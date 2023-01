Spider-Man 4: Venom e Gatta Nera nel ritorno al cinema di Tom Holland?

Le ultime notizie arrivate su Spider-Man 4, il nuovo capitolo dell'epopea cinematografica con Tom Holland, non sono affatto incoraggianti: secondo uno scoop delle scorse settimane, infatti, Spider-Man 4 sarebbe stato rinviato dall'estate del 2024 all'inverno del 2024, o addirittura al 2025 inoltrato. Si tratterebbe di un posticipo di sei o di dodici mesi, che lascia pensare che i lavori sulla pellicola siano ancora in alto mare. In effetti, le ultime dichiarazioni di Sony ci indicano che Spider-Man 4 è in lavorazione, ma anche che il film "arriverà al momento giusto" (leggi: si farà attendere ancora a lungo). Tuttavia, qualcosa sul prossimo film dell'arrampicamuri la sappiamo: per esempio, è noto che Tom Holland ha firmato un contratto con Sony e Marvel e che tornerà per una nuova trilogia nei panni di Spidey. Inoltre, attorno a Spider-Man 4 ruotano altri nomi, come quelli di Venom e della Gatta Nera, che potrebbero tutti avere un ruolo nella pellicola.



Venom, più o meno

Venom è nel Marvel Cinematic Universe, anche se non come pensavamo: l'arrivo del simbionte su Terra-616, infatti, è avvenuto nella scena post-credits di Spider-Man: No Way Home, che però ha chiuso immediatamente la porta ad uno scontro tra l'Eddie Brock di Tom Hardy e lo Spidey di Tom Holland, confermando che il Venom dello Spider-Verse Sony appartiene ad un universo separato da quello del MCU.

Nel Marvel Cinematic Universe, al momento, resta un piccolo frammento del simbionte originale, che sappiamo essere sulle tracce di Peter Parker, misteriosamente attratto da quest'ultimo (un po' come lo erano anche gli altri villain introdotti nell'epilogo della prima trilogia del nuovo arrampicamuri Marvel). È dunque possibile che Spider-Man si scontri con il simbionte in Spider-Man 4: le basi ci sono tutte, e le possibilità di un incontro tra i due si fanno sempre più alte. Ci sono però ancora una serie di domande irrisolte a cui, per ora, è impossibile rispondere: per esempio, è possibile che quel poco che resta di Venom su Terra-616 riesca a prendere il controllo di un ospite umano e creare una sorta di "secondo Venom" nell'Universo Marvel? Se sì, chi sarà quest'ultimo?



L'MCU, per ora, non ha il suo Eddie Brock, mentre resta piuttosto improbabile che il Venom di casa Marvel sia identico a quello di Sony, se non altro perché, a quel punto, sarebbe stato decisamente più furbo riutilizzare il personaggio di Tom Hardy, anziché una sua copia-carbone con la medesima origin story.

Una possibilità più intrigante è che, almeno all'inizio, Venom non esista nell'MCU. Ci spieghiamo meglio: con una "costola" del simbionte già presente su Terra-616, non è necessario che questa trovi un ospite, si trasformi in Venom, e poi combatta contro Spidey. È anzi possibile che lo Spider-Man con costume nero nasca "pacificamente" dall'unione tra l'arrampicamuri di Tom Holland e il simbionte: solo in un secondo momento, i due potrebbero separarsi e quest'ultimo potrebbe trovare il suo ospite finale, che nell'MCU potrebbe essere una figura diversa da Eddie Brock. In effetti, lo scooper Ember ha riportato, la scorsa settimana, che Sony avrebbe dei piani per introdurre il costume nero in Spider-Man 4, e dunque anche il simbionte, ma essi non passerebbero per uno scontro con Venom. Una mossa simili avrebbe senso perché potrebbe catturare due piccioni con una fava: da una parte, essa potrebbe preservare l'unicità del simbionte interpretato da Tom Hardy; dall'altra, invece, essa potrebbe introdurre nell'MCU lo Spidey nero, amatissimo dai fan, senza per questo "bruciare" il personaggio di Venom con un'introduzione prematura, a ridosso della fine della Saga del Multiverso.



