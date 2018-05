Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di giugno 2018

Arrivi pesanti nel mese di giugno su Sky Cinema, con trenta giorni che propongono altrettante prime visione tra cui molti titoli di successo passati anche in sala. L'epica blockbuster di The War - Il pianeta delle scimmie, capitolo conclusivo della trilogia prequel, i toni avventurosi di Civiltà perduta e le inquiete atmosfere horror di The Devil's Candy segnano la nostra personalissima top 3; il mese a venire però vede anche la trasmissione di altri film di peso quali Cars 3, Codice Criminale, Professor Marston and the Wonder Women, Codice Unlocked e il recentissimo, presentato a Cannes e apprezzato notevolmente dalle nostre firme, nuovo adattamento di Fahrenheit 451.



The War - Il pianeta delle scimmie - 11 giugno

La guerra tra gli umani e le scimmie guidate da Cesare è ormai imminente e su scala ancora maggiore. I primati, in cerca di vendetta nei confronti di uno spietato colonnello dell'esercito, sono pronti alla definitiva resa dei conti che potrebbe decidere per sempre il destino del pianeta. La conclusione della trilogia prequel è - come previsto - anche il capitolo più spettacolare, due ore e venti di visione in cui, tra incredibili battaglie, una razza arriverà finalmente a dominare sulla Terra. Matt Reeves firma un'avventura epica, con atmosfere tragiche e cupe che riconsegnano al termine blockbuster il suo significato più genuino, tra effetti speciali e una CGI d'altissimo livello che accompagnano le vicende del "personaggio ibrido" di Andy Serkis.



Civiltà perduta - 27 giugno

All'inizio del Novecento Percy Harrison Fawcett, ex-spia per conto del governo di Sua Maestà, si trasforma in un eccezionale esploratore e organizza una serie di incredibili spedizioni nel cuore dell'Amazzonia, ossessionato dalla ricerca dei resti di una civiltà perduta, per secoli identificata con il mito di El Dorado. Si trova alle prese con tribù armate di frecce avvelenate, feroci coccodrilli, giaguari, piranha, anaconda e insetti mortali. Nel 1925, durante l'ultima missione, scompare nel nulla e nessuno sa cosa ne è stato di lui. Molte spedizioni hanno avuto luogo alla ricerca dei suoi resti, senza successo. Nessuna però è stata raccontata come quella di David Grann, giornalista pantofolaio, che decide di partire per l'Amazzonia per ripercorrere le tracce del leggendario avventuriero. Un'epica aspra quella firmata da James Gray con il suo inconfondibile stile, per un'opera che oltre a un senso di sano spettacolo classico coniuga interessanti dinamiche assimilabili alla contemporaneità.



The Devil's Candy - 28 giugno

Jesse e Zooey, padre e figlia adolescente metallari, si trasferiscono con la moglie/madre Astrid in una bella casa di campagna, luogo poco tempo prima della tragica morte di un'anziana coppia di coniugi. Qui una sera suona alla porta Ray, il figlio mentalmente instabile che viveva un tempo tra quelle quattro mura e ancora morbosamente legato a esse. Le cose peggiorano ulteriormente quando Jesse, che lavora come pittore su commissione, comincia a dipingere dei quadri sempre più inquietanti che sembrano influenzati proprio dall'oscuro passato della casa. Horror ferale di immagini e sensazioni, The Devil's Candy regala scene madri in serie all'interno di una costruzione narrativa semplice ma efficace, in grado di suscitare momenti ad alto tasso di suspense fino al roboante finale, con una colonna sonora metal ad accompagnare le drammatiche peripezie della famiglia protagonista.



Panoramica uscite

1 giugno - Io danzerò

2 giugno - Pertini - Il combattente

3 giugno - Codice criminale: ispirato a personaggi reali, il film racconta dei Cutler, nomadi criminali inglesi, e delle tensioni tra padre e figlio.

4 giugno - Cars 3: sono passati molti anni dal primo Cars della Pixar, e se fosse arrivato il momento per Saetta McQueen di ritirarsi dal mondo delle corse?

5 giugno - Urge: dall'omonimo spettacolo teatrale il comico, scrittore e autore Alessandro Bergonzoni porta al cinema un monologo fiume, mozzafiato, sulla necessità di smuovere i mali comunicativi e cognitivi dei nostri tempi.

6 giugno - Queen of the desert: Werner Herzog si immerge nelle sabbie del deserto raccontando la storia di Gertrude Bell attraverso gli sguardi di Nicole Kidman.

7 giugno - Scorched Earth - Cacciatrice di taglie

8 giugno - Quando un padre: Gerald Butler è protagonista di un dramma familiare e retorico tenuto in piedi dalla regia dell'esordiente Mark Williams.

9 giugno - Moonwalkers: Antoine Bardou-Jacquet firma la rivisitazione folle, esilarante, pulp dello storico allunaggio dell'Apollo 11.

10 giugno - Moll e la fabbrica di cioccolato

12 giugno - Il colore nascosto delle cose

13 giugno - Loving Vincent

14 giugno - Professor Marston and the Wonder Women: l'attore inglese Luke Evans nei panni del creatore dell'eroina più famosa al mondo, Wonder Woman.

15 giugno - Nocedicocco - Il piccolo drago

16 giugno - Two men in town: il nuovo film di Rachid Bouchareb, regista celebre per i suoi film a tematica di alienazione.

17 giugno - Nerve: basta affrontare delle sfide su Nerve per raggiungere il successo e ricevere dei premi, ma sarà davvero tutto così innocuo?

18 giugno - Sconnessi

19 giugno - La marcia nuziale

20 giugno - Diario di una schiappa: Portatemi a casa

21 giugno - Tiger house

22 giugno - Fottute!: madre e figlia in vacanza in Ecuador vengono sequestrate da una banda specializzata in rapimenti nella buddy-comedy al femminile di Jonathan Levine.

23 giugno - Il mio matrimonio preferito

24 giugno - Finché c'è prosecco c'è speranza

25 giugno - Codice Unlocked: oltre il terrorismo internazionale, anche i governi e i servizi segreti possono nascondere minacce interne e Codice Unlocked vi racconta come...

26 giugno - Perfect sense: Ewan McGregor ed Eva Green in un atipico e romantico epidemic movie.

29 giugno - Fahrenheit 451: il nuovo adattamento del classico della fantascienza è un aggiornamento pertinente ed efficace.