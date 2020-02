Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di marzo 2020

Inquietanti horror pagani, spettacolari cinecomic, intense opere di grandi maestri: nel nostro consueto appuntamento mensile dedicato ai titoli in prima visione in arrivo su SKY, la nostra top 3 è composta per l'occasione dal folkloristico Midsommar - Il villaggio dei dannati di Ari Aster, dalla seconda avventura di Peter Parker in Spider-Man: Far from home e da uno degli ultimi lavori di Clint Eastwood, il thriller drammatico Il corriere - The Mule. Tra gli altri titoli di rilievo che faranno la loro comparsa a marzo sulla piattaforma, segnaliamo il sequel Men in Black: International, il folgorante horror Us di Jordan Peele, l'action/sci-fi con Jackie Chan Bleeding Steel - Cuore d'acciaio, il lugubre Il signor diavolo di Pupi Avati, il live-action Dredd - Il giudice dell'apocalisse e la commedia romantica Juliet, naked - Tutta un'altra musica con Ethan Hawke.



Midsommar - Il villaggio dei dannati - 4 marzo

Il film vede per protagonista la coppia formata da Dani e Christian, alle prese con un viaggio in Svezia per visitare la città natale dei loro amici e partecipare al folkloristico festival di metà estate. Ciò che inizia come una vacanza rilassante in un rifugio idilliaco fra le colline, però, si trasforma inesorabilmente in un incubo a occhi aperti sempre più violento e bizzarro che ha a che fare con un misterioso culto pagano.



Il nuovo lavoro di Ari Aster, regista dell'osannato Hereditary (2018), è stato paragonato in più occasioni a un altro cult a tema "pagano" come The Wicker Man (1973); un horror crudele e stratificato, pianificato in ogni singolo dettaglio ma non per questo meno sorprendente ed emozionante, merito di una gestazione dell'incubo in cui le dinamiche umane hanno un ruolo di fondamentale importanza e di un'ambientazione affascinante e suggestiva che si offre a ideale palcoscenico per una storia inquieta di puro, ansiogeno, orrore.



Spider-Man: Far from home - 16 marzo

Dopo i tragici eventi di Avengers: Endgame (2019), Peter Parker deve rafforzarsi per affrontare nuove minacce in un mondo che non è più quello di prima. Il nostro "amichevole Spider-Man di quartiere" parte infatti per una vacanza scolastica in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi del protagonista di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero legato alla comparsa di gigantesche creature elementali che stanno seminando il caos. Ad aiutarlo una new-entry, il potentissimo Mysterio, che dietro la facciata nasconde però insospettabili segreti, in grado di mettere nuovamente a dura prova il percorso di crescita del giovane Peter Parker.



Tom Holland torna a vestire i panni dell'Uomo Ragno in questo secondo film stand-alone in cui ritrova vecchi amici e affronta nuovi nemici come il Mysterio di Jake Gyllenhaal, un villain affascinante e carico di sorprese al centro di alcune sequenze dalla potente carica visionaria. Gli ottimi effetti speciali, una trama ricca di colpi di scena e un epilogo imprevedibile rendono questa nuova avventura dell'arrampicamuri di quartiere un titolo imperdibile per i fan dell'universo supereroistico Marvel, con tanto di immancabile substrato romantico/adolescenziale quale gradevole sottofondo.



Il corriere - The mule - 20 marzo

L'anziano Earl Stone, ottantenne in difficoltà economiche, è costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli viene offerto un lavoro per cui è richiesta l'unica abilità di saper guidare un'auto. Compito semplice, in apparenza, ciò che Earl non sa però è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga per un cartello messicano. Nel suo incarico è talmente bravo e insospettabile che i suoi servizi diventano richiestissimi, sullo spaccio però sta indagando l'agente della DEA Colin Bates, che ha organizzato una task force per scoprire al più presto i responsabili.



Clint Eastwood torna anche davanti la macchina da presa come protagonista dividendo il set con il fidato Bradley Cooper, firmando un ennesimo, dolente capitolo della sua carriera registica. Una storia, ispirata alla vita di Leo Sharp, che si tinge di significati metaforici sullo scorrere del tempo e l'approssimarsi della fine, filtrata attraverso lo sguardo di un magnifico Eastwood, per un'opera che intrattiene e diverte ponendo al solito spunti di riflessione mai banali, pur al netto di un paio di sequenze parzialmente evitabili. E con un epilogo del tutto inaspettato che si pone quale ideale chiusura del cerchio.

