Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di giugno 2019

Anziani cavalieri che lottano contro mulini a vento, distopie fantascientifiche che guardano all'immaginario nerd, iconici volti dell'horror che fanno il loro ritorno. E poi ancora esaltanti action-movie "subacquei", horror tratti da popolari creepypasta, sequel di amati personaggi comici, l'ennesimo Oscar mancato di Glenn Close, violenti rape & revenge, tesi "computer screen film" e blockbuster d'ambientazione preistorica.

Tra le uscite filmiche in arrivo su SKY nel mese di giugno non manca certo la varietà, come dimostra nel suo piccolo la nostra top 3, rappresentata dallo spettacolare Ready Player One di Steven Spielberg, L'uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam e il nuovo corso dell'Halloween di David Gordon Green.

I restanti giorni del sesto mese dell'anno propongono anche Hunter Killer - Caccia negli abissi, con un tosto Gerard Butler, l'inquietante Slender Man, La truffa dei Logan di Steven Soderbergh, il drammatico The Wife - Vivere nell'ombra, l'epico Alpha - Un'amicizia forte come la vita e Searching, piccolo gioiellino ad alto tasso di suspense.



Ready Player One - 14 giugno

Nel 2045 il mondo è nel caos, prossimo al collasso. La popolazione ha trovato parziale ancora di svago in OASIS, un gigantesco universo in realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. Dopo la morte dell'uomo, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà degli Easter Egg nascosti da qualche parte all'interno del sistema, prende così il via una competizione che coinvolge il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla sfida, sarà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.



Steven Spielberg firma un'opera visivamente spettacolare, ideale prototipo del blockbuster 2.0, adattando il romanzo cult di Ernest Cline, caleidoscopio di omaggi agli anni '80 e all'intera generazione nerd che lascia stupefatti senza un attimo di tregua dall'inizio alla fine, tra soluzioni estetiche sempre fresche e originali e un impianto narrativo di prima grandezza.

Tra effetti speciali impeccabili e un tessuto citazionista che regala sorprese in serie, il film sfrutta inoltre il solido cast capitanato da Tye Sheridan, Olivia Cooke e Mark Rylance.



Halloween - 20 giugno

Pur essendo diventata nonna, Laurie Strode si allena ancora in attesa del ritorno di Michael Myers. Quando lo psicopatico riesce a fuggire dal manicomio nel quale è rinchiuso, la donna fa tutto il possibile per proteggere la sua famiglia e uccidere la sua nemesi una volta per tutte.

Avallato da John Carpenter, che si è occupato in prima persona della colonna sonora, il nuovo capitolo dell'iconica saga horror è un sequel diretto dell'originale del 1978, che ignora i nove seguiti realizzati nel corso del tempo. Jamie Lee Curtis veste ancora una volta i panni del mitico personaggio di Laurie Strode, diretta qui da David Gordon Green (Joe, Prince Avalanche) su una sceneggiatura curata dallo stesso regista con Danny McBride.



Un efficace omaggio al leggendario passato del franchise che, dopo lo storico primo capitolo, ha vissuto livelli altalenanti e ora cerca di aggiornare il villain al cinema horror moderno, con tanto di numerosi jump-scare nel corso della visione e una macabra ferocia nell'ultima parte, tra influenze slasher/splatter che faranno la gioia degli appassionati.



L'uomo che uccise Don Chisciotte - 27 giugno

La storia di un vecchio disilluso, convinto di essere Don Chisciotte, che scambia Toby, regista di un'agenzia pubblicitaria, per il suo fidato scudiero, Sancho Panza. La coppia intraprende così un viaggio bizzarro, saltando avanti e indietro nel tempo tra il XXI e il magico XVII secolo. A poco a poco, proprio come il famigerato cavaliere, il ragazzo viene consumato dal mondo illusorio e diventa incapace di distinguere i suoi sogni dalla realtà.



Dal 1998 (anno in cui sarebbe dovuto uscire nella sua forma originaria) a oggi di acqua ne è passata molta sotto i ponti e Terry Gilliam ha affrontato mille difficoltà, le ultime anche in tempi recenti, dopo tante battaglie però il suo ambizioso progetto su Don Chischiotte è diventato realtà, con un cast tutto nuovo che vede Jonathan Pryce e Adam Driver (entrambi ottimi) nei panni dei due iconici personaggi.

