfruttando il suo stesso corpo. I suoi nuovi poteri, alla fine del film, sono esemplificati dallo stile grafico utilizzato per metterla a schermo, ben più inquietante di quello di inizio pellicola.



Già sappiamo che La Macchia cercherà di uccidere il padre di Miles, e già sappiamo che questo evento è "canonico", cioè pressoché impossibile da evitare. Mentre il protagonista è disperso su Terra-42, insomma, la sua nemesi potrebbe vendicarsi su di lui uccidendo la sua intera famiglia, senza nessuno a fermarlo. O, ancora peggio, cosa succederebbe se Miles venisse salvato giusto in tempo per tentare di fermare il villain, ma ciò fosse impedito proprio da Spider-Man 2099, nel tentativo di salvare il Canone? Lo scopriremo (forse) solo il prossimo marzo, quando Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà al cinema.