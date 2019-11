Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di dicembre 2019

Avventure fantastiche, ispirate opere biografiche e sequel di grandi classici del cinema sportivo. Nella nostra top 3 delle prime visioni in arrivo su Sky Cinema a dicembre abbiamo scelto altrettanti titoli molto diversi tra loro, in grado di appassionare svariati tipi di pubblico: da Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald, nuova incursione nel magico universo partorito da J.K. Rowling, allo spassoso e nostalgico Stanlio e Ollio, incentrato sulla tarda carriera dei due amatissimi attori, fino al sentito agonismo di Creed 2, con Rocky Balboa e Ivan Drago pronti a sfidarsi ancora una volta ma nei panni di coach, le emozioni non mancheranno di certo.

Ma i trentun giorni dell'ultimo mese dell'anno vedono anche l'arrivo del thriller sci-fi Captive State, della versione animata de Il Grinch, dell'esagerato Shark: Il primo squalo, dell'appassionante The vanishing - Il mistero del faro e del "mafia-movie" di Marco Bellocchio Il traditore, oltre a tutti gli altri titoli che trovate nella consueta panoramica a fine articolo.



Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald - 20 dicembre

Grindelwald è sfuggito alla custodia del MACUSA e da quel momento ha proseguito la ricerca di ulteriori adepti per completare il suo scopo, ossia far prevalere i maghi a scapito degli esseri non magici. L'unico che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più fido compagno, Albus Silente. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà ricorrere all'aiuto del suo ex studente Newt Scamander.

Assieme a lui si uniranno nuovamente Queenie e Tina Goldstein, così come ritornerà anche il non magico (babbano) Jacob. La missione contro il villain testerà la loro lealtà in un mondo magico che diventa ancora più diviso e pericoloso.



L'atteso sequel della saga prequel di Harry Potter, diretto da David Yates e sceneggiato dalla stessa J.K. Rowling, è pronto a entusiasmare i fan tra straordinari effetti speciali e il ritorno di iconici personaggi. Con un cast delle grandi occasioni comprendente Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Jude Law e Johnny Depp.



Stanlio e Ollio - 24 dicembre

Nel 1937 Stanlio e Ollio stanno partecipando alle riprese de I fanciulli del west, ma in seguito a una lite con il produttore da parte del primo, Hardy prende parte a un nuovo progetto senza lo storico socio, scelta che segnerà il rapporto tra i due, che ritroviamo sedici anni dopo nella cittadina di Newcastle, in Inghilterra.

Entrambi gli attori sono reduci da problemi personali e il successo di un tempo è ormai un ricordo sbiadito; messi alle strette e in difficoltà economiche, il duo decide di prendere parte a un tour teatrale, in attesa che la sceneggiatura di una pellicola su Robin Hood venga approvata da un produttore londinese. Dopo i primi spettacoli con i teatri mezzi vuoti, lo show itinerante diventa un appuntamento da sold-out, ma tra Stan e Oliver vi è un rancore sopito dovuto a quanto avvenuto molto tempo prima.



Eccellente biopic che mostra le fasi calanti della carriera della celeberrima coppia di comici, Stanlio e Ollio funziona per una calibrata gestione di ritmi e atmosfere, con la comicità che esplode sia nelle scene di vita privata che nella riproposizione sul palco delle leggendarie gag. Gran merito della riuscita va dato alle performance di Steve Coogan e John C. Reilly, mimetiche reincarnazioni degli originali.



Creed 2 - 26 dicembre

La vita di Adonis Creed è divisa tra gli impegni personali e l'allenamento per il prossimo, grande incontro. Una sfida che vale una carriera: affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia. Insieme a Rocky Balboa, sempre al suo fianco, Adonis si prepara a lottare contro un "fantasma" dei tempi d'oro (suo e del suo mentore), chiedendosi per cosa valga la pena combattere.



La saga di Rocky si arricchisce di un nuovo capitolo, un sequel incentrato sulle vicende del figlio di Apollo Creed interpretato nuovamente da Michael B. Jordan, con Sylvester Stallone negli iconici panni del suo allenatore e il gradito ritorno di Dolph Lundgren nelle vesti di Ivan Drago. A interpretare il muscoloso sfidante il pugile rumeno Florian Munteanu.