Protagonisti di un film che, pur con un budget più ridotto rispetto al piano originario, riesce a conquistare per la sua carica visionaria e malinconica, fino a un finale che altri non è che un nuovo inizio. Pur essendo consci che ai suoi tempi ci saremmo potuti trovare di fronte a un nuovo capolavoro del regista di Brazil (1985), anche oggi il risultato non potrà che essere apprezzato dai molti fan del Monty Python.

Panoramica uscite

1 GIUGNO - Lo specchio della vendetta

2 GIUGNO - Come ti divento bella: Commedia con protagonista una scatenata Amy Schumer.

3 GIUGNO - Hunter Killer - Caccia negli abissi: Il comandante di un sottomarino americano è impegnato in una missione dalle cui sorti potrebbe dipendere lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale. Con Gerard Butler e Gary Oldman.

5 GIUGNO - Slender Man: L'inquietante personaggio nato dalla mente di Victor Surge sbarca al cinema, in un film horror poco curato e diretto da Sylvain White.

7 GIUGNO - La truffa dei Logan: Il regista di Ocean's Eleven torna al cinema con un heist movie dai toni comici e con protagonisti Channing Tatum, Adam Driver e Daniel Craig.

8 GIUGNO - Il trono di cuori

9 GIUGNO - Caro dittatore: Commedia con Michael Caine, Odeya Rush e Katie Holmes.

10 GIUGNO - Johnny English colpisce ancora: Il Mr. Bean del piccolo schermo torna nell'altro personaggio che gli ha regalato notorietà, l'agente dei servizi segreti britannici Johnny English.

12 GIUGNO - O.G.

12 GIUGNO - The Strangers: Pray at night: Il sequel del film con Liv Tyler e Scott Speedman arriva a dieci anni di distanza, con Johannes Roberts alla regia.

13 GIUGNO - Darkest minds: Uno young adult tra fantascienza, supereroi e distopia prodotto da 20th Century Fox.

14 GIUGNO - The wife - Vivere nell'ombra: Intenso dramma con protagonisti Glenn Close (candidata all'Oscar) e Jonathan Pryce.

15 GIUGNO - Searching: Una scomparsa misteriosa è al centro di un film ricco di tensione e colpi di scena, in cui l'azione si svolge interamente su schermi e monitor.

16 GIUGNO - Mad Mom

17 GIUGNO - Gotti - Il primo padrino: John Gotti, potente mafioso newyorkese di origini italiane, è al centro di questo controverso biopic diretto da Kevin Connolly e interpretato da John Travolta.

18 GIUGNO - La reginetta del male

19 GIUGNO - La perla del paradiso

21 GIUGNO - L'incredibile viaggio del fachiro: Road movie su un fachiro di origini indiane in viaggio in Europa.

21 GIUGNO - Succede: Commedia diretta da Francesca Mazzoleni.

23 GIUGNO - Tutti lo sanno: Asghar Farhadi lascia sia l'Iran che la Francia per giungere in Spagna e raccontare un fatto di cronaca sospeso tra fede e materialismo.

24 GIUGNO - 211 - Rapina in corso: Una banda composta da ex membri delle forze speciali decide di compiere una rapina dando vita a un estenuante conflitto a fuoco con la polizia. Con Nicolas Cage.

25 GIUGNO - Revenge: Coralie Fargeat dirige Matilda Lutz in un revenge movie tutto al femminile, surreale e pregno di critica verso la società maschilista.

26 GIUGNO - Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween: I mostri di R.L. Stine tornano a riprendere vita in un sequel totalmente derivativo nelle idee e molto ripetitivo rispetto al primo film.

28 GIUGNO - 55 passi

29 GIUGNO - Sei ancora qui: Horror thriller con protagonista Bella Thorne.

30 GIUGNO - Alpha - Un'amicizia forte come la vita: Albert Hughes dirige una cruda e sorprendentemente psichedelica avventura ambientata nel Paleolitico superiore.