Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di febbraio 2020

Amari e metaforici ritratti del moderno star-system, inquietanti thriller dal taglio mystery e struggenti love-story in evoluzione. La nostra top 3 relativa alle prime visioni SKY in arrivo sulla piattaforma nel mese di febbraio è composta dal folgorante Vox Lux, opera magnifica con protagonista una straordinaria Natalie Portman, dall'ambiguo Serenity - L'isola dell'inganno con Matthew McConaughey e Anne Hathaway, e dal romantico Chesil Beach - Il segreto di una notte con un'impeccabile Saoirse Ronan. Ma i ventinove giorni di questo mese bisestile vedono in arrivo, per tutti gli abbonati al servizio, altri titoli attesi come I morti non muoiono di Jim Jarmusch, il biografico Ted Bundy - Fascino criminale, il dramma sentimentale-teologico Disobedience, gli horror La settima musa e il reboot de La bambola assassina, l'ultimo capitolo della saga con Sylvester Stallone Escape Plan 3 - L'ultima sfida e il sequel animato Pets 2 - Vita da animali, garantendo una buona varietà per tutti i gusti.



Vox Lux - 12 febbraio

Celeste Montgomery, unica superstite della strage compiuta da uno psicopatico, durante le settimane di riabilitazione in ospedale scrive musica insieme alla sorella maggiore Ellie. Tempo dopo, per la serata di commemorazione delle vittime, Celeste ed Ellie cantano una canzone davanti ai parenti affranti, che viene sentita e opzionata da un noto manager musicale e porta alle ragazze un grande successo. Le Montgomery e il loro agente viaggiano per il mondo trovando a Stoccolma il posto ideale per produrre la loro musica; l'adolescente diventa così una vera e propria stella conosciuta in ogni angolo del globo. Ma la celebrità trasforma quella che era solo una timida e traumatizzata ragazzina in un'altra persona...



Un'opera ricca di stile e di influenze che traccia una disanima acuta sul mondo contemporaneo tramite la scalata al successo di una pop-star. Vox Lux adopera soluzioni di macchina e trucchi narrativi con uno sguardo estremamente autoriale ma capace di toccare profonde corde emozionali, scioccando e commuovendo al contempo, lasciando che il cinismo di fondo si trasformi in veicolo di critica sociale non solo per certi ambiti ma in un'ottica più globale. Natalie Portman è la straordinaria protagonista di questo racconto tragicomico, paradossale e realistico in egual misura, specchio perfetto e amaro dei nostri tempi.



Serenity - L'isola dell'inganno - 17 febbraio

Baker Dill è il capitano di una barca da pesca nell'isola tropicale di Plymouth. L'uomo è ossessionato dalla cattura di Justice, un rarissimo esemplare di tonno gigante che riesce sempre a sfuggirgli. La vita procede uguale giorno dopo giorno fino a quando lo status quo viene cambiato dall'arrivo sull'isola di due personaggi, un misterioso individuo in giacca e cravatta e l'ex moglie di Baker, Karen. La donna, madre di suo figlio, ha una richiesta per lui: se ucciderà il suo attuale marito riceverà la somma di dieci milioni di dollari. Un'offerta impossibile da rifiutare ma che mette il protagonista di fronte alla propria coscienza, prima che una sorprendente verità scombini tutte le carte in tavola.



Serenity - L'isola dell'inganno è un film che spiazza, affascinando e infastidendo in egual misura. La suggestiva ambientazione e l'atmosfera noir imbastita dal regista e sceneggiatore Steven Knight pagano infatti i limiti concettuali di un colpo di scena clamoroso capace di dividere il pubblico. La storia prende via inaspettate e inverosimili che offrono modo al contempo di riflettere sul senso di destino e di libero arbitrio, in una maniera sicuramente poco ortodossa ma non priva di spunti morali e psicologici di sorta. L'ottimo cast capitanato da Matthew McConaughey e Anne Hathaway svolge il suo compito con il giusto carisma, per un'operazione che va accettata per essere apprezzata appieno.