D'altro canto, le storie di Venom da raccontare, sia dentro l'MCU che fuori, sono ancora tante. Se c'è una storyline che Sony e Marvel sembrano stare costruendo attorno al personaggio è quella che potrebbe vedere Spidey e Venom scontrarsi con Knull, il "padre" di tutti i simbionti. La scena post-credits di Venom: la furia di Carnage, per esempio, ci dice che i simbionti del Multiverso hanno una memoria condivisa, facendo un chiaro riferimento proprio a Knull. Al contempo, il villain è strettamente legato alla Lama d'Ebano, la spada del Cavaliere Nero introdotta in Eternals e al momento nelle mani del Dane Whitman interpretato di Kit Harington.

Su queste basi, è possibile che Sony stia puntando ad un adattamento di King in Black, che potrebbe segnare il culmine della seconda trilogia di Spidey e vedere l'arrampicamuri e Venom alleati combattere contro la minaccia comune del Dio dei Simbionti. In quest'ottica, è in effetti possibile che il costume nero di Spider-Man arrivi già nel 2024-2025 e venga introdotto sul finale di Spider-Man 4, per poi mostrare uno scontro diretto tra Uomo Ragno e Venom in Spider-Man 5 e spingere i due eroi a collaborare contro una minaccia più grande di loro in Spider-Man 6. Insomma, una sorta di "trilogia dei simbionti", che però in Spider-Man 4 potrebbe rappresentare solo una sotto-trama appena accennata.



Un arrampicamuri più "crudo"

Insomma, Venom (o quantomeno una sua parte) potrebbe essere in Spider-Man 4. Ma non sarà al centro della storia del film. Al contrario, stando a quanto emerso dagli ultimi rumor, pare che il prossimo Spider-Man sarà un film molto più "dark" e con i piedi per terra della trilogia precedente.

Si tratta di una svolta annunciata: Peter ormai è cresciuto, ha capito che "da grandi poteri derivano grandi responsabilità" e, soprattutto, è solo. Con la morte di Zia May nel corso di No Way Home e l'incantesimo di Doctor Strange che ha fatto dimenticare a chiunque della sua esistenza, Peter Parker è ormai un reietto condannato alla solitudine. Al contempo, l'introduzione del personaggio di Kingpin in Hawkeye e gli eventi di serie collocate sul livello "street" del MCU come Echo e Daredevil: Born Again suggeriscono che New York sia diventata un posto molto più pericoloso nel mondo post-blip, e che anche Spidey dovrà fare i conti con il cambiamento che ha investito la sua città. Ciò potrebbe significare scontrarsi con nemici più sanguinari, spietati e violenti, che a loro volta potrebbero ispirare trame più crude.



Non ci stupiremmo se Kingpin dovesse essere il nemico principale di Spider-Man 4, che d'altro canto dovrebbe uscire dopo Daredevil: Born Again (anzi: il posticipo da metà 2024 a fine 2024 - inizio 2025 potrebbe essere stato effettuato proprio per non sovrapporsi o anticipare la serie sul Diavolo Rosso).

Tuttavia, c'è un altro nome che continua a circolare insistentemente attorno al prossimo film dell'arrampicamuri: stiamo parlando di Felicia Hardy, la Gatta Nera. Vi abbiamo già raccontato le origini a fumetti della Gatta Nera, ma un ripasso non guasta: Black Cat è una supercattiva, poi diventata anti-eroina e alleata di Spidey, priva di poteri ma incredibilmente abile nel manipolare gli avversari, nel combattimento corpo a corpo e nell'agire nell'ombra. La backstory della Gatta Nera è estremamente violenta: figlia di un criminale, Felicia ha cercato in ogni modo di dimostrare l'innocenza del padre, salvo poi scoprire che questi era veramente colpevole dei crimini che gli erano stati imputati. Non solo: l'anti-eroina ha anche subito una violenza sessuale dal fidanzato, Ryan, che ne ha condizionato tutto l'arco a fumetti.



