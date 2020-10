Sky: i film di ottobre 2020, da Terminator - Destino oscuro a The Farewell

Ritorni di iconici franchise, avvincenti thriller sottomarini e intense storie familiari. Sono solo alcune delle tipologie di film proposti da SKY, in prima visione assoluta, nel mese di ottobre. I tre titoli di cui vi abbiamo accennato sono Terminator - Destino oscuro, sequel diretto dei due primi, mitici, episodi, il francese Wolf Call - Minaccia in alto mare e il toccante e catartico The Farewell - Una bugia buona. Tra gli altri arrivi degni di nota segnaliamo l'horror sci-fi ambientato nelle profondità oceaniche Underwater, il premiato dramma I miserabili, l'animato La famosa invasione degli orsi in Sicilia, l'horror Annabelle 3 e il mystery visionario The 9th life of Louis Drax, con il resto delle proposte consultabile al solito nella consueta panoramica.



Terminator - Destino oscuro - 19 ottobre

Sarah Connor deve proteggere una ragazza di nome Dani Ramos, sulle cui tracce vi è un nuovo e più potente modello di cyborg, il Rev-9, inviato dal futuro da Skynet.

Nel frattempo la resistenza ha progettato un'ibrida metà umana e metà cyborg di nome Grace per salvaguardare l'incolumità di Dani - che così si trova ben due donne a guardarle le spalle.

Quando queste comprendono di non essere in grado di affrontare da sole il nemico, si rivolgono al "vecchio" modello di Terminator, il T-800.



Su un soggetto del "papà" James Cameron, la saga di Terminator è tornata al cinema per la regia di Tom Miller in un capitolo che è diretta continuazione dei primi due e che negli obiettivi avrebbe dovuto rilanciare la saga e farla tornare ai fasti di un tempo.

Un tentativo non del tutto riuscito, a cominciare dal flop al botteghino per continuare con una messa in scena energica ma a tratti troppo derivativa, che cerca di riportare ai toni e alle atmosfere delle due leggendarie pellicole originali.

L'azione è comunque di ottima fattura e il ritorno di Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ed Edward Furlong (in un brevissimo cameo) - in un cast che vede le new entry di Mackenzie Davis, Gabriel Luna e Natalia Reyes - non può che far piacere agli appassionati dell'iconico franchise.



Wolf Call - Minaccia in alto mare - 16 ottobre

Un sottomarino nucleare francese si trova in missione presso le acque siriane quando uno strano suono viene captato dai sonar, proveniente forse da un apparecchio nemico.

Il solo che può comprendere l'entità della minaccia è l'analista acustico Chanteraide, giovane militare dotato di un udito finissimo: il ragazzo, considerato un portento dai suoi superiori, commette però un errore e il sottomarino e l'equipaggio si salvano per miracolo.

Nel frattempo la situazione geopolitica vede l'invasione russa di un arcipelago appartenente finlandese, che spinge il Presidente francese a schierarsi apertamente con il Paese scandinavo e a scendere in campo in prima linea proprio attraverso i fondali marini.



Un solido e discretamente spettacolare film ambientato, per gran parte del minutaggio, a bordo di un sottomarino. Wolf Call - Minaccia in alto mare è ricco di appassionanti scene di coraggio ed eroismo, in equilibrio tra le dinamiche action tipiche del filone e uno scavo introspettivo del principale protagonista, ottimamente interpretato dal giovane Francois Civil.

E con una notevole dose di tensione che nella parte finale cresce progressivamente fino a un epilogo che chiude perfettamente le due ore di visione.



The Farewell - Una bugia buona - 25 ottobre

Billi, nata in Cina e cresciuta negli Stati Uniti, scopre che in famiglia tutti sanno che alla sua amata nonna restano solo poche settimane di vita, ma hanno deciso di tenere nascosta la verità alla diretta interessata.

Per proteggere la sua serenità, si riuniscono nella città natale di Changchun con il festoso espediente di un matrimonio affrettato.

Avventurandosi in un campo minato di aspettative e convenevoli di famiglia, Billi scopre che, in realtà, ci sono molte cose da festeggiare: l'occasione di riscoprire il Paese che ha lasciato da bambina, il meraviglioso spirito di sua nonna e i legami che continuano a unire anche quando c'è molto di non detto.



Ispirata a una vicenda che ha realmente coinvolto la regista Lulu Wang - anch'essa di origini cinesi ma cresciuta in America - The Farewell - Una bugia buona è una magistrale commedia drammatica che illumina la mente e lo spirito, riuscendo a emozionare con intelligenza e semplicità senza mai cedere alla retorica gratuita.

L'ottimo cast capitanato da Awkwafina è alle prese con personaggi amabili, magistralmente diretti e inseriti in una storia dal sapore universale adatta a spettatori di ogni età, per riflettere insieme sulla vita e sulla morte.



Panoramica uscite

2 ottobre - I miserabili: Thriller sociale diretto da Ladj Ly e premiato ai César.

3 ottobre - Starman: Documentario dedicato all'astronauta Luca Parmitano.

6 ottobre - Underwater: Kristen Stewart intrappolata negli abissi insieme a una creatura spaventosa in un thriller-horror claustrofobico e fuori tempo massimo.

7 ottobre - A proposito di Rose: Musical drammatico diretto da Tom Harper.

9 ottobre - Annabelle 3: Nel seminterrato dei coniugi Ed e Lorraine Warren si nasconde un museo horror fatto di oggetti maledetti, che potrebbero risvegliarsi tutti insieme.

10 ottobre - Criminali come noi: Commedia argentina con Ricardo Darín e Chino Darín.

11 ottobre - Il coraggio di Karen: Thriller di produzione canadese.

12 ottobre - Un figlio di nome Erasmus: Commedia con protagonisti Luca e Paolo.

13 ottobre - Blinded by the light: Nuova commedia dal regista di Sognando Beckham.

15 ottobre - The 9th life of Louis Drax: Un bambino di nove anni finito in coma è al centro del film di Alexandre Aja, mystery dai toni fantastici e adattamento dell'omonimo romanzo.

17 ottobre - La famosa invasione degli orsi in Sicilia: Adattamento in forma animata dell'omonimo romanzo di Dino Buzzati.

20 ottobre - Dalle 5 alle 7: Due ore per l'amore: Commedia romantica con protagonisti Anton Yelchin e Bérénice Marlohe.

21 ottobre - 5 days of war: Action a sfondo bellico del 2011 diretto da Renny Harlin.

23 ottobre - Bad country - Affari di famiglia: Il poliziotto Willem Dafoe si allea col criminale Matt Dillon per mettere fine al giro malavitoso del boss Tom Berenger in Affari di famiglia, teso thriller poliziesco tratto da una storia vera.

24 ottobre - La famiglia Addams: Ritorna, in forma animata, la Famiglia Addams: chi saranno i veri mostri questa volta, loro o noi, sempre pronti a giudicarli?

26 ottobre - Sono solo fantasmi: Il nuovo film di e con Christian De Sica, a caccia di fantasmi insieme a Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi.

28 ottobre - Le cose che non ti ho detto: Dramma romantico con Annette Bening e Bill Nighy.

29 ottobre - La legge della giungla: Commedia francese scritta e diretta da Antonin Peretjatko.