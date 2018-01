Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di febbraio 2018

Il mese di febbraio coincide con l'arrivo su Sky di tre titoli protagonisti, nel bene e nel male, della scorsa edizione degli Academy Awards: ecco perciò arrivare sulla piattaforma di Murdoch film di peso quali La La Land, La battaglia di Hacksaw Ridge e Jackie, capaci di emergere nei rispettivi generi (musical, bellico, biografico). Tra gli altri titoli degni di nota, almeno per la presenza nel cast di volti conosciuti, citiamo Sleepless - Il giustiziere (con Jamie Foxx) e Wilson (con Woody Harrelson), un intenso spaccato autoriale quale Agnus Dei e due horror come Pay the ghost e Incarnate - Non potrai nasconderti, per quattro settimane forse meno ricche del solito ma non prive di proposte interessanti.

La battaglia di Hacksaw Ridge - 19 febbraio

Il ritorno di Mel Gibson dietro la macchina da presa coincide con uno dei war-movie più ispirati degli ultimi anni, un potente film di guerra che ripercorre la vita al fronte di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell'esercito americano a ricevere la medaglia al valore. Dopo una prima parte che ci porta alla scoperta del personaggio, e la lunga fase dell'addestramento in cui il nostro si trova ad affrontare pregiudizi di sorta pur di rispettare le sue convinzioni, la storia ci trascina nel furore della battaglia con una violenza ferale ed esibita, ammantata di epica in diverse occasioni e accompagnata dalla magnifica colonna sonora di Rupert Gregson-Williams. Andrew Garfield è l'interprete perfetto per dar corpo e cuore a un eroe così dannatamente umano.

La La Land - 26 febbraio

Involontario protagonista, insieme a Moonlight, di uno dei momenti più desolanti nella storia dei premi Oscar, La La Land è un gradevole e contagioso omaggio al musical classico, qui prendente vita in un raffinato equilibrio tra canzoni e immagini, che raccontano l'incontro tra l'aspirante attrice Mia e il musicista jazz Sebastian, il cui amore li spingerà a lottare insieme per i rispettivi sogni, tra momenti più leggeri e altri più drammatici. Damien Chazelle realizza un magico atto d'amore verso il suddetto universo musicale, per un film pervaso anche nei sussulti più felici di una struggente malinconia, ben incarnate dai volti di Ryan Gosling ed Emma Stone, protagonisti di alcune coreografie già entrate nella storia del cinema contemporaneo.

Jackie - 24 febbraio

Una straordinaria Natalie Portman, candidata all'Oscar senza successo, infonde una contagiosa umanità alla figura di Jacqueline Kennedy, qui rappresentata nel periodo successivo all'assassinio del marito e Presidente degli Stati Uniti, avvenuto il 22 novembre 1963. Pablo Larrain costruisce un ritratto di una donna forte e determinata a non farsi sconfiggere dal dolore della perdita, il tutto in una messa in scena elegante e raffinata che offre un'ottima e verosimile ricostruzione d'epoca. Una biografia attenta e scrupolosa che, affidandosi al marchio del suo autore, riesce a cogliere nelle sfumature dell'attrice tutti i bagliori di una figura pronta ad affrontare una delle pagine più buie della storia americana in primissima persona.





Panoramica uscite

1 febbraio - Quando arriva l'amore

2 febbraio - Fallen: l'adattamento cinematografico della saga young-adult.

3 febbraio - Agnus Dei: un'infermiera francese si prende cura di alcune suore rimaste incinte in seguito a violenze.

4 febbraio - Falchi: dramma criminale ambientato a Napoli.

5 febbraio - Sleepless - Il giustiziere: Jamie Foxx è un padre poliziotto alla ricerca del figlio rapito da un boss criminale.

6 febbraio - Viaggio verso la libertà

7 febbraio - Pay the ghost: Nicolas Cage è alla ricerca del figlio, scomparso nella notte di Halloween.

8 febbraio - Time toys

9 febbraio - Lost & found

10 febbraio - Doraemon il film - Nobita e la nascita del Giappone

11 febbraio - Il permesso - 48 ore fuori: thriller / noir diretto da Claudio Amendola.

12 febbraio - Autobahn - Fuori controllo: una storia d'amore in mezzo a frenetici inseguimenti d'auto per Nicholas Hoult e Felicity Jones.

13 febbraio - Il diario dell'amore

14 febbraio - Se permetti non parlarmi di bambini

15 febbraio - Vilkmark Asylum - La clinica del terrore

16 febbraio - Drive hard

17 febbraio - Bouquet - Il profumo della vita

18 febbraio - The dinner: drama thriller con Richard Gere.

20 febbraio - Wilson: comedy-drama con Woody Harrelson.

21 febbraio - Early release - Il prezzo del passato

22 febbraio - Buried secrets - Il romanzo dei misteri

23 febbraio - Classe Z: Guido Chiesa torna alla commedia targata Colorado.

25 febbraio - Mommy Secrets - Il segreto di mia madre

27 febbraio - Incarnate - Non potrai nasconderti: Aaron Echkart è un esorcista tormentato che deve affrontare un arcidemone.

28 febbraio - Accidental love: commedia con Jake Gyllenhaal e Jessica Biel.