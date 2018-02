Solo: A Star Wars Story, finalmente il primo trailer ufficiale! L'analisi

Una chitarra elettrica apre quello che era senza dubbio il trailer più atteso del momento, quello di Solo: A Star Wars Story, secondo spin-off ufficiale della saga fantascientifica diretto da Ron Howard che vedrà Alden Ehrenreich nei panni di un giovane Han Solo. Una storia d'origini, insomma, che ci racconterà la nascita e l'affermazione del contrabbandiere spaziale più amato della storia del cinema, anche se sulla trama in sé la LucasFilm ha deciso di non sbottonarsi troppo, nonostante il filmato di oggi ci regali diversi spunti sui quali riflettere relativi al possibile sviluppo della storia. E a ben vedere, il trailer ci regala l'assaggio di un film che forse non era stato immaginato così a causa dei molti problemi in fase di produzione, con toni che sembrano vicini a Rogue One e più lontani dalla saga principale. Certo, non ci sarà Harrison Ford a interpretare Han, il cui volto è ormai iconico, ma il buon Alden potrebbe rivelarsi in realtà una scelta almeno in parte azzeccata.

Il pilota migliore della Galassia

La cosa che interessava più di ogni altra di questo primo trailer era l'effetto che avrebbe fatto Ehrenreich come Han, dati anche i rumor che volevano la sua interpretazione come "scadente", definito addirittura da alcuni come un attore "incapace di recitare". Ora, la veridicità di tali voci è certamente opinabile, ma è vero che il ragazzo mostra forse qualche incertezza nella dizione e nel puro parlato, dato che su 4 o 5 battute che pronuncia nel trailer almeno la metà sembrano dette a bocca socchiusa e in parte poco comprensibili.

Allo stesso tempo però il filmato ci ha mostrato un'espressività e una faccia da canaglia perfette per la parte, con tanto di sorriso sornione, quindi vizio e virtù potrebbero compensarsi in una discreta performance. Lungi da noi l'idea di voler giudicare la sua prova attoriale in 1 minuto e 33 secondi, ma si parla di una prima impressione, dell'impatto che ha avuto questa sua prima presentazione nel personaggio. Detto questo, lo studio non ha voluto sbilanciarsi sui dettagli della trama, anche se dal filmato è possibile capire come si tratti di uno space western in salsa Sette Samurai spaziali con tanto di duello a pistole in stile Sergio Leone. Anche se la storia è ancora avvolta nel mistero, però, vediamo come "il mentore di Han", tale Tobias Beckett (Woody Harrelson), sia intenzionato a mettere insieme una squadra per una missione non meglio specificata, e oltre a lui, Han e Chewbecca, i membri della squadra dovrebbero essere altri cinque. Questi sono Lando Calrissian (Donald Glover), vecchia conoscenza della saga e futuro amico di Han, Qi'Ra, interpretata da un'Emilia Clarke che potrebbe avere anche un intreccio amoroso con il protagonista, un personaggio femminile non meglio identificato nei cui panni si cela Thandie Newton (con Look eccentrico annesso), un alieno a quattro braccia e il robot di Qi'Ra, una specie di mix à la Star Wars tra Alpha 5 dei Power Ranger e Robocop.

Per quanto riguarda i pianeti, invece, nel trailer ci vengono mostrati quattro sistemi apparentemente differenti: uno totalmente innevato, uno ricco di sabbia e acqua, un terzo in stile cittadina futuristica e un quarto con un locale chic, probabilmente sede del "gangster intergalattico" interpretato da Paul Bettany, assente in ogni frame del trailer. Che dire, insomma: non ci resta che aspettare il prossimo 23 maggio per scoprire quanto possa funzionare Solo: A Star Wars Story come film di origini e quanto Alden Ehrenreich possa bissare la performance sfacciata e iconica di Ford nei panni di Han, anche se proprio sul finale del trailer l'attore ci regala un assaggio del sarcasmo del protagonista, dicendo: "Per un momento ho temuto il peggio, ma è passato. È passato", solo per poi ritrovarsi intrappolato in un groviglio di tentacoli di un gigantesco mostro alieno.