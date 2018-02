Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di marzo 2018

Il ritorno dell'amichevole arrampicamuri di quartiere, finalmente inserito nell'universo cinematografico Marvel, contraddistingue il marzo filmico proposto da Sky: la piattaforma di Murdoch infatti propone tra le prime visioni del mese proprio Spider-Man: Homecoming, il titolo più di peso per il grande pubblico atteso nelle settimane a venire. Tra le altre uscite da segnalare il sequel John Wick 2, l'agonistico Bleed - Più forte del destino, il premio Oscar Moonlight, l'ultimo titolo dedicato alla figura del leggendario Bruce Lee - La grande sfida, il dramma sentimentale La luce sugli oceani, il poetico film d'animazione La canzone del mare e l'horror The Bye Bye Man.

Bleed - Più forte del destino - 16 marzo

In seguito a un grave incidente che ho lasciato quasi paralizzato, il pugile Vinny Pazienza è costretto a vivere con un esoscheletro. La sua carriera sembra finita ma il boxeur è deciso a non mollare e, sotto la guida di Kevin Rooney (ex del mestiere che aveva già allenato Mike Tyson), decide di tornare sul ring per far vedere a tutti di non essere finito. Ispirato alla storia vera di Vinny Paz, campione del mondo dei pesi leggeri e dei pesi superwelter sotto il soprannome di The Pazmanian Devil, il terzo film di Ben Younger è un biopic sportivo incentrato sul sacrificio e sulla voglia di riscatto, enfatico al punto giusto e accattivante nei combattimenti sul quadrato. A interpretare il determinato protagonista un convincente Miles Teller, supportato da un irriconoscibile Aaron Eckarth.

John Wick 2 - 19 marzo

John Wick si trova a rispettare un debito di sangue e viaggiare fino a Roma per affrontare alcuni dei criminali più pericolosi al mondo. Arti marziali e sparatorie in serie in questo solido film di serie-b che segue i canoni del predecessore, con un'esaltante componente action che trova nel carisma fisico e attoriale di Keanu Reeves il mezzo perfetto per convogliare i giusti istinti di genere, strizzando anche l'occhio al miglior cinema hongkonghese. Nel cast, data l'ambientazione nella capitale, anche i nostri Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini.

Spider-Man: Homecoming - 26 marzo

Il giovane Peter Parker, reduce dalla recente esperienza con gli Avengers, è tornato a casa con zia May e si trova sotto stretto controllo del mentore Tony Stark. Pronto a tutto pur di combattere le ingiustizie, anche a trascurare la bella Liz, il ragazzo deve affrontare un nuovo e pericoloso avversario, l'Avvoltoio, supercriminale attrezzato con le migliori tecnologie. Il nuovo corso dell'amichevole arrampicamuri di quartiere, finalmente sotto la cupola dell'universo cinematografico Marvel, inizia con il piede giusto grazie alla solida regia di Jon Watts e alla presenza del protagonista Tom Holland, perfetto nei panni dell'agile supereroe. Un film divertente con istinti da film di crescita adolescenziale e tipico spettacolo ludico, con ottimi effetti speciali e la presenza di Michael Keaton quale carismatico villain.

Panoramica uscite

1 marzo - A testa alta: ottime interpretazioni per raccontare una maternità sregolata e la crescita difficile del giovane protagonista.

2 marzo - Il crimine non va in pensione

3 marzo - Dopo l'uragano

4 marzo - Moonlight: l'opera seconda di Barry Jenkins vincitrice dell'Oscar come miglior film.

5 marzo - Baby boss: ci sono neonati confusi e incapaci di capire il mondo e poi c'è lui, Baby Boss, che sa perfettamente qual è il suo ruolo: farci divertire... e riflettere.

6 marzo - L'eccezione alla regola: un'aspirante attrice e un autista ruotano intorno alle follie di Howard Hughes nel film diretto e interpretato da Warren Beatty.

7 marzo - Per mio figlio

8 marzo - Il segreto della sirena

9 marzo - Crazy night - Festa col morto

10 marzo - Ace the case

11 marzo - Extortion

12 marzo - Nove lune e mezza: commedia con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti.

13 marzo - Bruce Lee - La grande sfida: nuovo bio-pic sulla figura di Bruce Lee.

14 marzo - Il lato oscuro della rete

15 marzo - La cura del benessere: l'inquietante horror drammatico di Gore Verbinski.

16 marzo - Ozzy - Cucciolo coraggioso

17 marzo - La canzone del mare: poetico film d'animazione di Tomm Moore.

18 marzo - Hemingway & Gellhorn

20 marzo - La luce sugli oceani: Michael Fassbender e Alicia Vikander sono protagonisti del film di Derek Cianfrance, che confeziona un melò fin troppo classico.

21 marzo - Madame Bovary

22 marzo - The Bye Bye Man: ispirato a fatti realmente accaduti, il film di Stacy Title porta in scena un nuovo boogeyman nell'ambito del panorama horror.

23 marzo - Parigi può attendere

24 marzo - Parole magiche - La storia di J.K. Rowling

25 marzo - Una doppia verità: Keanu Reeves in un viaggio nella psicologia umana, così ambigua e cangiante.

27 marzo - Nessuno mi troverà: un'indagine sulla misteriosa scomparsa del grande fisico e teorico siciliano che ha predetto il neutrino.

28 marzo - Tavolo n. 19

29 marzo - Torno da mia madre

30 marzo - La verità negata: il film con Rachel Weisz e Tom Wilkinson sul potere del silenzio.

31 marzo - Piena di grazia