Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di novembre 2019

Inquietanti horror claustrofobici, moderni musical che hanno raccolto un grande successo di critica e pubblico, western "in rosa": spazio alla varietà nella nostra top 3 relativa alle prime visioni che saranno disponibili nel mese di novembre sulla piattaforma di SKY.

Iniziamo con il teso Escape Room, ispirato alle omonime attrazioni a tema diffuse ormai anche nel nostro Paese, passando per l'amatissimo A star is born, in cui Bradley Cooper e Lady Gaga duettano e ci commuovono sulle note della celebrata Shallow, e arrivando alle atmosfere di frontiera di Jane got a gun, nel quale Natalie Portman si improvvisa pistolera.

Ma i trenta giorni di novembre segnano l'arrivo anche di altri titoli interessanti come Peterloo di Mike Leigh, il drammatico La promessa dell'alba con Charlotte Gainsbourg, l'intenso Cocaine - La vera storia di White Boy Rick con Matthew McConaughey e l'horror The Prodigy - Il figlio del male, oltre a tutti gli altri che trovate nella consueta panoramica a fine articolo.



Escape Room - 8 novembre

Il film segue sei sconosciuti che si ritrovano coinvolti all'interno di un gioco alquanto pericoloso, che li costringerà a utilizzare al meglio le loro capacità intellettive al fine di scovare degli indizi utili che permetta loro di salvare la propria vita.



Inaspettato successo di pubblico, tanto che Sony ha già messo in cantiere un sequel, Escape Room è un horror psicologico che prende ispirazione dall'omonimo fenomeno ludico da qualche tempo diffuso anche in Italia, e ricorda - almeno nelle premesse base - un grande classico del genere quale Cubo - Il cubo (1997). Nel cast Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Tyler Labine e Jay Ellis, mentre dietro la macchina da presa troviamo Adam Robitel, già regista di Insidious: L'ultima chiave (2018).



A star is born - 15 novembre

Jackson Maine, un famoso musicista nel momento più basso della sua carriera, si innamora di una talentuosa, aspirante cantante di nome Ally e si offre di farle da pigmalione nel mondo dello spettacolo. Nei panni dell'astro nascente della musica country, la stella del pop Lady Gaga raccoglie l'eredità di Janet Gaynor, Judy Garland e Barbra Streisand.

La relazione passionale tra Jackson e Ally si incrina quando la carriera in ascesa della donna oscura definitivamente quella già in declino del compagno, al quale non resta che avviarsi lungo il viale del tramonto e affrontare i propri demoni.



In questa nuova versione del classico americano, Bradley Cooper, regista all'esordio, convince anche davanti la macchina da presa trovando incredibile supporto da una Lady Gaga che, oltre alle conosciute qualità canore, mette in mostra anche doti attoriali di alto livello, come confermato dalla vittoria del Golden Globe e dalla candidatura agli Oscar (dove ha vinto il premio per la miglior canzone).

Per un film intenso che, anche a dispetto di una sceneggiatura non sempre equilibrata, possiede un cuore pulsante e coinvolgente e uno stile piacevolmente classico.



Jane got a gun - 30 novembre

Bill Hammond fa ritorno a casa gravemente ferito. La moglie Jane capisce subito come dietro le condizioni del compagno vi sia la mano di John Bishop, spietato ricercato nonché leader di un traffico di prostituzione, che aveva un conto in sospeso con suo marito.

Dopo aver affidato la figlia a degli amici di famiglia, la donna chiede aiuto al suo primo amore, l'esperto pistolero Dan Frost, un reduce della guerra di secessione. Quest'ultimo accetta di aiutare Jane, trovandosi a preparare un piano di difesa nella fattoria di lei, costruita alle pendici di una scoscesa montagna e potenzialmente espugnabile soltanto da due fronti. Nonostante i vecchi attriti e la lotta impari, i due fanno di tutto per sopravvivere mentre si riaccendono vecchi rancori e insospettabili segreti.



Un western "al femminile" che possiede una personalità intimista nella gestione del menage a trois che lega i destini dei tre personaggi principali, interpretati da Natalie Portman, Joel Edgerton e Noah Emmerich, e nelle dinamiche con lo spietato villain di un inedito Ewan McGregor. Le ottime interpretazioni e le efficaci scelte registiche coprono alcune ingenuità e forzature narrative, mentre la resa dei conti finale rende omaggio ai classici del filone.

Panoramica uscite

1 novembre: Zoo - Un amico da salvare: Un gruppo di ragazzini tenta di proteggere un cucciolo di elefante nella Belfast del 1941.

2 novembre: Peterloo: Il nuovo film in costume scritto e diretto dall'acclamato regista britannico Mike Leigh.

3 novembre: Echo il mio amico delfino: Film per tutta la famiglia, una sorta di Flipper per le nuove generazioni.

3 novembre: Teen Titans Go! - Il film: Pellicola tratta dalla popolare serie animata.

4 novembre: Il campione: Film d'esordio di Leonardo D'Agostini con Stefano Accorsi, protagonista assoluto insieme ad Andrea Carpenzano.

6 novembre: Share

8 novembre: Nancy Drew e il passaggio segreto: Adattamento cinematografico di Nancy Drew and the Hidden Staircase, basato sui popolari romanzi con al centro Nancy Drew.

9 novembre: Un'avventura: Film musical con protagonisti Laura Chiatti e Michele Riondino ispirato alle canzoni di Lucio Battisti.

10 novembre: La promessa dell'alba: Intenso dramma sentimentale con protagonista Charlotte Gainsbourg.

11 novembre: Se son rose: Leonardo Pieraccioni torna con un'altra incursione nella commedia sentimentale, guardando alle ex di una vita.

12 novembre: Quasi nemici - L'importante è avere ragione: Commedia drammatica francese con protagonista Daniel Auteuil.

14 novembre: Un viaggio a quattro zampe: Film tratto dal romanzo dell'autrice di Qua la zampa!

15 novembre: Ti proteggerò

16 novembre: The Raimbow Tribe - Tutto può accadere

17 novembre: Cocaine - La vera storia di White Boy Rick: Il film di Yann Demange racconta il percorso criminale di un giovane spacciatore nella Detroit degli anni '80, denominato White Boy Rick.

18 novembre: City of lies - L'ora della verità: Thriller poliziesco con Johnny Depp e Forest Whitaker.

19 novembre: Il vizio della speranza

20 novembre: Affairs of state - Intrighi di stato

21 novembre: Super palla di pelo

22 novembre: Vitelloni allo sbaraglio

22 novembre: The bad seed

23 novembre: L'uomo dal cuore di ferro: La scalata al potere del gerarca nazista Reinhard Heydrich lo porta a Praga, dove due paracudisti hanno la missione di assassinarlo. Con Jason Clarke.

24 novembre: Mollami

25 novembre: L'agenzia dei bugiardi: Remake italiano della commedia francese Alibi.com.

26 novembre: Black beauty - Una storia di coraggio

27 novembre: The Prodigy - Il figlio del male: Un'anima può sopravvivere alla morte del corpo? E finire all'interno di un'altra persona? Su questo si interroga The Prodigy - Il Figlio del Male.

29 novembre: Non sono un assassino