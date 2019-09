Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di settembre 2019

Arrampicamuri animati, tormentate love-story ai tempi della guerra fredda e impensabili amicizie che vanno oltre ogni pregiudizio: nel nostro appuntamento relativo alle prime visioni in arrivo su SKY nel mese di settembre ci concentriamo su tre produzioni che hanno entusiasmato sia il grande pubblico che le nicchie cinefile nella scorsa stagione. Nella nostra top 3 troviamo infatti l'innovativo Spider-Man - Un nuovo universo, vero e proprio spettacolo visivo con protagonista il personaggio di casa Marvel, l'intenso Cold War firmato dal maestro polacco Pawel Pawlikowski e il vincitore del premio Oscar come miglior film Green Book, interpretato magistralmente da Viggo Mortensen e Mahershala Ali.

Nei trenta giorni del nono mese dell'anno sulla piattaforma a pagamento faranno la loro comparsa anche il dramma storico Maria regina di Scozia, l'action Red Zone: 22 miglia di fuoco, l'horror L'esorcismo di Hannah Grace, il fantastico Benvenuti a Marwen, il drammatico La paranza dei bambini e il film d'animazione Dragon Trainer: Il mondo nascosto, oltre agli altri titoli che trovate nella consueta panoramica (non ancora comunicata nella sua completezza al momento in cui scriviamo) a fine articolo.



Spider-Man - Un nuovo universo - 2 settembre

Spider-Man: Un Nuovo Universo segue le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e le infinite possibilità dello Spider-Verso, nel quale esistono più versioni di Spider-Man. Nel film, l'universo dell'uomo ragno viene raccontato con uno stile visivo molto particolare, nel corso della storia vediamo inoltre moltissimi personaggi Marvel, incluso Peter Parker, qui adulto nel ruolo di mentore di Miles. La pellicola dedicata all'amichevole arrampicamuri di quartiere, vincitrice del premio Oscar e del Golden Globe come miglior film d'animazione, è capace di mandare in visibilio non solo gli appassionati dell'iconico personaggio Marvel, anche i neofiti grazie a una messa in scena moderna e avveniristica che segna nuove vette artistiche e tecnologiche.



Il film è diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, sceneggiato dagli "specialisti" Phil Lord e Chris Miller, il cast vocale originale può invece contare su doppiatori d'eccezione come Nicolas Cage (nel ruolo di Spider-Man Noir), Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Jake Johnson e Liev Schreiber.



Green Book - 4 settembre

Nel 1962, in seguito alla chiusura di uno dei migliori locali di New York nel quale lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un altro impiego per mantenere la sua famiglia. Accetta così di mettersi al servizio del pianista afroamericano Don Shirley e decide di seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia.



Vincitore di tre premi Oscar (Miglior film, Miglior attore non protagonista, Miglior sceneggiatura originale), di tre Golden Globe e del Premio del Pubblico al Toronto Film Festival 2018, Green Book è un progetto carico di passione ed emotività, che vanta interpretazioni straordinarie firmate dal candidato all'Oscar Viggo Mortensen e dal Premio Oscar Mahershala Ali. Tratto da una storia vera, una sorta di moderno aggiornamento a ruoli invertiti di un classico come A spasso con Daisy (1989), virato su toni comici e amari che si affidano alle dinamiche dei buddy-movie al maschile.



Cold War - 22 settembre

Nella Polonia del 1949 Wiktor è un pianista e studioso musicale che ha il compito di individuare in giro per il Paese dei talenti per l'appena formato gruppo di danza e canto popolare Mazurek. Fra coloro che si distinguono maggiormente ai provini vi è la giovane Zuzanna, una ragazza misteriosa e dal passato difficile che riuscirà a conquistare il pianista grazie alle sue incredibili doti canore: tra i due nasce una relazione. Approfittando di un concerto a Berlino Est, nel 1952, l'uomo propone a Zuzanna di cogliere l'occasione per attraversare la zona di occupazione sovietica e arrivare in occidente...



Un'opera profonda nel suo serrato minimalismo, con la scelta del bianco e nero che si adatta perfettamente ai turbamenti emotivi dei due protagonisti, anime perse che si rincorrono per tutto il film tra note liete e amare nel corso degli anni. Parzialmente biografico nell'ispirarsi alla vera relazione tra i genitori del regista, Cold War è una love-story in sottrazione dallo sguardo poetico e disilluso, dove nulla è gratuito e tutto è necessario: l'ennesima grande prova da parte di Pawel Pawlikowski, candidata senza successo dalla Polonia agli ultimi premi Oscar come miglior film straniero.

Panoramica uscite

9 settembre

Ma cosa ci dice il cervello: Paola Cortellesi è una spia nella commedia diretta da Riccardo Milani.



13 settembre

Alla fine ci sei tu



14 settembre

Maria regina di Scozia: Margot Robbie e Saoirse Ronan interpretano rispettivamente Elisabetta I e Maria Stuarda nel film d'esordio di Josie Rourke.



16 settembre

Red Zone - 22 miglia di fuoco: Un team dell'intelligence statunitense deve proteggere a ogni costo un agente indonesiano, in possesso di informazioni sensibili di grande importanza. Con Mark Wahlberg e Iko Uwais.



19 settembre

L'esorcismo di Hannah Grace: Horror a metà fra L'Esorcista e il più recente Autopsy.



20 settembre

Red Joan: Spy-drama con Judi Dench.



24 settembre

Benvenuti a Marwen: Il Capitano Hogie ha due priorità nella vita: annientare i nazisti e amare le donne di Marwen, peccato però che sia soltanto una action figure. Steve Carell diretto da Robert Zemeckis.



27 settembre

La paranza dei bambini: Claudio Giovannesi porta sullo schermo la nuova gangster story di Roberto Saviano, questa volta ad altezza bambino.



28 settembre

Sposami, stupido!



30 settembre

Dragon Trainer: Il mondo nascosto: La saga animata targata Dreamworks e diretta da Dean DeBlois si chiude con uno spettacolo visivo magico e generoso, dedicato all'amore.