Panoramica uscite

1 marzo - Bernie - Il delfino: Un'avventura a sfondo ecologista incentrata su un simpatico delfino.

2 marzo - Attacco al potere 3: Il franchise targato Universal torna con un terzo capitolo davvero molto stanco, poco spettacolare e in parte concettualmente riciclato.

3 marzo - Wakefield - Nascosto nell'ombra: Film drammatico con protagonista Bryan Cranston.

5 marzo - Bleeding steel - Eroe di acciaio: Action movie a sfondo sci/fi con protagonista Jackie Chan.

6 marzo - Achille Tarallo: Commedia diretta da Antonio Capuano.

7 marzo - Crypto: Thriller drammatico con Kurt Russell e Luke Hemsworth.

8 marzo - A mano disarmata: Drama-thriller ispirato a una storia vera con protagonista Claudia Gerini.

9 marzo - Armi chimiche: Thriller con protagonisti Ben Kingsley e Monica Bellucci.

10 marzo - The teacher: Commedia drammatica diretta da Jan Hrebejk.

11 marzo - The Nest (Il nido): Horror italiano diretto da Roberto De Feo.

12 marzo - Malati di sesso: Film diretto da Claudio Cicconetti, con protagonisti Francesco Apolloni e Gaia Bermani Amaral.

13 marzo - Il tuo ex non muore mai: Commedia con protagoniste Mila Kunis e Kate McKinnon.

13 marzo - Explorer: Film di fantascienza diretto da Jesse O'Brien.

14 marzo - Fratelli nemici - Close enemies: Thriller drammatico con protagonista Matthias Schoenaerts.

15 marzo - Domino: Il nuovo film diretto da Brian De Palma con protagonisti Nikolaj Coster-Waldau, Carice Van Houten e Guy Pearce.

17 marzo - The Amityville murders: Horror ispirato a una storia vera.

18 marzo - Il signor diavolo: Il ritorno al gotico di Pupi Avati.

19 marzo - No filter: Commedia drammatica diretta da Eric Lavaine.

19 marzo - Kill two bravo: Film drammatico/avventuroso diretto da Paul Katis.

20 marzo - King Danylo - L'onore del re: Film cavalleresco di produzione russa.

21 marzo - Io, Leonardo: Docu-film sul celebre artista.

22 marzo - Dark Hall: Film del regista Rodrigo Cortés, tratto dal romanzo Down a Dark Hall di Lois Duncan.

22 marzo - Juliet, naked - Tutta un'altra musica: Annie, in crisi relazionale, viene contattata da un cantante sparito dalle scene da anni che è, per paradosso, un idolo del suo fidanzato. Con Ethan Hawke e Rose Byrne.

23 marzo - Cetto c'è, senzadubbiamente: Antonio Albanese torna alla sua maschera preferita imitando le assurdità della politica odierna in una commedia grottesca e mediamente riuscita.

24 marzo - American hangman: Thriller con Donald Sutherland.

25 marzo - Noi: Il regista di Get Out torna sul grande schermo con un altro film di genere, questa volta puramente all'insegna del brivido.

26 marzo - Dredd, il giudice dell'apocalisse: Karl Urban è Dredd nell'avvincente film di Pete Travis.

27 marzo - Attenti al gorilla: Commedia surreale firmata da Luca Miniero con protagonista Frank Matano.

28 marzo - Arrivederci professore: Un professore del college (Johnny Depp) riceve una diagnosi che gli lascia pochi mesi di vita e decide così di dare una svolta alla propria esistenza.

29 marzo - Blood money: Thriller drammatico con protagonista John Cusack.

30 marzo - Men in Black: International: Chris Hemsworth e Tessa Thompson tornano a fare squadra nel nuovo capitolo di un franchise riadattato per essere sterile sotto ogni punto di vista.

31 marzo - Girl: Intenso film drammatico diretto da Lukas Dhont.