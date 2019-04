Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di aprile 2019

Gli amanti dei cinecomic che usufruiscono dell'offerta di SKY Cinema avranno pane per i loro denti nel mese di aprile, visto l'arrivo tra le prime visioni di due recenti cult del filone. Parliamo di Ant-Man and the Wasp con Paul Rudd, nuova avventura dell'eroe miniaturizzato Marvel, e del folle Deadpool 2, sequel in cui lo scatenato Ryan Reynolds torna a vestire i panni dell'iconico "mercenario chiacchierone".

I trenta giorni a venire propongono altri film di peso, titoli come il western Hostiles - Ostili, opera crepuscolare con un intenso Christian Bale, del film d'animazione Hotel Transylvania 3, del fiabesco Ritorno al bosco dei 100 acri (adattamento in live action/CGI dedicato a Winnie the Pooh), del biopic in costume Colette, con una magnifica Keira Knightley, e di Paterson, ultimo lavoro di Jim Jarmusch con Adam Driver, oltre al resto delle proposte che trovate nella consueta panoramica a seguire.

Ant-Man and the Wasp - 8 aprile

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War (2013), Scott Lang è alle prese con le conseguenze delle proprie scelte, sia come supereroe che come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità nei panni di Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym.

L'uomo dovrà vestire nuovamente la sua tuta e cominciare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.



Seconda avventura per il personaggio Marvel interpretato da Paul Rudd, qui accompagnato da Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Puro divertimento a prova di grande pubblico, che punta tutto sull'ironia e su toni più leggeri rispetto alle altre pellicole dell'Universo Marvel, trovando ideale supporto da parte dell'affiatato ed eterogeneo cast.



Deadpool 2 - 29 aprile

Deadpool si trova ad affrontare nuove sfide che lo portano a pensare a valori come l'amicizia e la famiglia quando si imbatte in Cable, un temibile guerriero viaggiatore del tempo infettato da un virus tecno-organico.

Wade Wilson, l'uomo dietro la maschera dell'irriverente supereroe, dovrà così comprendere meglio il proprio ruolo e capire quali siano le decisioni giuste da prendere anche, e soprattutto, a costo di sporcarsi le mani.



Ryan Reynolds torna nuovamente nei panni dell'iconico mercenario chiacchierone dei fumetti Marvel, in un secondo capitolo ancora più scoppiettante del già notevole precedessore, anche grazie all'entrata in scena di nuovi comprimari di lusso (su tutti il Cable di Josh Brolin e la Domino di Zazie Beetz). Un cinecomic totalmente folle che porta una ventata d'aria fresca a un genere spesso abbottonato.



Hostiles - Ostili - 6 aprile

1892. Joseph J. Blocker, capitano dell'esercito americano, dopo una strenua reticenza accetta la missione di scortare il morente capo Cheyenne Falco Giallo e la sua famiglia nella sua terra d'origine. Il pericoloso viaggio lo porta dal Nuovo Messico alle terre desolate del Montana dove incontra una vedova, la cui famiglia è stata trucidata dalla tribù ostile dei Comanche.



Un western crepuscolare che si concentra sulla comprensione del diverso ottenendo, tramite un intenso sguardo introspettivo, il modo di creare una sincera empatia verso i personaggi, capaci di evolversi progressivamente nel tumultuoso e drammatico scorrere degli eventi. Con citazioni ai grandi classici del genere (significativa l'inquadratura che riporta a Sentieri selvaggi di John Ford) e dinamiche action sporadiche ma di grande impatto, il film di Scott Cooper sfrutta il selvaggio fascino dei paesaggi e le ottime interpretazioni del cast, Christian Bale in primis.

Panoramica uscite

1 APRILE - Mamma mia! Ci risiamo: La famiglia Sheridan torna sulle note allegrissime degli ABBA, e questa volta l'operazione è decisamente più efficace.

3 APRILE - Cosa dirà la gente

4 APRILE - Speed Kills: Action movie con protagonista John Travolta.

5 APRILE - Slumber - Il demone del sonno: Una dottoressa esperta in disturbi del sonno si trova ad affrontare il caso di una famiglia vittima di inquietanti attacchi di sonnambulismo.

7 APRILE - Non è vero ma ci credo

9 APRILE - Paterson: Jim Jarmush continua il discorso iniziato con Only Lovers Left Alive, di cui Paterson è il naturale complemento privo tuttavia dello stesso carisma, seppur comunque interessante.

10 APRILE - A casa nostra

11 APRILE - Chiudi gli occhi

12 APRILE - Chips: Gli agenti Frank Poncharello e Jon Baker arrivano sul grande schermo in Chips, adattamento cinematografico della popolare serie tv.

12 APRILE - Luis e gli alieni: Tre colorati e divertenti alieni venuti dallo spazio contribuiscono a riavvicinare, involontariamente, un padre e un figlio in crisi.

13 APRILE - Padre

14 APRILE - Ritorno al bosco dei 100 acri: Christopher Robin non è più un bambino, è ormai cresciuto e ha una missione: ritrovare l'infanzia perduta con Winnie e gli altri nel Bosco dei 100 Acri.

15 APRILE - Nella tana dei lupi: Un detective della squadra anticrimine di Los Angeles indaga sul furto di un camion portavalori nel quale hanno perso la vita dei colleghi.

16 APRILE - Lo scandalo Kennedy

17 APRILE - Paolo, apostolo di Cristo

18 APRILE - Twisted - Gioco perverso

19 APRILE - Colette: Keira Knightley è la protagonista di questo affascinante biopic in costume sulla vita della scrittrice francese Colette,

20 APRILE - Un sogno chiamato Florida: Sean Baker e Chris Bergoch ci portano ai margini della società americana grazie all'immaginazione e allo spirito di avventura di una bambina.

21 APRILE - Moschettieri del re: La penultima missione: Ispirato al classico di Dumas, il nuovo film di Giovanni Veronesi con protagonisti Pierfrancesco Favino, Valerio Mastrandea, Sergio Rubini e Rocco Papaleo.

22 APRILE - Hotel Transylvania 3: Genndy Tartakovsky racconta per la terza volta le avventure di Dracula e dei suoi amici, questa volta allontanandosi dall'albergo della saga.

23 APRILE - Due fidanzati per Juliette

24 APRILE - Il mio Godard: Controverso biopic su uno dei più grandi registi francesi.

25 APRILE - Giochi di potere: Il regista danese Per Fly dirige le star Theo James e Ben Kingsley in una spy story ambientata fra USA e Iraq.

26 APRILE - Napoli velata; L'ultimo film di Ferzan Ozpetek.

27 APRILE - Un appuntamento per la sposa

28 APRILE - Overboard: Kate, madre single e povera, si vendica di un ricco playboy che ha perso la memoria facendogli credere di essere sua moglie, nel libero remake di Una coppia alla deriva (1987).

30 APRILE - Permettimi di amarti