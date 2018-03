Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di aprile 2018

Aprile dolce dormire, ma cos'è meglio di un buon film prima di andare sotto le coperte? SKY come di consueto anche nei trenta giorni del mese a venire offre altrettante prime visioni e tra gli arrivi di peso per il grande pubblico arrivano due blockbuster quali Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar e Transformers - L'ultimo cavaliere. Spazio anche all'horror, con Incarnate - Non potrai nasconderti, Autopsy e l'inedito It came from the desert, con formiche giganti in un moderno omaggio al cinema sci-fi degli anni '50 e '60. La nostra personale top 3 si concentra ad ogni modo su tre titoli più ricercati quali il thriller, tratto da una storia vera, Boston - Caccia all'uomo, l'originale action-musical Baby Driver - Il genio della fuga e il drammatico Elle con una straordinaria Isabelle Huppert.

Elle - 10 aprile

Michèle Leblanc è una donna di mezz'età dalla vita familiare complessa: il figlio aspetta un bambino, non suo, dalla fidanzata mentre l'anziana madre ha intenzione di convolare a nozze con un uomo di molti anni più giovane. Inoltre il padre, condannato all'ergastolo, si trova tra le quattro mura del carcere per un crudele crimine risalente agli anni '70 e l'ex-marito sta uscendo con una studentessa. Lei stessa ha una relazione fedifraga con il compagno della sua migliore amica. A complicare ulteriormente le cose la donna è vittima di uno stupro in casa propria che cambierà per sempre il suo modo di osservare il mondo.

Film ambiguo e tagliente firmato da un Paul Verhoeven in stato di grazia, indagante con sguardo voyeuristico nella travagliata vita privata di una donna attraverso eventi drammatici e altri più leggeri in un racconto che porta comunque a guardare avanti sempre e comunque, illuminato dalla performance di un'intensa Isabelle Huppert.

Baby Driver - Il genio della fuga - 30 aprile

Baby è un giovane pilota, ritenuto il migliore nel suo campo, che presta le proprie abilità su quattro ruote al servizio di Doc, un boss criminale. Tutto sembra procedere per il meglio, ma un colpo finito male da il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita. Edgar Wright, autore della leggendaria Trilogia del Cornetto, si scatena in questo action / musical già cult dove il protagonista, cuffie perennemente nelle orecchie, si adatta al ritmo ascoltando le sue canzoni preferite per ottenere la necessaria adrenalina per compiere spericolate imprese automobilistiche.

Un'opera di genere originale e ambiziosa che convince per la sua freschezza e la commistione di generi, nonché per le interpretazioni di un cast all-star includente Kevin Spacey, Jamie Foxx, Lily James, Jon Benthal e Jon Hamm ad accompagnare le peripezie del giovane protagonista Ansel Elgort.

Boston - Caccia all'uomo - 16 aprile

Il 15 aprile 2013 nell'attentato alla maratona di Boston, ad opera di due terroristi ceceni, oltre duecento persone rimasero gravemente ferite e tre persero la vita. Il film di Peter Berg ripercorre il prima, il durante e il dopo del tragico evento attraverso uno sguardo a 360 gradi sulle persone coinvolte, dalle vittime ai poliziotti ed agenti FBI incaricati delle indagini. Boston - Caccia all'uomo è un titolo solido e ragionato, un thriller drammatico evitante patetismi e retorica in favore di una messa in scena essenziale ma avvincente, con alcune sequenze d'azione sobrie e spettacolari al contempo. Mark Wahlberg guida un cast delle grandi occasioni, includente John Goodman, Kevin Bacon e J.K. Simmons, tutti calati in personaggi di complessa e toccante umanità.

Panoramica uscite

1 aprile - Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar: il franchise di Pirati dei Caraibi cerca di tornare alle sue origini.

2 aprile - Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse: Omar Sy deve crescere da solo una figlia frutto dell'avventura di una notte.

3 aprile - Ozzy - Cucciolo coraggioso

4 aprile - Il medico di campagna

5 aprile - Totem

6 aprile - Ovunque tu sarai: quattro amici in un viaggio di formazione verso Madrid, tra passione calcistica e amicizia.

7 aprile - Mangia, gioca, ama

8 aprile - Il tuo ultimo sguardo: un melodramma dal super cast (Javier Bardem, Charlize Theron, Jean Reno) che mischia il fronte orrore e stragi umane ai capricci emotivi di due medici 'senza frontiere'.

9 aprile - Transformers - L'ultimo cavaliere: poco Bayhem e tanta confusione nel quinto capitolo di una saga che sembra non avere più nulla da dire.

11 aprile - Max 2 - Un eroe alla casa bianca

12 aprile - Autopsy: Brian Cox ed Emile Hirsch si trovano alle prese con un cadavere di donna tanto morto quanto capace di trascinarli in una spirale di terrore.

13 aprile - Incarnate - Non potrai nasconderti: un esorcista tormentato deve affrontare un arcidemone nell'horror con Aaron Echkart.

14 aprile - Broken trust - Fiducia tradita

15 aprile - La ragazza del mondo

17 aprile - Lasciami per sempre: Simona Izzo torna dietro la macchina da presa con la tragicomica resa dei conti tra i componenti di una famiglia... molto allargata!

18 aprile - Mal di pietre

19 aprile - Like.Share.Follow

20 aprile - Power Rangers: un po' cinecomic, un po' teen movie, la nuova generazione di Power Rangers.

21 aprile - Io faccio il morto

22 aprile - Enchanted Kingdom

23 aprile - La verità, vi spiego, sull'amore: Ambra Angiolini torna sotto la regia di Max Croci nella commedia tratta dall'omonimo romanzo di Enrica Tesio.

24 aprile - It came from the desert: formiche giganti nell'action horror di Marko Mäkilaakso.

25 aprile - Loving: Jeff Nichols racconta una storia d'amore vera e ante litteram con protagonisti Joel Edgerton, Ruth Negga e Michael Shannon.

26 aprile - Quella svitata della mia ragazza

27 aprile - Un tirchio quasi perfetto: un uomo che ha vissuto l'intera esistenza facendo economia su ogni cosa è al centro della commedia con protagonista Dany Boon.

28 aprile - Glory - Non c'è tempo per gli onesti

29 aprile - La principessa e l'aquila: la tredicenne Aisholpan sogna di diventare la prima addestratrice d'aquile donna nel suggestivo documentario di Otto Bell.