Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di gennaio 2018

Anno nuovo anche per le prime TV di Sky e il mese di gennaio propone diversi titoli di peso attesi dal grande pubblico. I fan dei cinecomic potranno gioire per l'arrivo degli acclamati Logan - The Wolverine e I guardiani della galassia vol. 2, due film a loro modo capaci di distinguersi all'interno del filone, mentre il pur controverso Ghost in the shell propone Scarlett Johansson quale protagonista dell'adattamento dall'opera di culto di Masamune Shirow. Tra le altre uscite da segnalare Il GGG - Il grande gigante gentile di Steven Spielberg, T2 Trainspotting, l'inedito e brutale The Belko experiment e, per gli amanti del cinema d'autore, lo splendido Il cliente (premio Oscar come miglior film straniero) di Asghar Farhadi.

Ghost in the shell - 2 gennaio

Il live-action a stelle e strisce di Ghost in the Shell, adattamento in carne e ossa dell'amato manga di culto di Masamune Shirow già a sua volta trasposto nell'altrettanto popolare dittico anime di Mamoru Oshii, è un'operazione controversa e assai ostica ai puristi fin dal casting di Scarlett Johansson nei panni della protagonista. Il film, seppur non certo perfetto dal punto di vista narrativo, possiede ad ogni modo un affascinante stile visivo e lo spettacolo, grazie anche agli ottimi effetti speciali, di certo non manca. Certo ci si attendeva di più, ma l'ambientazione cyberpunk e la presenza di Takeshi Kitano nei panni di Aramaki possono garantire qualche spunto d'interesse anche, e soprattutto, per il pubblico neofita.

Logan - The Wolverine - 7 gennaio

L'ultima volta per Hugh Jackman nei panni di Wolverine coincide anche con il film più riuscito tra quelli dedicati al mutante di casa Marvel, qui al centro di una violenta ballata noir che si pone come ulteriore stadio evolutivo dell'intero genere supereroistico. Logan - The Wolverine è una sorta di western moderno, ambientato in un 2029 dove non nascono più mutanti, con il Nostro che si barcamena come autista e un anziano e malato Xavier oppresso dai rimorsi. James Mangold mette in scena un'opera dolente, violenta ed epica, ideale canto di commiato per uno dei personaggi più iconici di tutto il filone che trova nella struggente ed avvincente resa dei conti finale la sua definitiva ragion d'essere.

Guardiani della galassia vol. 2 - 29 gennaio

Squadra che vince non si cambia e James Gunn, dopo aver portato una ventata di freschezza nel mondo dei cinecomic, torna dietro la macchina da presa per la nuova avventura degli iconici Guardiani, interpretati sempre dall'affiatato cast del precedente film con nuove, gustosissime aggiunte quali Kurt Russell, qui nei panni di Ego il pianeta vivente. Divertimento, spettacolo ed esaltanti effetti speciali per un'altra, irresistibile, missione che conferma la salute di un franchise destinato ad incrociarsi con i colleghi "terrestri" nell'attesissimo Avengers: Infinity War.

Panoramica uscite

1 gennaio - L'ora legale

3 gennaio - Mr. Cobbler e la bottega magica: Dal regista de Il caso Spotlight, il film mette ai piedi di Adam Sandler scarpe che lo trasformano nei loro proprietari.

4 gennaio - Omicidio all'italiana: Maccio Capatonda torna al cinema con una comicissima storia di delitti in uno sperduto paesino abruzzese.

5 gennaio - Genius: Colin Firth e Jude Law duettano al cinema nei panni dell'editore Max Perkins e del romanziere Thomas Wolfe.

6 gennaio - Il GGG - Il grande gigante gentile: Steven Spielberg porta uno dei celebri racconti dello scrittore Roald Dahl realizzato in tecnica mista.

8 gennaio - I delitti del Bar Lume - Un due tre stella!

9 gennaio - Monster Trucks: una creatura fuoriuscita dalle profondità terrestri prende controllo del pick-up in un atipico "monster movie" su quattro ruote.

10 gennaio - T2 Trainspotting: Mark, Sick Boy e Spud tornano al cinema grazie a Danny Boyle per raccontarci della più grande disfatta dell'Uomo: non riuscire a fermare il tempo.

11 gennaio - The Belko experiment

12 gennaio - Robby e Toby - Missione spazio

13 gennaio - Il cliente: il toccante dramma iraniano di Asghar Farhadi.

14 gennaio - L'amore oltre la guerra

15 gennaio - I delitti del Bar Lume - Battaglia navale

16 gennaio - Ibrahimovic - Diventare leggenda: documentario sul popolare calciatore.

17 gennaio - Piccoli crimini coniugali: Sergio Castellitto e Margherita Buy sono i protagonisti assoluti del film di Alex Infascelli, tratto dall'omonimo romanzo francese.

18 gennaio - Quella peste di Sophie

19 gennaio - Qua la zampa!

20 gennaio - Absolutely fabulous - Il film

21 gennaio - When the bough breaks

22 gennaio - Il diritto di contare: un episodio poco conosciuto della Storia americana arriva al cinema in un film convenzionale ma comunque avvincente.

23 gennaio - Shut in: Naomi Watts e il Charlie Heaton della serie televisiva Stranger things affrontano l'alta tensione in Shut in di Farren Blackburn.

24 gennaio - La parrucchiera

25 gennaio - A meno che

26 gennaio - Baywatch: Mitch Buchannon è tornato con tutta la sua squadra in Baywatch: questa volta però dovrà affrontare non solo il mare, anche un trafficante di droga.

27 gennaio - One Piece Gold - Il film

28 gennaio - L'abbazia dei misteri

30 gennaio - Amore inaspettato

31 gennaio - Spielberg: uno dei ritratti più completi ed emozionanti che si possano trovare sul regista di Cincinnati.