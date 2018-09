Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di ottobre 2018

Con l'arrivo dell'autunno il catalogo filmico di Sky si aggiorna con una copiosa lista di prima visioni, che saranno trasmesse nel corso dei trentun giorni dell'ottobre a venire. Sulla pay TV arrivano titoli di peso del calibro di Valerian e la città dei mille pianeti, imperfetta ma ambiziosa epopea sci-fi di Luc Besson, del nuovo adattamento di Assassinio sull'Orient Express diretto e interpretato da Kenneth Branagh e del thriller con l'ormai aficionados del genere Liam Neeson, L'uomo sul treno.

Un mese che propone comunque pellicole per tutti i gusti, dal documentario Le meraviglie del mare all'horror Amityville - Il risveglio (ultimo episodio dello storico franchise), da opere d'autore come The Square (Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2017) al teso thriller Il domani tra di noi, con protagonisti Idris Elba e Kate Winslet, oltre a tutte le altre che trovate come di consueto nella successiva panoramica.

Assassinio sull'Orient Express - 1 ottobre

L'Orient-Express, il famoso treno che congiunge Parigi con Istanbul, è costretto ad una sosta forzata, bloccato dalla neve. A bordo qualcuno ne approfitta per compiere un efferato delitto, ma, sfortunatamente per l'assassino, tra i passeggeri c'è anche il famoso investigatore belga Hercule Poirot, al quale verranno affidate le indagini.

Il nuovo adattamento cinematografico del celebre giallo di Agatha Christie conta un cast delle grandissime occasioni, composto da Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Daisy Ridley, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr, Michelle Pfeiffer e Kenneth Branagh. Questo, agendo anche in veste di raffinato regista, consegna una versione fedele alla fonte originaria e messa in scena con una grande eleganza di costumi e ambientazioni, aggiornando e rispettando nel migliore dei modi l'opera originale.

Valerian e la città dei mille pianeti - 8 ottobre

Nell'anno 2740 il maggiore Valerian e il sergente Laureline, a dispetto della loro giovane età, sono mandati dal Ministero della Difesa del territorio umano alla città intergalattica di Alpha, ospitante migliaia di specie aliene. L'obiettivo della loro missione è quello di recuperare l'ultimo convertitore Mul Rimasto, e i due ragazzi si troveranno ben presto coinvolti in un'incredibile avventura. A Luc Besson è sempre piaciuto sperimentare e, fin dalle atmosfere piacevolmente kitsch de Il quinto elemento (1997), ha riservato un ruolo d'onore al cinema di fantascienza: Valerian e la città dei mille pianeti è l'adattamento del fumetto di Pierre Christin e Jean-Claude Mézières, e si pone sin da subito come opera fuori dai canoni che proprio nel suo essere imperfetta acquista ulteriore fascino, grazie ad uno sguardo visionario che trascina, complici gli ottimi effetti speciali, in un'epopea interstellare che concede anche risalto ad un romanticismo di stampo "classico".

L'uomo sul treno - 29 ottobre

Michael è un ex agente dell'FBI che quotidianamente prende lo stesso treno per andare e tornare dal lavoro. Un giorno viene avvicinato da una seducente psicologa che lo sfida a fare un gioco: deve scoprire quale passeggero del treno è, a suo avviso, "fuori posto". Michael è intrigato e accetta la sfida, ma si trova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è a rischio non solo la sua stessa vita ma anche quella di tutti i passeggeri del convoglio.

Il regista Jaume Collet-Serra e Liam Neeson di nuovo insieme per un altro action/thriller che guarda alle atmosfere del cinema di genere anni '70 e '80. Pur non proponendo nulla di realmente originale, il film sa come intrattenere il pubblico di riferimento con relativa semplicità, grazie ad un buon crescendo tensivo e a dinamiche d'azione che risultano sempre convincenti ed esaltanti.

Panoramica uscite

3 OTTOBRE: La voce della pietra: Emilia Clarke è una giovane infermiera che prende a cuore le sorti di un ragazzino traumatizzato dalla morte della madre.

3 OTTOBRE: Il caso Jeffrey MacDonald

5 OTTOBRE: Renegades - Commando d'assalto: Dopo aver lavorato con James Cameron in Titanic, il regista Steven Quale torna ad affrontare l'acqua in questo film.

6 OTTOBRE: Patty Cake$

7 OTTOBRE: 40 sono i nuovi 20: Commedia familiare dai toni leggeri, che segna il debutto dietro la macchina da presa della figlia d'arte Hallie Meyers-Shyer, con protagonista Reese Witherspoon.

9 OTTOBRE: The Square: Il regista svedese Ruben Östlund ha trionfato sulla Croisette con un'opera strana, spiazzante, densa e a tratti spassosissima.

10 OTTOBRE: Welcome to the Rileys: film drammatico con protagonisti James Gandolfini e Kristen Stewart.

11 OTTOBRE: Dieci piccoli indiani

12 OTTOBRE: Peng e i due anatroccoli

14 OTTOBRE: The happy prince: Rupert Everett esordisce dietro la macchina da presa per raccontare gli ultimi anni di vita dello scrittore Oscar Wilde.

15 OTTOBRE: La ragazza nella nebbia: Donato Carrisi debutta alla regia trasformando il suo ultimo romanzo in un thriller spettrale con Toni Servillo sulle tracce di una ragazza scomparsa.

16 OTTOBRE: Standoff - Punto morto

17 OTTOBRE: Il domani tra di noi: Thriller drammatico con protagonisti Idris Elba e Kate Winslet.

18 OTTOBRE: Amityville - Il risveglio: La casa al 102 di Ocean Avenue si è risvegliata e ha tutta l'intenzione di farlo sapere ai nuovi inquilini: dopo 38 anni, la saga continua.

19 OTTOBRE: Testimone d'accusa

19 OTTOBRE: Le meraviglie del mare: documentario acquatico co-diretto dal figlio d'arte Jean-Michel Cousteau.

20 OTTOBRE: La vita possibile

21 OTTOBRE: Scommettiamo che mi sposi

22 OTTOBRE: Caccia al tesoro: I fratelli Vanzina tornano con una commedia degli equivoci divertente, lineare, che fa dell'ironia verace una lettera d'amore a Napoli.

24 OTTOBRE: Adorabile nemica: Shirley MacLaine e Amanda Seyfried sono le protagoniste del film di Mark Pellington.

26 OTTOBRE: Le due verità

27 OTTOBRE: Bigfoot Junior

28 OTTOBRE: Sonnambula

30 OTTOBRE: La rivoluzione di Charlie