Sky: i migliori tre film e tutte le uscite di dicembre 2017

Periodo natalizio giunto anche per le prime visioni di Sky anche se forse, paradossalmente, in quest'occasione le novità cinematografiche di peso sono meno numerose di quanto potenzialmente previsto. Il grande pubblico avrà sicuramente di che gioire con l'arrivo dell'adattamento live-action de La bella e la bestia, vero e proprio big dei prossimi trenta giorni, che comunque regalano anche soddisfazioni agli amanti dell'horror e della fantascienza grazie a Life - Non oltrepassare il limite e Underworld: Blood Wars, ennesimo capitolo della saga vampiresca con protagonista Kate Beckinsale. Gli amanti del cinema d'autore potranno invece consolarsi con Knight of Cups, penultimo lavoro di finzione firmato da Terence Malick con un cast d'eccezione, ed È solo la fine del mondo di Xavier Dolan.

La Bella e la Bestia - 25 dicembre

La giovane Bella prende il posto del genitore quale prigioniera di un principe, vittima di un'antica maledizione che lo ha tramutato in una bestia. Solo l'amore della giovane potrà forse spezzare il maleficio. La trasposizione di Bill Condon segue pedissequamente l'originale da cui riprende a piene mani inquadrature e canzoni in un'operazione che si rivela sorprendentemente frizzante, merito anche dell'innocente fascino della protagonista Emma Watson. Una modernizzazione politicamente corretta e adatta ad un pubblico di tutte le età messa in scena con raffinati effetti speciali e in un'ambientazione ispirata in cui per l'ennesima volta la storia di quest'amore impossibile ha modo di prendere vita.

Knight of cups - 31 dicembre

Rick ha perso la bussola: il lavoro come sceneggiatore non gli da più soddisfazioni e la sua esistenza passa tra un party e l'altro, dove conosce ed inizia a frequentare sempre più compagne di letto. Si divide così tra due donne, Nancy ed Elizabeth, sempre alla ricerca di uno scopo e nuovi stimoli. Malick firma qui uno dei suoi film più difficili e respingenti, ma non per questo meno affascinanti, trovando totale supporto dalla performance di un Christian Bale costantemente ribelle e spaesato, indeciso tra le figure potenzialmente salvifiche di Cate Blanchett e Natalie Portman, in un'opera sulla fine del sogno hollywoodiano intrisa di simbolismi (i tarocchi giocano un ruolo fondamentale a cominciare dal titolo) e dalla narrazione volutamente astratta per una vera e propria esperienza di non facile assimilazione ma di sicuro impatto.

Life - Non oltrepassare il limite - 11 dicembre

Sei astronauti in servizio su una stazione spaziale internazionale rinvengono un campione organico di provenienza marziana. L'oggetto reagisce e gli studi dimostrano segni vitali, dando luce ad un'isteria collettiva anche sul nostro pianeta. L'entità, denominata Calvin, sviluppa ben presto nuove capacità, crescendo e diventando un potenziale pericolo per l'equipaggio, ora intenzionato in ogni modo ad evitare che questi raggiunga la Terra. Ogni horror ambientato su un'astronave o struttura spaziale deve pagar dazio ai classici del cinema di fantascienza, Alien (1979) in primis, e Life - Non oltrepassare il limite non fa eccezione. Daniel Espinosa dà vita ad un film di genere con sano spirito da serie B (ad alto budget) che svolge con efficacia il suo compito di puro intrattenimento, complice anche un cast di facce giusto al posto giusto comprendente Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds e Hiroyuki Sanada.

Panoramica uscite

1 dicembre - La festa prima delle feste: hollywoodiano, divertente e irriverente cinepanettone di Natale 2016.

2 dicembre - Truman - Un vero amico è per sempre: Ricardo Darín e Javier Cámara sono i protagonisti di un' ironica e commovente storia d'amicizia firmata dal regista spagnolo Cesc Gay.

2 dicembre - S.O.S. Natale

3 dicembre - Underworld: Blood Wars: Sparatorie, corse mozzafiato e nuovi colpi scena: la sexy vampira Selene è tornata, interpretata ancora da Kate Beckinsale.

4 dicembre - Un Natale al Sud: Massimo Boldi se la vede con youtuber, fashion blogger, influencer e l'amore 2.0.

5 dicembre - Polo Nord - Il potere magico del Natale

6 dicembre - I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: tornano sullo schermo i piccoli eroi blu, qui protagonisti di un miscuglio di CG e animazione vecchia scuola.

7 dicembre - È solo la fine del mondo: un film duro da accettare, ma stilisticamente più che notevole.

8 dicembre - Palle di neve

9 dicembre - Una strana storia di Natale

10 dicembre - Sopravvissuti

12 dicembre - Il padre d'Italia: un road movie intimo e personale che offre una profonda riflessione ricca di sentimenti autentici.

13 dicembre - 7 minuti - Rapina fuori controllo

14 dicembre - La guerra dei cafoni

15 dicembre - La lettera di fuoco

16 dicembre - 17 anni (e come uscirne vivi): dramma adolescenziale con Hailee Steinfeld e Woody Harrelson.

17 dicembre - Backstabbed - Pugnalata alle spalle

17 dicembre - Raffaello - Il principe delle arti

18 dicembre - Mechanic: Resurrection: il killer professionista Arthur Bishop, vittima di un ricatto, deve eliminare tre obiettivi e ottenere vendetta

19 dicembre - Ballerina

20 dicembre - A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia

21 dicembre - Le spie della porta accanto: Greg Mottola dirige Zach Galifianakis, Isla Fisher, Jon Hamm e Gal Gadot in una variazione sul tema della commedia spionistica.

22 dicembre - Rock Dog

23 dicembre - Love Is in the Air: una commedia romantica 'ad alta quota' che vaga tra passato e presente di due ex amanti rincontratisi per caso.

24 dicembre - Una vita da gatto

25 dicembre - Il prezzo della gloria

27 dicembre - Lion - La strada verso casa: dramma biografico con Dev Patel, Nicole Kidman e Rooney Mara.

28 dicembre - Proprio lui?: Brian Cranston e James Franco insieme regalano la commedia americana anti politically-correct dell'anno.

29 dicembre - Florence: la nuova fatica di Stephen Frears, con il duo Meryl Streep e Hugh Grant.

30 dicembre - The Founder: il film che racconta la scalata al successo di Ray Kroc, da rappresentante a creatore del franchise McDonald's.