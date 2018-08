Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di settembre 2018

Copioso periodo di prime visioni assolute per Sky Cinema, che nei trenta giorni del settembre a venire propone una buona varietà di titoli per tutti i tipi di pubblico. Tra le uscite più attese merita senza dubbio un posto d'onore l'acclamato Chiamami col tuo nome, il film di Luca Guadaganino premiato con l'Oscar alla miglior sceneggiatura non originale firmata da James Ivory.

Spazio anche alle produzioni di genere, con pellicole come il thriller distopico Seven Sisters (con una Noomi Rapace che si fa letteralmente in sette) e il mockumentary horror What we do in the shadows - Vita da vampiro, diretto dal regista dell'ultimo cinecomic sul Dio del tuono Taika Wakiti.

E poi ancora il musical animato tutto nostrano Gatta Cenerentola, l'horror Leatherface, il thriller Black Butterfly con Antonio Banderas e il drammatico L'incredibile vita di Norman, con Richard Gere in una delle interpretazioni più riuscite dell'intera carriera.



Seven Sisters - 4 settembre

Il film è ambientato in un futuro distopico in cui, per combattere il pericolo della sovrappopolazione, è stato decretato che ogni famiglia può avere solo un figlio. Quando Karen Settman muore dando alla luce sette gemelle, suo padre Terrence escogita uno stratagemma per salvarle tutte: ciascuna di loro può uscire di casa solo nel giorno della settimana corrispondente al nome di battesimo (Lunedì, Martedì, Mercoledì, eccetera), condividendo la stessa identità pubblica.

Quando una di loro però sparisce, la loro vita cambia per sempre e si rivelano elemento fondamentale in una possibile rivoluzione sociale. Noomi Rapace è la multipla protagonista, nei panni delle sette sorelle, di questo action/thriller d'ambientazione distopica che, pur a dispetto di qualche forzatura, intrattiene con gusto grazie anche all'avvincente regia del finlandese Tommy Wirkola, già autore della saga horror-comedy di Dead Snow.



Chiamami col tuo nome - 21 settembre

Vent'anni fa, un'estate in Riviera, una di quelle stagioni che segnano la vita per sempre. Elio ha diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel Ponente ligure.

Figlio di un professore universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età, il ragazzo aspetta come ogni anno "l'ospite dell'estate, l'ennesima scocciatura": uno studente in arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti. Anche Elio ne è irretito.

I due condividono, oltre alle origini ebraiche, molte passioni: discutono di film, libri, fanno passeggiate e corse in bici. Tra loro nasce così un desiderio inesorabile quanto inatteso, vissuto fino in fondo, dalla sofferenza all'estasi. Luca Guadagnino trasporta su grande schermo l'acclamato romanzo di André Aciman e, grazie alla raffinata sceneggiatura di James Ivory (premiata con l'Oscar), mette in scena una storia d'amore omosessuale con tonalità intense e ad alto tasso emotivo, perfettamente sublimate dai due protagonisti Armie Hammer e Timothée Chalamet.



What we do in the shadows - Vita da vampiro - 11 settembre

Viago, Deacon e Vladislav sono dei vampiri che vivono in un piccolo appartamento nella periferia di Wellington, capitale della Nuova Zelanda.

Insieme a loro, nascosto in cantina, vi è l'antichissimo succhiasangue Petyr (80 secoli d'età) che una sera, attratto dalla fame, finisce per trasformare in un suo simile l"'ospite" Nick, uno studente universitario che doveva fungere da vittima sacrificale.

Il nuovo "arrivato" rovina sin da subito il quieto vivere dei tre amici, andando in giro a vantarsi della sua nuova condizione e mettendo così a rischio quell'aura di segretezza fino ad allora inattaccabile. Una boccata d'aria fresca sia per l'ormai abusato filone del mockumentary che per il cinema dei vampiri, questo film diretto e sceneggiato a quattro mani da Jemaine Clement e Taika Wakiti, abili nel giocare coi luoghi comuni per dar vita a una commedia originale che, grazie a un umorismo nero, semplice e genuino, regala risate in serie.

Panoramica uscite

1 SETTEMBRE: Una famiglia

2 SETTEMBRE: Gatta Cenerentola: la celebre fiaba di Giambattista Basile arriva sullo schermo in una versione futuristica e al contempo fuori da ogni epoca.

3 SETTEMBRE: Benedetta follia: Carlo Verdone, aiutato da due sceneggiatori d'eccezione, confeziona una commedia ottimista che sa divertire ed emozionare.

5 SETTEMBRE: The confirmation

7 SETTEMBRE: Tommy, la mummia e lo scarabeo d'oro

8 SETTEMBRE: Una stagione da ricordare

9 SETTEMBRE: La fratellanza: il regista Ric Roman Waugh dipinge la cruda realtà del sistema carcerario americano.

12 SETTEMBRE: The Place: un cast stellare per l'adattamento italiano della serie The Booth at the End.

13 SETTEMBRE: Wish Upon

14 SETTEMBRE: Black Butterfly: uno scrittore in crisi accetta di ospitare un misterioso vagabondo nel thriller diretto da Brian Goodman.

14 SETTEMBRE: Tommy, la mummia e la sfinge di Shakaba

16 SETTEMBRE: Semplicemente una favola

18 SETTEMBRE: All eyez on me

19 SETTEMBRE: La truffa è servita

20 SETTEMBRE: Leatherface: torniamo indietro nel tempo alle origini del male assoluto. Da bambino innocente a killer spietato, la storia di Faccia di Cuoio.

21 SETTEMBRE: Tommy, la mummia e la tomba di Achnetut

22 SETTEMBRE: Radius

23 SETTEMBRE: Capitan Mutanda - Il film: Dreamworks Animation e David Soren portano sul grande schermo l'eroe scanzonato di Dav Pilkey, in un film adatto soprattutto ai piccoli.

24 SETTEMBRE: Il vegetale: il complicato mondo del lavoro diventa una favola per giovani e giovanissimi nel debutto cinematografico di Fabio Rovazzi.

25 SETTEMBRE: La voce della pietra: una giovane infermiera prende a cuore le sorti di un ragazzino traumatizzato dalla morte della madre.

28 SETTEMBRE: Madame

29 SETTEMBRE: I visitatori 3 - Libertè, Egalitè, Fraternitè

30 SETTEMBRE: L'incredibile vita di Norman: offrire favori in cambio di futuri riconoscimenti, è questo il "lavoro" svolto dal protagonista della commedia drammatica di Joseph Cedar.