Sky: i film di novembre 2020, da Ad Astra a Joker

Avvincenti bio-pic a sfondo agonistico, premiati cinecomic d'autore e avvolgenti epopee sci-fi. Queste tipologie di film caratterizzano la nostra top 3 delle proposte in prima visione che arrivano su SKY nel mese di novembre. Stiamo naturalmente parlando dell'adrenalinico Le Mans '66 - La grande sfida con Christian Bale e Matt Damon diretto da James Mangold, dell'amato e odiato Joker di Todd Phillips con uno straordinario Joaquin Phoenix e del magnifico viaggio fantascientifico di James Gray con Brad Pitt Ad Astra.

Tra gli altri titoli che vi consigliamo brevemente in apertura anche il dramma, ispirato a una storia vera, Una notte di 12 anni, il teso The Room - La stanza del desiderio e L'uomo del labirinto, adattamento del romanzo di Donato Carrisi da lui stesso girato.



Le Mans' 66 - La grande sfida - 2 novembre

Il film racconta la storia dell'intrepido pilota britannico Ken Miles e dell'ambiziosa missione del designer americano Carroll Shelby di costruire la rivoluzionaria auto da corsa che avrebbe permesso a Ford di tenere testa all'invincibile Ferrari.

Da una parte la lotta ostinata di Shelby contro il modus operandi alla fabbrica Ford, colpevole di non avere quella mentalità vincente invece molto presente nella scuderia di Enzo Ferrari, eterno rivale, dall'altra le difficoltà economiche in cui versa Miles, che lo spingono a dare il tutto per tutto nell'offrirsi di pilotare il nuovo bolide della Ford per la leggendaria 24 Ore di Le Mans.



James Mangold firma questo atteso biopic, nella versione originale conosciuto come Ford v Ferrari, costato circa 100 milioni di dollari e con Christian Bale e Matt Damon assoluti protagonisti.

Un'opera dal sapore classico nella messa in scena e relativa narrazione, che sfrutta al meglio il solido cast e una sana retorica ad alto tasso di emozioni, con le sequenze su quattro ruote che lasciano con il fiato sospeso fino all'ultima, magnifica, curva.



Joker - 13 novembre

Arthur Fleck è un uomo che lotta per trovare la propria strada nella società fratturata di Gotham City.

Pagliaccio a noleggio di giorno, Arthur aspira a essere un comico da stand-up di notte. Intrappolato in un'esistenza ciclica tra apatia e crudeltà, il nostro protagonista prende una decisione che provoca una serie di eventi che cambiano per sempre la sua vita e quella dei suoi concittadini, incluso anche un giovanissimo Bruce Wayne.



Vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia, il film di Todd Phillips (qui la nostra recensione) offre una rilettura del tutto unica del popolare personaggio di casa DC Comics, in un'ottica autoriale capace di regalare grandi emozioni anche grazie alla magistrale performance del protagonista Joaquin Phoenix, premiato con l'Oscar.

Da richiami a un classico come Re per una notte (1983), con tanto di Robert De Niro in un ruolo secondario, a un'atmosfera che si incupisce con il progredire dei minuti in un raffinato gioco tensivo, Joker sa come e dove colpire nell'avvincere sia i fan del fumetto - che pur si son divisi a riguardo - che il grande pubblico.



Ad Astra - 23 novembre

Roy McBride è un esperto astronauta che decide di imbarcarsi in una pericolosa missione nel freddo cosmo per attraversare tutto il Sistema Solare, nel doppio tentativo di trovare nuove risorse in grado di salvare l'umanità e rintracciare nel frattempo il padre scomparso, partito anni prima per una missione volta alla scoperta di vita extraterrestre.



L'ultimo film di un regista di razza come James Gray (leggete qui la nostra recensione) con protagonista Brad Pitt è un'intensa epopea spaziale, che ci accompagna in un viaggio affascinante durante il quale il genere serve anche per riflettere sul legame padre/figlio in un'odissea drammatica dal taglio sci-fi.

Un'opera intensa, straniante, che si prende i suoi tempi ed eleva lo spettacolo in suggestive scene madri, rilettura umanistica e psicologica di un filone che non smette mai di stupire nelle sue molteplici incarnazioni.

Pitt è protagonista eccelso di un racconto che affascina, nella miglior tradizione della moderna fantascienza d'autore.



Panoramica uscite

1 novembre - Operazione Hummingbird - È tutto appeso a un filo: Thriller drammatico con protagonisti Jesse Eisenberg e Alexander Skarsgard.

3 novembre - Le regine del crimine: Adattamento di un fumetto DC/Vertigo con protagoniste Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss.

4 novembre - Jesus Rolls - Quintana è tornato: Lontanissimo dai fasti de Il Grande Lebowski, John Turturro confeziona uno strano ibrido tra remake e spin-off, con risultati tutt'altro che entusiasmanti.

5 novembre - Galveston: Il romanzo di Nic Pizzolatto prende vita grazie a Mélanie Laurent e alla splendida coppia Ben Foster-Elle Fanning, per un western torbido e malinconico.

7 novembre - Lo stalker della stanza accanto.

8 novembre - Alice e il sindaco: Commedia drammatica francese diretta da Nicolas Pariser e con protagonisti Fabrice Luchini e Anaïs Demoustier.

9 novembre - Tolo Tolo: L'esordio alla regia di Checco Zalone è anche la sua commedia più umana e complessa, comunque zaloniana fino al midollo.

10 novembre - Submergence: Thriller spionistico diretto da Wim Wenders con protagonisti James McAvoy e Alicia Vikander.

11 novembre - Il mio capolavoro: Comedy thriller diretto da Gastón Duprat.

12 novembre - Il mistero degli arbitri addormentati.

15 novembre - Doppio sospetto: Thriller belga diretto da Olivier Masset-Depasse.

17 novembre - The Room - La stanza del desiderio: Thriller diretto da Christian Volckman, con protagonista Olga Kurylenko.

18 novembre - Una notte di 12 anni: Gli oltre 4.000 giorni di detenzione vissuti da tre prigionieri politici durante il periodo della dittatura in Uruguay.

19 novembre - The Elevator: Horror thriller diretto da Massimo Coglitore.

20 novembre - In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon: Avventura on the road con protagonisti Shia LaBeouf e Dakota Johnson.

22 novembre - American Animals: Attraverso un interessante esperimento di genere, Bart Layton dirige abilmente la ricostruzione semi-fiction di una spericolata rapina d'arte.

24 novembre - La dea fortuna: Edoardo Leo e Stefano Accorsi sono i protagonisti del film di Ferzan Özpetek.

25 novembre - Vulnerabili.

27 novembre - Jurassic Pet - Il mio amico dinosauro: Commedia per ragazzi con protagonista un simpatico cucciolo di dinosauro.

28 novembre - Criminali come noi: Commedia avventurosa con Ricardo Darín.

29 novembre - Young Ones - L'ultima generazione: Sci-fi distopico con protagonisti Nicholas Hoult, Michael Shannon, Kodi Smit-McPhee ed Elle Fanning.

30 novembre - L'uomo del labirinto: Toni Servillo e Dustin Hoffman nell'ultimo film di Donato Carrisi, tratto da un suo romanzo.