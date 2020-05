Space Jam: A New Legacy, tutte le novità del sequel con LeBron James

A metà degli anni '90 la Warner Bros. Pictures ebbe la felice intuizione di affiancare sul grande schermo i suoi Looney Tunes a un'icona sportiva globale. L'idea di un match di pallacanestro che mescolasse la comicità e l'ironia dei personaggi animati WB all'immenso talento di Michael Jordan si rivelò vincente contro i malvagi MonStars, tanto che ancora oggi Space Jam è uno dei titoli cult del cinema anni '90. Dopo anni e anni di speculazioni sull'eventuale sequel, finalmente abbiamo la certezza: Space Jam: A New Legacy e la sua pesante eredità arriverà nelle sale il 16 luglio 2021. Ma cosa sappiamo a oggi di questo film?



Da MJ a LeBron

A distanza di quasi 25 anni dal primo capitolo, Warner Bros. ci riprova. E se i Looney Tunes per natura sono immuni da qualsiasi segno d'invecchiamento, per Michael Jordan è tempo di lasciare il canestro alla generazione successiva. Space Jam: A New Legacy, diretto da Malcolm D. Lee, propone ai Looney Tunes l'aiuto della stella dei Lakers LeBron James, pronto per riportare gli spettatori sul campo da basket dal 16 luglio del prossimo anno. Il titolo del film è stato ufficializzato da LeBron tramite il suo account Instagram ma per il momento la trama di Space Jam 2 rimane oscura. La certezza sembra soltanto una: anche in questo secondo capitolo assisteremo a una combattutissima partita di pallacanestro. Bugs Bunny & Co. possono tranquillizzarsi perché nonostante il loro caro amico Michael Jordan sia costretto in panchina, potranno comunque contare su uno dei migliori cestisti di tutti i tempi.

Per certi versi la pellicola riprende alcuni aspetti del primo film. Se nel 1996 la guest star per eccellenza era Bill Murray, in questo secondo capitolo il testimone sarà raccolto da Don Cheadle.



Un altro tratto distintivo del primo era la presenza di alcune star dell'NBA, ai quali i mostri alieni decidono di rubare il talento per poter sconfiggere i Looney Tunes. Anche nel sequel si replicherà la presenza di alcuni grandi campioni della pallacanestro, da Klay Thompson a Anthony Davis, da Diana Taurasi a Damian Lillard.

Inevitabile il ritorno tra i Looney Tunes di Bugs Bunny, Duffy Duck e soprattutto Lola Bunny, new entry creata ad hoc per il film del 1996 e subito entrata nel cuore degli spettatori e dello stesso Bugs Bunny. Dietro le quinte, Tony Bancroft è al lavoro nel reparto animazioni, che potrebbero essere in stile anni '90.



I dettagli di produzione

La produzione del film comprende un nome illustre come il regista di Black Panther e Creed - Nato per combattere, Ryan Coogler, mentre il timone della regia, inizialmente affidato al regista di Fast & Furious, Justin Lin, è passato come abbiamo visto nelle mani di Malcolm D. Lee, cugino del premio Oscar Spike Lee.

Con un budget raddoppiato rispetto al primo capitolo, Space Jam: A New Legacy si potrà avvalere degli effetti visivi creati dalla Industrial Light & Magic della LucasFilm, che torna a collaborare con Warner Bros. dopo la realizzazione di un capolavoro nel campo del cinema a tecnica mista, Chi ha incastrato Roger Rabbit?. Anche il comparto musicale può contare sulla navigata professionalità di Hans Zimmer.

LeBron James, grande fan del primo film, è coinvolto nel progetto da diversi anni e partecipa anche nel ruolo di co-produttore. James dovrà confrontarsi con il fantasma di un prodotto che negli anni ha consolidato la sua aurea di divertissement di qualità, e soprattutto dovrà cercare di non sfigurare nell'inedita veste d'interprete, dopo la spassosa e spontanea performance di Michael Jordan.



Le notizie che circolano intorno a Space Jam: A New Legacy riguardano soprattutto i protagonisti che hanno contribuito a realizzare questo sequel atteso da anni ma i fan vogliono scoprire qualcosa in più sulla trama che coinvolgerà LeBron James e i Looney Tunes.

Nei cinema americani Space Jam: A New Legacy è dunque confermato in uscita il 16 luglio 2021 ma l'emergenza Coronavirus potrebbe far slittare la produzione. Tutto tace per quanto riguarda l'arrivo nelle sale italiane ma aspettiamo fiduciosi notizie ufficiali. Sul nostro sito trovate anche la recensione del primo Space Jam.