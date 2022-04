Sonic 2: tutti i migliori easter egg del film

Il riccio più veloce del mondo è tornato al cinema sfrecciando sullo schermo. Un sequel che ha confermato le sensazioni del primo capitolo conquistando una grande fetta di pubblico, e non solo (qua infatti la nostra recensione di Sonic 2). Ma soprattutto un secondo capitolo pieno zeppo di easter egg, citazioni e curiosità. Dopotutto il mondo videoludico di Sonic è davvero ricco di materiale da cui attingere, perciò il film non poteva che lanciarsi dentro a piene mani.



Scovarli non è stato facile, ma ce l'abbiamo messa tutta, aguzzando la vista e attivando le nostre sinapsi, a metà tra cinema e videogiochi. Quindi che ne dite di partire veramente di corsa per scoprire i migliori easter egg di Sonic 2? Ovviamente seguiranno spoiler su tutto il film, quindi se non l'avete ancora visto siete avvertiti. Se volete però c'è anche il nostro video sugli easter egg di Sonic 2.



Sonic 2 e Sonic Adventure

La sequenza iniziale in cui Sonic sventa la rapina a un portavalori ha già tantissime reference.



Intanto il regista, Jeff Fowler, ha preso ispirazione dal videogioco Sonic Adventure, soprattutto per i tombini che esplodono e l'acqua che invade la città. Sonic Adventure e il suo sequel hanno infatti rappresentato un grande punto di partenza per il film. Infatti la task force governativa per scovare Sonic si chiama Guardian Units of Nations, il cui acronimo è GUN, cioè pistola. Un'organizzazione segreta vista proprio nella serie Adventure. Oltretutto, nell'elicottero che porta Tom e Maddie a Green Hills si intravede la scritta SA-2, cioè proprio Sonic Adventure 2. Anche la scena di snowboard dalla montagna è ripresa da Sonic Adventure, dove c'era un livello molto simile.



Le citazioni dai fumetti

Tanto è ripreso anche dai fumetti, non solo dai videogiochi. Infatti il passato di Knuckles viene proprio dalle avventure su carta di Sonic.



In quel caso la tribù degli echidna non era in lotta con Longclaw, ma con i Drakons. Gli echidna infatti dovevano proteggere gli smeraldi dai Drakons, i loro creatori originali che però volevano usarli per conquistare la galassia. Un'altra chicca presa dai fumetti è il letto di Sonic. Infatti nella sua apparizione nei fumetti Archie, dormiva proprio in un letto così.



Un film con tanti livelli

I livelli di Sonic sono disseminati ovunque nel film. Il pianeta dei funghi già visto nel primo capitolo è un riferimento a uno dei livelli, così come Splash Hill Zone, presente in Sonic 4. Knuckles a un certo punto del film si schianta contro un camioncino con la scritta Splash Hill ben visibile.



Anche il labirinto per raggiungere lo Smeraldo è ripreso dai giochi. Infatti la Labyrinth Zone era un livello del classico Sonic the Hedgehog. Non solo, hanno pure aggiunto gli scivoli acquatici presenti nel gioco e alcuni degli effetti sonori originali. E il Mean Bean invece? Non è soltanto un simpatico nome per un coffee shop, dove l'agente Stone attende il ritorno di Robotnik. Nel 1993 infatti era nato un puzzle game chiamato Mean Bean Machine, molto simile a Puzzle Bobble. Il minigioco è riapparso nel 2017 come parte di una boss battle per Sonic Mania. Nel Mean Bean a un certo punto si intravede anche il classico look di Eggman dei videogiochi applicato a Jim Carrey. Anche il momento in cui Sonic inala una bolla d'aria sottacqua per salvare Knuckles è un chiaro omaggio ai videogiochi. Infatti nei livelli subacquei per riprendere fiato bisognava avvicinarsi proprio alle bolle d'aria che salivano dal fondo.



Un altro easter egg molto sottile è quello relativo alla prima missione per ritrovare la bussola. Infatti i simboli che Sonic gira sotto la statua sono un omaggio al gioco Sonic Riders. È stato confermato che i simboli sono babilonici, facendo un omaggio ai Babylon Rogues del gioco, dato che sono anche loro dei volatili.



Cibo e storia del personaggio

C'è un easter egg anche nel celebre aereo pilotato da Tails. Infatti vediamo finalmente il suo debutto, ma nella coda è riportato il numero 761, che è la velocità maggiore raggiunta da Sonic: 761 miglia all'ora. Un dettaglio che si può ritrovare nel libro Stay Sonic pubblicato da Mike Pattenden nel 1993, dove si racconta la origin story del riccio.



C'è poi la questione cibo, perché tutti ormai sappiamo la passione di Sonic per i chili dog. Ma nel film viene anche fuori quella di Knuckles, nel suo caso però per l'uva. Un easter egg per i veri fan, ma che in tanti avranno apprezzato.



Gli easter egg cinematografici di Sonic 2

Ci sono anche parecchi easter egg cinematografici in Sonic 2. Intanto la testa di pietra dell'agente Stone che Robotnik usa nel pianeta dei funghi è un chiaro richiamo Cast Away. In quel caso il protagonista interpretato da Tom Hanks finiva su un'isola deserta e iniziava a parlare con Wilson, un pallone con sopra un volto.



Durante la rapina Sonic cita invece Il Cavaliere Oscuro, dicendo che lui è l'eroe che si meritano e di cui hanno bisogno. Quando Tom e Maddie lasciano Sonic a casa da solo ci sono tanti richiami a Mamma, ho perso l'aereo nel modo in cui lui si diverte mettendo tutto a soqquadro. Ma c'è anche la citazione a Risky Business, con l'iconica scena di danza di Tom Cruise nel film del 1983. Sonic infatti la ricrea nella maniera più simile possibile, occhiali compresi. Sempre in quella scena c'è una citazione sottile alla serie Parks and Recreation, che però nel doppiaggio italiano si perde. La voce originale di Sonic è infatti Ben Schwartz, che in Parks and Rec interpreta Jean-Ralphio. In inglese c'è un momento in cui Sonic utilizza una celebre espressione di Jean-Ralphio, parlando con il cane, proprio con la sua voce. C'è poi il riferimento alla faida tra Vin Diesel e The Rock, che Sonic paragona a quella tra echidne e gufi. Molto palese è invece la citazione al Winter Soldier della Marvel, visto che Sonic chiama così Knuckles durante la discesa sulle nevi. Nella partita di baseball finale c'è un riferimento a Il migliore, film del 1984 con protagonista Robert Redford. L'home run di Knuckles richiama quello di Redford, soprattutto per lo stesso tema musicale in sottofondo.



Smeraldi e sequel

Anche tutta la questione degli smeraldi è ripresa dai giochi. Quando Sonic diventa Super utilizza gli Smeraldi del Chaos dopo che il grande smeraldo è andato in frantumi. Nei giochi ci sono sette pietre di questo tipo, ognuna con poteri mistici unici, che fanno trasformare il protagonista in Super Sonic.



Per chiudere la pellicola nella post credit si è scelto un altro iconico personaggio dei giochi: Shadow. Il Progetto Shadow appare in Sonic Adventures 2 e poi in Shadow the Hedgehog. Un personaggio che vedremo sicuramente in azione contro Sonic e gli altri nel prossimo film.