Chesil Beach - Il segreto di una notte - 18 febbraio

Negli anni '60 Edward e Florence stanno trascorrendo la loro luna di miele in un hotel nei pressi della cittadina inglese di Chesil Beach. La prima notte di nozze non va come previsto, e le cose peggiorano quando la coppia si trova prossima a consumare il primo rapporto sessuale. I due ragazzi, entrambi vergini, sono infatti vittime della tensione e vengono spinti a ripercorrere le fasi cruciali della loro relazione. Conosciutisi dopo essersi diplomati all'università, i freschi sposi hanno dovuto affrontare diverse difficoltà personali: lui la malattia della madre, pittrice che soffriva di gravi amnesie, lei le rigide regole dei genitori, membri dell'alta società ossessionati dal rango e dalle apparenze. Tramite il viaggio nei rispettivi passati, i due ragazzi scoprono di più sulla reale forza del legame che li unisce.



Una commedia romantica pervasa da un'insolita amarezza che esprime una sensibilità rara nel cinema odierno. L'esordiente regista Dominic Cooke adatta l'omonimo romanzo di Ian McEwan impostando la narrazione sui dettagli emotivi, disegnando già dall'ansia della "prima volta" i sintomi di una paura che non tarderà a procedere su percorsi inaspettati, con un epilogo che guarda a modelli alti nel chiudere definitivamente il cerchio. Il film coinvolge anche grazie alle ottime interpretazioni dei due protagonisti, Billy Howle e, soprattutto, una Saoirse Ronan sempre più brava.

Panoramica uscite

1 febbraio - Nevermind: Film a episodi diretto da Eros Puglielli.

2 febbraio - Cafarnao - Caos e miracoli: Film drammatico incentrato su un bambino siriano

4 febbraio - Backtrace: Thriller con Sylvester Stallone e Matthew Modine.

5 febbraio - I morti non muoiono: Jim Jarmusch firma una commedia zombie un po' schizofrenica ma godibile, con un cast sopraffino.

6 febbraio - Fast color: Dramma a sfondo supererostico con protagonista Gugu Mbatha-Raw.

7 febbraio - General commander: Action-movie con Steven Seagal.

8 febbraio - L'apparizione: Film drammatico con Vincent Landon.

9 febbraio - King Danylo - L'onore del re: Action cavalleresco di produzione russa.

10 febbraio - Ted Bundy - Fascino criminale: Zac Efron interpreta il serial killer Ted Bundy, autore di oltre 30 omicidi di giovani donne, in questo biopic diretto dal documentarista Joe Berlinger.

11 febbraio - The Jurassic Games: In un prossimo futuro il reality show più seguito vede dei condannati a morte sfidarsi all'ultimo sangue in una realtà virtuale popolata da dinosauri.

13 febbraio - Disobedience: Una fotografa fa ritorno nella comunità ebraica di Londra per la morte del padre e rischia di suscitare scandalo per una relazione proibita. Con Rachel Weisz e Rachel McAdams.

14 febbraio - La confraternita

15 febbraio - La terra dell'abbastanza

16 febbraio - Restiamo amici: Commedia con Michele Riondino e Alessandro Roja.

19 febbraio - Un figlio all'improvviso

20 febbraio - La vita in un attimo: Dramma sentimentale condito da un cast all-star che include Oscar Isaac, Olivia Wilde e Antonio Banderas.

21 febbraio - La settima musa: Horror diretto da Jaume Balagueró, autore di Rec e Bed Time.

22 febbraio - A spasso con Willy: Film d'animazione in CG.

23 febbraio - Escape Plan 3 - L'ultima sfida: Ray Breslin viene ingaggiato da un uomo d'affari cinese per portare in salvo la figlia rapita, ora reclusa in una prigione dell'est-Europa.

24 febbraio - Pets 2 - Vita da animali: Sequel del film d'animazione sugli animali domestici.

24 febbraio - La bambola assassina: 31 anni dopo l'uscita del primo La Bambola Assassina, Lars Klevberg aggiorna il mito di Chucky avvisandoci dei pericoli della tecnologia.

25 febbraio - Troppa grazia

26 febbraio - La rivincita delle sfigate: Commedia adolescenziale diretta da Olivia Wilde.

27 febbraio - Nel mondo libero

28 febbraio - The Midnight Man: Tre amici iniziano una partita a un antico gioco ed evocano l'uomo di mezzanotte, misteriosa entità in grado di materializzare le loro peggiori paure.

29 febbraio - The Crash - Minaccia a Wall Street