Spider-Man: le 5 scene più horror della trilogia di Sam Raimi

Un autore come Sam Raimi è sempre stato bravissimo a mescolare i generi, e uno dei suoi preferiti è proprio l'horror. Dopotutto la sua storia cinematografica parte da lì, con il cult La Casa che ha dato vita a una vera e propria mitologia. Quindi era inevitabile che nei suoi Spider-Man ci mettesse anche un po' della sua vena orrorifica, come solo lui sa fare. E infatti ci sono almeno cinque scene in queste pellicole che hanno proprio questa venatura.



Istanti scelti precisamente da Raimi, che utilizza Spidey e i suoi villain come veicolo per la paura, sana e ben gestita. Vi avevamo raccontato anche i 5 scene trash della trilogia di Spider-Man, quindi ora passiamo alle sequenze horror rimaste impresse nei nostri ricordi. Perché la mano del regista statunitense viaggia sapiente sul confine tra i generi, creando piccole grandi icone capaci di reggere perfettamente lo scorrere del tempo.



Norman Osborn contro Green Goblin

Cominciamo con Goblin, che si è sempre prestato alla perfezione all'horror. Sarà infatti lui grande protagonista di questa classifica. Il personaggio interpretato da Willem Dafoe è uno dei più famosi villain dell'Uomo Ragno. L'abbiamo anche rivisto al cinema, come vi raccontavamo nella nostra recensione di Spider-Man No Way Home. E la sua stessa nascita nel primo film si tinge già di risvolti paurosi.



Ma sono le scene di dialogo tra Norman Osborn e Goblin a diventare horror. L'uomo è infatti combattuto tra la sua coscienza e l'irrompere della figura dell'antagonista, perché da quando ha preso il siero la parte oscura della sua anima lo tenta in ogni modo. E sono proprio queste scene di atmosfera a permeare di orrore il primo Spider-Man. Norman lotta con se stesso, ma la presenza del Goblin è sempre più forte. Le voci scorrono nei corridoi, il suo alter ego lo chiama come il canto di una sirena. I brividi arrivano, perché le parole di entrambi si accavallano, Norman ha paura ma non riesce a resistere. E, come Dr Jekyll e Mr Hyde, Osborn diventa Goblin, e viceversa.



Goblin in pericolo

Restiamo sempre con il nostro poco amichevole Goblin di quartiere. Tra le tante sfide che il villain lancia a Spider-Man c'è quella di un palazzo in fiamme. Peter aiuta i pompieri infilandosi tra le stanze avvolte dal fuoco, per salvare tutti gli inquilini rimasti. Sembra però ci sia ancora una persona che non riesce ad abbandonare la casa. Il legno è preda delle fiamme, con il fumo che avvolge ogni cosa. Spidey si avvicina pian piano a questa figura di spalle, avvolta da quello che sembra essere uno scialle. Peter immagina sia una signora anziana che non è in grado di allontanarsi, e va da lei per portarla in salvo.

Sfruttando una caratteristica principe dell'horror, Raimi inganna lo spettatore e con un jump-scare rivela il Goblin sotto lo scialle, che in un attimo colpisce Peter scaraventandolo lontano. E si bea della propria bravura, sottolineando la facilità con cui lui stesso è riuscito a ingannare il suo nemico. Raimi riesce quindi a creare una vera e propria scena di tensione orrorifica, utilizzando i personaggi e l'ambiente in maniera perfetta.



La preghiera di Zia May

Chiudiamo la parte relativa al Goblin con un'altra delle scene che hanno abitato gli incubi di tutti. Lo scontro con Spider-Man è ormai scoppiato, e Norman ha scoperto la sua vera identità. Vuole quindi colpirlo sul personale, e zia May è il suo vero grande punto debole.



È tardi, l'anziana sta pregando prima di andare a dormire, con la foto dello zio Ben sul letto, ricordandolo sempre. Da un momento all'altro irrompe Goblin, sfondando la finestra e ferendo zia May. La risata fragorosa avvolge tutto, mentre la donna è terrorizzata dalla situazione. Non contento, il Goblin la costringe a finire la preghiera che aveva interrotto. Sam Raimi rende molto horror una scena brevissima, capace però di terrorizzare tutti. La malvagità del personaggio di Willem Dafoe non conosce limiti, e la sua risata chiude la preghiera dalla povera zia May.



Doc Ock si risveglia

Passiamo a Spider-Man 2, perché c'è una scena che è veramente spaventosa, a tutti gli effetti. Quasi fosse un piccolo cortometraggio. Stiamo parlando del risveglio di Otto Octavius dopo l'incidente con i tentacoli che ha causato l'esplosione del chip di controllo. Otto è svenuto, e i dottori stanno cercando di capire come rimuovere quelle appendici ormai fuse al suo corpo. Ma quando la sega circolare si avvicina per sradicarle, qualcosa inizia a muoversi.

I tentacoli capiscono la minaccia e iniziano a fare una strage di dottori e infermieri. Una scena orchestrata con una precisione chirurgica: non c'è sangue, eppure la violenza orrorifica è ovunque. I tentacoli spuntano dal buio, si fanno strada dappertutto, eliminando ogni minaccia possibile. Tutto fino a quella dilaniante presa di coscienza finale. Otto Octavius diventa a tutti gli effetti Doc Ock in una scena horror davvero da antologia.



Spider-Man e Venom

Chiudiamo con il terzo film, perché nonostante sia il meno riuscito dei tre ha comunque l'impronta di Raimi. Lo si vede nell'utilizzo del simbionte, che richiama archetipi horror. Soprattutto nella scena della chiesa, quando Peter vuole liberarsi dell'alieno una volta per tutte. Colpendo la campana si rende conto che il suono gli permette di indebolire il simbionte.

Così inizia a strapparselo letteralmente dal corpo, con fatica e difficoltà. Quasi dovesse togliersi la propria pelle, come fosse un corpo estraneo fuso che non vuole abbandonare l'ospite. Sotto il campanile arriva però Eddie Brock, pieno di odio per Peter. Il simbionte trova così subito un nuovo ospite, e si infila letteralmente nel suo corpo. Venom quindi nasce in odio a Peter e Spider-Man, ma Raimi riesce a rendere il concetto sfruttando gli stilemi dell'horror.