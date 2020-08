Sky: i film di settembre 2020, da Dolor y gloria a Jojo Rabbit

Sky Cinema riparte davvero alla grande nel mese di settembre 2020, presentando due titoli che son stati assoluti protagonisti alla scorsa notte degli Oscar. Arrivano infatti il magnifico Dolor y gloria di Pedro Almodóvar, con uno straordinario Antonio Banderas, e il Jojo Rabbit di Taika Waititi, vincitore della statuetta per la miglior sceneggiatura non originale. La nostra top 3, all'insegna della varietà, è completata dal blockbuster Godzilla II - King of the Monsters, opera in cui gigantesche creature se le danno di santa ragione. Per la lista completa potete consultare al solito la panoramica in basso.



Dolor y gloria - 1 settembre (tramite Mediaset Premium)

Salvador Mallo è un regista in crisi creativa che soffre di patologie congenite alla spina dorsale. L'uomo torna alle attenzioni dell'opinione pubblica quando uno dei titoli più famosi della sua carriera passata viene riproposto in una retrospettiva e riscoperto come opera di culto. Il cineasta contatta così l'attore protagonista del film, Alberto Crespo, con il quale si era lasciato in malo modo e tra i due si crea un nuovo legame.

Nel frattempo Crespo si imbatte in un testo autobiografico scritto dal regista e gli chiede di poterlo trasformare in un adattamento teatrale, risvegliando nell'autore memorie da tempo dimenticate.



Opera magistrale diretta dal regista spagnolo Pedro Almodóvar, Dolor y gloria è il perfetto connubio tra vita e finzione, con le carte che si mescolano in un raffinato gioco metacinematografico ricco di sfumature emotive e spunti di riflessione, magicamente sospeso tra dramma e tenerezza.

Una narrazione che alterna con equilibrio flashback e presente filmico, in un racconto del tempo e sul tempo, dove Antonio Banderas domina la scena dal primo all'ultimo minuto con una performance totalizzante.



Godzilla II - King of the Monsters - 11 settembre (tramite Mediaset Premium)

Dopo il successo mondiale di Godzilla e Kong: Skull Island, l'ultimo capitolo cinematografico dell'universo MonsterVerse di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, Godzilla II: King of the Monsters, prosegue il percorso e si rivela un film di avventura epica e azione che mette a confronto Godzilla con alcune delle creature mostruose più famose della tradizione popolare.

In questa nuova storia vedremo il tentativo eroico dell'agenzia cripto-zoologica Monarch, e dei membri che la compongono, di affrontare una batteria di mostri dalle dimensioni impressionanti, tra i quali il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi estrema, Ghidorah dalle tre teste.



Un sequel divisivo, ma apprezzato dalla nostra redazione come potete leggere qui, che punta tutto sull'esagerazione visiva e gli spettacolari scontri tra le gargantuesche creature sacrificando in parte le ambizioni narrative.

Il film diretto da Michael Dougherty vanta nel cast nomi del calibro di Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Zhang Ziyi, Ken Watanabe e Charles Dance.



Jojo Rabbit - 25 settembre

Jojo Betzler è un bambino di dieci anni con molte difficoltà nel relazionarsi con i suoi coetanei. Soprannominato Jojo Rabbit, il piccolo protagonista per cercare di affrontare un mondo che gli sembra sempre ostile si rivolge al suo amico immaginario che ha le sembianze di Adolf Hitler.

Jojo comincia a porsi molte domande sulla legittimità di quanto gli viene insegnato a scuola e nel campo di addestramento quando scopre che l'amata madre nasconde in soffitta Elsa, una ragazza ebrea.



Il film di Taika Waititi, vincitore agli Oscar della statuetta per la miglior sceneggiatura non originale, è una commedia nera ambientata nel periodo della Seconda guerra mondiale, libero adattamento del romanzo del 2004 Come semi d'autunno di Christine Leunens.

Un'opera che diverte e fa riflettere in egual misura, parzialmente furba ma efficace nell'esposizione delle emozioni e magistralmente interpretata dal cast, sia adulto (Sam Rockwell e Scarlett Johansson nonché lo stesso Waititi nei panni dell'immaginario Führer) che bambino (magnifici sia Roman Griffin Davis che Thomasin McKenzie).



Panoramica uscite

2 settembre - Genitori quasi perfetti: Commedia con protagonisti Anna Foglietta e Paolo Calabresi.

3 settembre - Strange but true: Melissa, al nono mese di gravidanza, visita la famiglia del suo ex-fidanzato, morto cinque anni prima, sostenendo di essere rimasta incinta di lui.

3 settembre - L'affido - Una storia di violenza

5 settembre - 47 metri - Uncaged: Johannes Roberts trasforma un'esperienza survival drama in un divertito slasher di serie B che intrattiene più di quanto sperato.

6 settembre - L'ufficiale e la spia: Roman Polanski torna dietro la macchina da presa affrontando la vera, appassionante vicenda del controverso caso Dreyfus.

7 settembre - Gli anni più belli: Gabriele Muccino ci parla dell'Italia di oggi con una storia capace di raccontare un'intera generazione.

8 settembre - Remi.

8 settembre - La regola delle tre mogli.

9 settembre - Cattive acque: Mark Ruffalo è l'avvocato Robert Bilott che, da solo, si è messo contro la DuPont, una delle più importanti aziende chimiche USA.

10 settembre - Rapina a Stoccolma: Ethan Hawke nella parte di un ladro gentiluomo in un film tratto dalla vera storia che ha poi dato origine alla famosa Sindrome.

12 settembre - Il mio profilo migliore.

13 settembre - Tappo - Cucciolo in un mare di guai.

16 settembre - Georgetown: L'esordio dietro la macchina da presa dell'attore Christoph Waltz.

18 settembre - The Informer: Action thriller con protagonista Joel Kinnaman.

19 settembre - C'era una volta il principe azzurro: Il Principe Azzurro, vittima di una maledizione da quando era un infante, deve trovare il vero amore prima del suo ventunesimo compleanno.

20 settembre - Selfie di famiglia.

23 settembre - Bad education: Film targato HBO con Hugh Jackman che racconta un'avvincente storia di corruzione.

24 settembre - Rapimento in diretta.

27 settembre - Vicino all'orizzonte.

30 settembre - Lucania - Terra, sangue e magia.