Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di maggio 2018

Il maggio di Sky Cinema propone titoli di peso per il pubblico cinefilo, con l'arrivo a fine mese di Blade Runner 2049, sequel poco fortunato al botteghino ma di indubbia qualità artistica firmato da Denis Villeneuve. Un'altra saga continua in Alien: Covenant, nuovo capitolo prequel del franchise diretto da Ridley Scott, mentre gli amanti di un cinema più cerebrale potranno godere del Song to song di Terrence Malick, interpretato da un super cast di divi moderni. Tra le altre proposte segnaliamo il thriller Codice Unlocked con Noomi Rapace, gli autoriali Vi presento Toni Erdmann e Io, Daniel Blake, l'animato Emoji - Accendi le emozioni e il teso thriller spagnolo La vendetta di un uomo tranquillo.

Alien: Covenant - 14 maggio

L'astronave Covenant è diretta verso un pianeta potenzialmente colonizzabile dalla razza umana e contiene al suo interno migliaia di embrioni. A causa di un guasto tecnico l'equipaggio si risveglia dal sonno criogenico e poco dopo si imbatte in strani segnali provenienti da un pianeta vicino, anch'esso apparentemente idoneo alla sopravvivenza. Ridley Scott abbandona parzialmente le linee guida di Prometheus, ripescando solo l'androide di Michael Fassbender e Noomi Rapace in un breve cameo, per intarsiare un nuovo tassello della mitologia xenomorfa: un altro prequel, più violento e ferale del predecessore, in cui il sano spettacolo di genere si accompagna a spunti filosofici per un intrattenimento a tratti imperfetto ma di sicuro impatto.

Blade Runner 2049 - 29 maggio

Denis Villeneuve dà alla luce un'opera potente e visionaria che ci trasporta di nuovo nelle atmosfere futuristiche e noir della saga, mettendo al centro del racconto l'ufficiale K., blade runner della polizia di Los Angeles. Incaricato di indagare su un vecchio modello di Nexus, scopre inquietanti verità che potrebbero rimettere completamente in gioco le credenze riguardo al destino dei replicanti. Atmosfere tese, sequenze di grande suggestione visiva e un'emotività che sgorga potente in diverse scene madri danno vita a due ore e mezza di puro e avvolgente spettacolo, lasciando che l'estetica offra spazio anche a momenti più intimi ed emotivamente toccanti, con la figura dell'ologramma di Ana de Armas già entrata nel cuore degli amanti del cinema di fantascienza.

Song to song - 19 maggio

Il musicista illuso BV è solo l'ennesima vittima dell'ambizioso produttore Cook, figura carnale e onnivora che succhia anima e vita all'amante Faye e l'amore a Rhonda, sfruttando le geometrie delle relazioni e disincantando ogni personaggio che finisce nelle sue fauci. Un Terrence Malick più organico rispetto ai suoi precedenti lavori ma sempre pronto a giocare con le forme del cinema in questo amaro racconto/ritratto di personaggi a tutto tondo. In un montaggio fremente si muovono così le vicissitudini del poker di protagonisti, interpretati con la giusta sofferta accondiscendenza da un cast all-star: Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman e Rooney Mara.

Panoramica uscite

2 maggio - Amore e inganni: il regista Whit Stillman porta al cinema un testo semisconosciuto di Jane Austen, con risultati spumeggianti e molto spassosi.

7 maggio - Codice Unlocked: oltre il terrorismo internazionale, anche i governi e i servizi segreti possono nascondere minacce interne. Codice Unlocked vi racconta come...

9 maggio - Io, Daniel Blake: ritratto agghiacciante ma mai patetico di una società ostile e disinteressata agli ultimi con due protagonisti meravigliosi.

11 maggio - Emoji - Accendi le emozioni: Come insegnare la diversità, l'estro e la ribellione ai più piccoli? Con Emoji: Accendi le Emozioni, film colorato e divertente che interpreta i tempi.

16 maggio - Vi presento Toni Erdmann

25 maggio - La vendetta di un uomo tranquillo: l'attore spagnolo Raúl Arévalo debutta alla regia con La vendetta di un uomo tranquillo, violenta vicenda aggiudicatasi diversi premi Goya.