Panoramica uscite

1 dicembre: CAPTIVE STATE: Da dieci anni degli alieni oppressori hanno conquistato la Terra, vivendo nei sotterranei e monitorando la popolazione umana.

1 dicembre BAFFO & BISCOTTO: MISSIONE SPAZIALE

2 dicembre: IL GRINCH: Il famosissimo personaggio creato da Dr. Seuss negli anni '50 torna al cinema in una nuova veste, con la voce di Alessandro Gassman.

3 dicembre: SOTTO SEQUESTRO

5 dicembre: FINDING STEVE MCQUEEN

6 dicembre: CHRISTMAS & CO.

6 dicembre: SHARK: IL PRIMO SQUALO: Quando gli squali non disturbano l'uomo, è l'uomo stesso a invadere il loro secolare territorio: liberato il megalodonte, la caccia si può definire aperta. Con Jason Statham.

7 dicembre: IL MAESTRO DI VIOLINO

8 dicembre: BOOK CLUB: TUTTO PUO' SUCCEDERE: Book Club segue la storia di quattro amiche di vecchia data le cui vite cambiano drasticamente dopo che al loro club del libro leggono Cinquanta Sfumature di Grigio di E. L. James.

8 dicembre: DRAGON BALL SUPER: BROLY: IL FILM: Nuovo film d'animazione della popolare saga.

9 dicembre: AMICI COME PRIMA: Commedia che riunisce sul grande schermo la coppia Boldi-De Sica.

10 dicembre: HALVDAN IL GIOVANE VICHINGO

11 dicembre: THE PARTY: Sally Potter ci porta in un mondo in bianco e nero senza tempo, ci invita a una festa intrisa di humor nero e incofessabili segreti, invece smascherati.

12 dicembre: PIÙ DENSO DELL'ACQUA

13 dicembre: CRYPTO

14 dicembre: TULIPANI: AMORE, ONORE E UNA BICICLETTA

15 dicembre: BOY ERASED: VITE CANCELLATE: Si può guarire dall'omosessualità? Ma soprattutto: è davvero una malattia? Viaggio all'inferno e ritorno con Joel Edgerton alla regia.

16 dicembre: THE VANISHING: IL MISTERO DEL FARO: Tre guardiani del faro inviati per sei settimane su una remota isola scozzese si trovano ad affrontare un evento imprevisto che cambierà le loro vite. Con Gerard Butler.

17 dicembre: IL GRANDE SPIRITO: Commedia visionaria diretta e interpretata da Sergio Rubini.

18 dicembre: BENVENUTI A CASA MIA

19 dicembre: CONDORITO MISSIONE SPAZIALE

20 dicembre: THE PROMISE

21 dicembre: WELCOME HOME: UNO SCONOSCIUTO IN CASA

22 dicembre: THE CHILDREN ACT: IL VERDETTO: Fiona Maye (Emma Thompson), giudice dell'alta corte, deve decidere sul caso di un ragazzo, appartenente ai testimoni di Geova, che rifiuta le cure per la sua fede.

23 dicembre: RICOMINCIO DA ME: Commedia con Jennifer Lopez.

23 dicembre: ZANNA BIANCA: Il premio Oscar per il miglior cortometraggio animato Alexandre Espigares esordisce nel lungometraggio adattando il celebre romanzo di Jack London.

25 dicembre: 10 GIORNI SENZA MAMMA: Commedia con protagonista Fabio De Luigi.

26 dicembre: ASTERIX E IL SEGRETO DELLA POZIONE MAGICA: Nuovo film d'animazione dedicato al popolare eroe gallo.

27 dicembre: OLD MAN & THE GUN: Robert Redford interpreta alla perfezione il rapinatore di banche Forrest Tucker.

27 dicembre: LA PRIMA PIETRA

28 dicembre: A UN METRO DA TE

29 dicembre: IL TRADITORE: Nuovo film di Marco Bellocchio incentrato sulla figura del pentito Tommaso Buscetta.

30 dicembre: PEPPERMINT: L'ANGELO DELLA VENDETTA: Una donna (Jennifer Garner) è in cerca di vendetta per il brutale assassinio a sangue freddo del marito e della figlia, ordinato da un crudele boss della droga.

31 dicembre: IL GIOCO DELLE COPPIE: La nuova commedia di Olivier Assayas.