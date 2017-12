Solo: A Star Wars Story, tutto quello che sappiamo sull'atteso spin-off

Mentre Star Wars: Gli ultimi Jedi continua la sua inarrestabile corsa al boxoffice mondiale con un incasso di 892 milioni di dollari, la LucasFilm è già pronta a iniziare una martellante campagna promozionale con il controverso e atteso Solo: A Star Wars Story di Ron Howard. Il secondo film antologico della saga è infatti atteso nelle sale a maggio, appena un mese dopo l'uscita del colossale Avengers: Infinity War, ma a cinque mesi dalla release ufficiale sono ancora poche le informazioni che abbiamo al momento sullo spin-off dedicato ad Han Solo.

Secondo gli ultimi rumor, così, la major dovrebbe cominciare a pubblicizzare il titolo già tra poche settimane -si parla di metà gennaio-, con un primo poster e magari un primo teaser trailer ufficiale, ma si tratta comunque di voci di corridoio da prendere cum grano salis, esattamente come le altre legate al già preventivato flop del film. E date allora le sparute curiosità su trama e personaggi del film, proviamo oggi a mettere insieme tutte le notizie sul progetto, così da avere una panoramica precisa su uno dei blockbuster più attesi del prossimo anno.

Gangster movie spaziale

Se lo splendido Rogue One: A Star Wars Story era strutturato come un heist movie con forti tinte da film di guerra, questo Solo: A Star Wars Story sarà invece più una sorta di gangster movie, in linea dopotutto con il carattere del suo protagonista, contrabbandiere noto in tutta la Galassia interpretato nella sua più giovane versione da Alden Ehrenreich. Proprio su quest'ultimo si hanno molti dubbi però, dato che molte voci vorrebbero la sua performance al di sotto delle aspettative.

Che siano o meno assolute esagerazioni, è certo che un simile clima non aiuti il già difficile paragone con Harrison Ford, che nei panni di Han ci ha passato gran parte della sua lunga carriera cinematografica. Comunque, non contenta dell'interpretazione dell'attore e consapevole dei vari problemi legati a "una sceneggiatura complicata da girare" firmata da Kasdan senior e junior, la LucasFilm avrebbe già messo in conto un grande flop, il che è abbastanza curioso se pensiamo che stiamo sempre parlando di un film di Star Wars. Si tratta ovviamente sempre di rumor non confermati, probabilmente venuti fuori sulla scia delle polemiche legate al cambio alla regia di questa estate. In ogni caso, il film mantiene inalterata la sua data d'uscita, fissata per il 23 maggio 2018, il che nel suo piccolo dovrebbe significare meno problematiche di quanto si pensi. Rogue One, ad esempio, fu spostato preventivamente a una release natalizia per bissare il successo di Star Wars: Il risveglio della Forza, cosa che, sia chiaro, potrebbe ancora succedere con Solo, ma al momento tutto tace.

Mettendo da parte rumor e dicerie, prendiamo però in esame le notizie certe. Sappiamo che al fianco di Ehrenreich troveremo Joonas Suotamo nel pelo di Chewbecca, grande amico e alleato del protagonista, certamente immancabile in un film dedicato alla vita di Han Solo. Anche Lando Calrissian avrà una parte centrale nel progetto, e il suo giovane volto avrà i lineamenti di Donald Glover, tra gli autori più apprezzati del momento e talentuoso caratterista. Emilia Clarke sarà invece Kira, personaggio femminile non meglio identificato che viaggerà insieme ad Han e Chewbe nello spazio a bordo di un Millennium Falcon in stato di grazia, più aerodinamico e con una colorata striscia blu a macchiargli la carrozzeria.

Giovane Han, giovane Falcon in fondo! E continuando nel territorio delle new entry, nel film sarà presente anche quello che è stato descritto come "una sorta di mentore contrabbandiere" per Han, tale Beckett, interpretato da Woody Harrelson. I dettagli sul personaggio sono ancora avvolti nel totale riserbo, e già avere un nome a quanto pare è un miracolo. Sorte diversa tocca invece al gangster di Paul Bettany, entrato nel cast pochi mesi fa in sostituzione di Michael K. Williams, che ha dovuto abbandonare il progetto a causa di problemi di scaletta con altri film. Il personaggio interpretato da Bettany sarà molto importante nell'economia della storia, ma ad esempio dello stesso non sappiamo né nome né ulteriori specifiche al contrario di Beckett. Sarà ricco, sarà pericoloso, sarà carismatico, ma la sua identità resta al momento celata da una fitta nube di mistero, anche se presumibilmente avrà un fascino e un'ascendente sicuramente più soft sui suoi sottoposti rispetto al viscido Jabba the Hutt.

Solo pochi giorni fa è approdato online quello che sembrava essere un primo poster artwork ufficiale di Solo: A Star Wars Story che mostrava il look dei protagonisti e del falcon, anche se la Disney si è sbrigata a smentirne l'ufficialità. Ci crediamo relativamente, dato che il look del Falcon è identico a quello descritto nei rumor dei mesi passati, mentre l'aspetto di Kira e Lando non sembra assolutamente artefatto. Si tratta sicuramente di un leak al quale la Disney ha voluto mettere una pezza per non fare brutte figure prima dell'inizio della campagna promozionale vera e propria. Aspettiamo comunque fiduciosi le prime settimane del 2018 per vedere del materiale relativo al film, magari un first look sulle pagine di Entertainment Weekly o Empire e un agognato trailer ufficiale.