Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di novembre 2018

Scorpacciata di prime visioni in arrivo a novembre nella programmazione di SKY. L'emittente a pagamento propone infatti nei trenta giorni a venire una lunga lista di titoli, con l'ultimo live action di Tomb Raider e il cinecomic Black Panther ad attirare maggiormente l'attenzione del grande pubblico.

Nella nostra canonica top 3 abbiamo poi deciso di inserire l'adrenalinico action/thriller Free Fire, la cui uscita in sala è ingiustamente passata un po' in sordina, mentre tra i restanti lavori citiamo in questo paragrafo d'apertura l'atipico Nemesi del maestro Walter Hill, il film d'animazione Mazinga Z: Infinity, il teso thriller Condannato a combattere - The Forgiven, la commedia horror Mom and Dad - Istinto omicida con Nicolas Cage e Selma Blair, il gotico La vedova Winchester con protagonista Helen Mirren e l'adrenalinico American Assassin con Dylan O'Brien e Michael Keaton, per un mese ricco di varietà.



Black Panther - 5 novembre

Il primo cinecomic dell'Universo Marvel ad avere per protagonista un personaggio afroamericano, già introdotto nella saga degli Avengers. T'Challa, sovrano dell'immaginario stato del Wakanda succeduto al comando alla morte del padre, decide di vestire i panni del supereroe Pantera Nera per affrontare i nemici intenti a detronizzarlo.

Dalla riuscita della sua missione, potrebbero dipendere non soltanto le sorti del suo regno ma anche quelle del mondo intero. Un'operazione in cui la storia assume un ruolo predominante e racconta una vicenda con la quale è facile entrare in comunione empatica, con tutti i pregi e i limiti che questo comporta.

Black Panther non è certo un film perfetto, eccessivamente sopravvalutato anche a causa dell'impatto sociale sul pubblico black d'Oltreoceano, ma possiede una personalità che lo distingue dai coevi titoli del filone supereroistico.



Tomb Raider - 12 novembre

Il premio Oscar Alicia Vikander interpreta Lara Croft in questo reboot che si pone, seguendo anche l'evoluzione videoludica, quale origin story dell'eroina. Il film si concentra sulla grande battaglia che la ragazza dovrà affrontare contro l'organizzazione denominata Trinity, in un'atmosfera avventurosa che guarda ai grandi classici del filone nonché al medium originario.

Pur lontano dal capolavoro, il nuovo corso della saga di Tomb Raider si fa apprezzare per un sano spettacolo a tema e per una semplicità narrativa di fondo che, una volta tanto, non è un limite ma bensì rende più scorrevole e gradevole il succedersi degli eventi, trovando grazie alla sua protagonista il modo di speziare di inedite sfumature lo storico personaggio.



Free Fire - 16 novembre

Frank e Chris, membri dell'IRA, stanno per concludere uno scambio con la banda dei trafficanti d'armi capeggiati dal sudafricano Vernon. Il luogo previsto è un vecchio magazzino abbandonato all'interno del quale i due gruppi assistono alla compravendita di fucili d'assalto pagati profumatamente.

Tutto sembra procedere nel migliore dei modi, almeno fino a quando due membri delle rispettive bande danno vita a un'accesa lite per un fatto avvenuto la sera precedente, espediente per iniziare una vera e propria sparatoria senza esclusione di colpi, con tanto di cecchini comparsi dal nulla che mischiano ulteriormente le carte.

Un action old-school che sembra uscito direttamente dagli anni '70 quello diretto da Ben Wheatley, che guarda all'exploitation d'epoca realizzando un film costantemente sopra le righe che, tra ironia grottesca e una sana violenza di genere, diverte e intrattiene con gusto dall'inizio alla fine, merito anche dell'affiatato cast di lusso.

Panoramica uscite

1 NOVEMBRE: Nemesi: Michelle Rodriguez è un killer a pagamento che si risveglia in un corpo femminile in Nemesi, action-thriller diretto da Walter Hill.

2 NOVEMBRE: Riccardo va all'inferno

2 NOVEMBRE: Mia piccola Monky

3 NOVEMBRE: Viking Destiny

4 NOVEMBRE: Caravaggio - L'anima e il sangue

4 NOVEMBRE: Mazinga Z: Infinity: A ben 43 anni di distanza dalla fine della serie originale, il robottone creato da Go Nagai torna in un'avventura inedita e davvero riuscita.

4 NOVEMBRE: Ricetta mortale

6 NOVEMBRE: Condannato a combattere - The Forgiven: thriller diretto da Roland Joffé con protagonisti Forest Whitaker ed Eric Bana.

7 NOVEMBRE: Mom and Dad - Istinto omicida: Nicolas Cage e Selma Blair al centro di un thriller grottesco dove tutti i genitori rimangono vittima di un'omicida isteria di massa.

9 NOVEMBRE: Proud Mary

9 NOVEMBRE: Ruby - La piccola strega

10 NOVEMBRE: The Bachelors - Un nuovo inizio

11 NOVEMBRE: Berlin Syndrome - In ostaggio

11 NOVEMBRE: La sposa bambina

13 NOVEMBRE: Made in France

14 NOVEMBRE: The Vault - Nessuno al sicuro

14 NOVEMBRE: Sleeper - Doppia identità

17 NOVEMBRE: Run the tide - Inseguendo un sogno

18 NOVEMBRE: Exposed - Nell'ombra di un delitto: Un detective che indaga sulla morte del partner e una ragazza vittima di inquietanti allucinazioni sono al centro del film di Gee Malik Linton con protagonista Keanu Reeves.

18 NOVEMBRE: Il piccolo inquilino

19 NOVEMBRE: Ferdinand: film d'animazione della 20th Century Fox.

21 NOVEMBRE: My dinner with Hervé

22 NOVEMBRE: Virgin Mountain

23 NOVEMBRE: La vedova Winchester: Michael e Peter Spierig partono dalla vera storia di Sarah Winchester per confezionare una ghost story appassionante e intelligente.

23 NOVEMBRE: Il tesoro di Whittmore

24 NOVEMBRE: The girl in the book

25 NOVEMBRE: Looking Glass - Oltre lo specchio

25 NOVEMBRE: Jane Fonda in five acts

26 NOVEMBRE: American Assassin: La lotta al terrorismo è al centro di questo thriller, basato su una popolare serie letteraria.

27 NOVEMBRE: A small world - Ricordi lontani

27 NOVEMBRE: The Archer

28 NOVEMBRE: Inferno di cristallo

30 NOVEMBRE: Finché giudice non ci separi