Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di ottobre 2019

Film biografici premiati con importanti riconoscimenti, produzioni italiane coraggiose che tentano di aggiornare generi dimenticati, divertenti sequel di recenti cult: nella nostra top 3 relativa alle prime visioni in arrivo a ottobre su SKY abbiamo optato per la varietà, sperando di accontentare tutti i palati cinefili. Parliamo di tre titoli molto diversi tra loro come il biopic Bohemian Rhapsody, vincitore di quattro discussi Oscar, dell'affascinante e grezza epica de Il primo re sulla storia di Romolo e Remo e del frizzante Ancora auguri per la tua morte, continuazione di un amato franchise horror.

Tra gli altri titoli (trovate la panoramica completa a fine articolo) segnaliamo il tensivo La casa delle bambole - Ghostland, il "politico" The front runner - Il vizio del potere, l'intenso Widows - Eredità criminale e il drammatico Se la strada potesse parlare, per un mese ricco di grandi emozioni.



Bohemian Rhapsody - 14 ottobre

L'amato/odiato biopic sui Queen, premiato all'ultima edizione degli Oscar con quattro controversi premi Oscar, ripercorre l'ascesa della rock band e del leggendario frontman Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek (vincitore dell'ambita statuetta come miglior attore protagonista). I primi quindici anni del gruppo rock, dalla nascita nel 1970 al Live Aid del 1985, per un affresco incalzante su uno dei cantanti (e relativa band) che ha fatto la storia della musica.



Diretto da Bryan Singer, estromesso durante le riprese ma comunque accreditato come regista ufficiale, il film può contare su un efficace cast di contorno (Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwylim Lee, Allen Leech, Lucy Boynton, Aaron McCusker, Aidan Gillen, Tom Hollander, Mike Myers e Dermot Murphy) e sulle immortali canzoni del gruppo inglese.



Il primo re - 16 ottobre

Nel 793 a.C., nei dintorni del fiume Tevere, i fratelli pastori Romolo e Remo sopravvivoni miracolosamente a un'esondazione ma finiscono catturati dalla tribù degli albani che li sfrutta come carne da macello nei combattimenti sacrificali. I due consanguinei riescono a ingannare i loro "padroni" e a liberare dalle catene anche gli altri prigionieri. Il gruppo di fuggiaschi, che ha preso in ostaggio la vestale Satnei, si nasconde nella vicina foresta per sfuggire ai rincalzi nemici. E qui, con Romolo gravemente ferito, avrà inizio la genesi del percorso che porterà alla fondazione di Roma, la città eterna.



Matteo Rovere realizza un film coraggioso, un unicum nel panorama nostrano degli ultimi anni, che guarda alla violenza di certo fantasy cavalleresco moderno e a un tono arcaico di gibsoniana memoria nell'utilizzo del latino antico come lingua originale. Il primo re è un'opera a tratti imperfetta ma ricca di fascino, con un ottimo cast capitanato da Alessandro Borghi e Alessio Lapice nei panni dei due fratelli. Una serie tv "sequel" è in arrivo, proprio su SKY.



Ancora auguri per la tua morte - 31 ottobre

Tree pensava di essere uscita dall'incubo nel quale moriva più e più volte per mano dello stesso assassino mascherato, e di poter condurre felicemente la sua "nuova vita" con Carter. Ma il destino ha in serbo altre sorprese per la ragazza che ora, per una serie di eventi al limite dell'assurdo, si trova coinvolta in un altro loop dove ha luogo lo stesso leit-motiv del precedente film ma in cui l'identità dell'assassino è cambiata.



Un sequel "intelligente" perché, pur autocitandosi e riciclando alcune situazioni dell'originale, opta per un cambio di genere che vira dall'horror alla fantascienza, con le dimensioni parallele che sparigliano ulteriormente le carte in tavola. Il divertimento è ancora una volta assicurato anche grazie alle simpatiche performance del cast, con la protagonista Jessica Rothe sempre perfetta nei panni della sfortunata protagonista.

Panoramica uscite

1 ottobre - Le stelle non si spengono a Liverpool

2 ottobre - Destinazione matrimonio

4 ottobre - La casa delle bambole - Ghostland: Pascal Laugier torna a dirigere un horror dal sapore particolare, non pienamente originale ma con degli spunti meritevoli di nota.

6 ottobre - What they had

7 ottobre - Ti presento Sofia: Commedia con Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi.

8 ottobre - Ritorno in Borgogna

9 ottobre - The front runner - Il vizio del potere: Jason Reitman torna al cinema impegnato con un dramma politico d'altri tempi ma anche molto attuale, su uno scandalo quasi dimenticato. Con Hugh Jackman.

13 ottobre - C'è tempo

19 ottobre - La melodie

20 ottobre - Alla ricerca di Teddy

21 ottobre - Widows - Eredità criminale: Il regista premio Oscar Steve McQueen torna alla carica con un heist movie dai toni thriller che mette insieme un cast incredibile, guidato da Viola Davis.

22 ottobre - DolceRoma: Commedia pulp sul mondo del cinema diretta da Fabio Resinaro.

23 ottobre - Native Son

24 ottobre - An acceptable loss - Decisione estrema

26 ottobre - La figlia della sciamana II -Il dono del serpente

27 ottobre - Il professore e il pazzo: Film biografico con Mel Gibson e Sean Penn.

28 ottobre - Modalità aereo: La nuova commedia di Fausto Brizzi.

29 ottobre - Out of blue - Indagine pericolosa

30 ottobre - Se la strada potesse parlare: Il regista premio Oscar per Moonlight firma un adattamento intimo e struggente, dallo sguardo profondo e dalla regia immacolata.

31 ottobre - Wildwitch - Il mondo selvatico