Considerato il tono piuttosto spensierato degli ultimi film di Spidey nell'MCU, verrebbe naturale pensare che Sony voglia rivedere le origini del personaggio nella trasposizione cinematografica. Stando a quanto riporta sempre lo scooper Ember, invece, la backstory di Felicia Hardy non cambierà affatto sul grande schermo: al contrario, il giornalista ha parlato di una scena già prevista per il film nella quale Felicia, dopo essere stata stuprata, si specchia e nota che il suo makeup, sciolto dalle lacrime, ha formato una sorta di "maschera" attorno ai suoi occhi. Da lì, la ragazza decide di diventare la Gatta Nera, tanto che parte del suo costume è proprio l'iconica maschera nera.

Tuttavia, lo stesso Ember ha aggiunto che, visto che la trama di Spider-Man 4 è ancora in fase di definizione, è anche possibile che Sony decida di dedicare un film standalone a Gatta Nera, quest'ultimo dai toni molto più cupi e drammatici rispetto a quelli di Venom. Ovviamente, il film dovrebbe fare parte dello Spider-Verse esteso di Sony, il che significa che la Felicia Hardy cinematografica potrebbe finire al di fuori dell'MCU, impedendo così che quest'ultima sviluppi una sorta di storia d'amore con Peter Parker, sostituendo la MJ di Zendaya, che d'altro canto ormai non ricorda nulla della sua relazione con Spidey.



Il ritorno di due volti molti amati

In effetti, nelle ultime settimane un paio di nuove dichiarazioni sembrano spingere più per la pellicola "in solitaria" dedicata a Black Cat che per una sua inclusione nell'MCU.

Dei leak hanno infatti spiegato che MJ tornerà in Spider-Man 4 e continuerà ad essere l'"interesse sentimentale" di Peter. Non è chiaro se ciò scioglierà l'incantesimo lanciato al termine di Spider-Man No Way Home o se la relazione tra i due ricomincerà da capo. Ciò, però, ha due conseguenze, una buona e una... decisamente meno buona. Partiamo dalla seconda. Far rientrare il personaggio di Zendaya dalla finestra significherebbe distruggere il finale di Spider-Man: No Way Home, riducendone completamente la portata drammatica. Dall'altra parte, però, un ritorno di MJ darebbe anche senso alla serie animata Spider-Man: Freshman Year, che secondo le teorie non sarebbe altro che il racconto dei "primi giorni" di Spidey da parte di Zendaya, man mano che la ragazza recupera la memoria dall'incantesimo di Strange e ricorda la sua relazione con l'arrampicamuri. Sempre secondo Ember, comunque, il ritorno di MJ (e di conseguenza di Zendaya) sarebbe stato deciso da Sony, mentre Marvel e Disney si sarebbero opposte a questa ipotesi, che d'altro canto sembra dipendere in gran parte da ragioni commerciali.



Concludiamo con un ultimo rumor, slegato dagli altri, che riguarda il super-cattivo di Adrian Toomes, Avvoltoio: Avvoltoio è apparso in una delle scene post-credits di Morbius, dopo essere stato il nemico principale di Spider-Man: Homecoming. Sfortunatamente, però, il fatto che le scene post-credits di Morbius non avessero alcun senso logico, tanto da dover essere rimosse nell'edizione digitale del film, non depone a favore di un ritorno di Toomes sul grande schermo.

Al momento, riporta lo scooper Ember, Avvoltoio potrebbe tornare o in un futuro progetto di Spider-Man o in una pellicola dello Spider-Verse esteso. Se le scene post-credits di Morbius non fossero canoniche, ciò significherebbe che Avvoltoio uscirà di prigione e cercherà Spidey, in una classica "rivincita" fumettistica. Se invece dovessimo considerare la conclusione del film con Jared Leto come canonica nell'MCU, le cose si complicherebbero molto: come ha fatto Avvoltoio a viaggiare da Terra-616 ad un altro universo? Come ha fatto a ricostruirsi un'armatura fatta con tecnologia aliena? Perché ha contattato proprio Morbius? Insomma, le domande irrisolte sono tante, e probabilmente non avremo risposte ancora per un bel po'.