Sky: i film di maggio 2021, da Le streghe a Il concorso

Tremate, tremate, le streghe son tornate! Usiamo questo popolare modo di dire con un duplice significato, sia nella sua definizione più comprensibile che in quella magari meno conosciuta, utilizzata come slogan dal movimento femminista italiano negli anni '70. Questo perché due dei tre film presenti nella nostra top mensile relativa alle uscite di Sky Cinema del mese di maggio riguardano proprio tali argomenti.

Tra le prime visioni in arrivo infatti vi sono Le streghe di Robert Zemeckis, moderna rivisitazione del classico per bambini di Roald Dahl, e Il concorso, commedia drammatica incentrata sulla finale di Miss Mondo del 1970, in cui l'intervento del movimento femminista del tempo ha giocato un ruolo fondamentale.

Il terzo titolo con cui chiudiamo la nostra selezione, nella quale cerchiamo sempre di inserire titoli sia per il grande pubblico che per lo spirito cinefilo, è l'ultima opera di Terrence Malick, il poco conosciuto La vita nascosta - Hidden Life.



Le streghe - 17 maggio

Sul finire degli anni ‘60 il giovanissimo protagonista, orfano di genitori, va a vivere con la sua adorata nonna a Demopolis, una cittadina rurale dell'Alabama. I due si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma in realtà subdole e diaboliche e così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in uno sfarzoso hotel. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema ha riunito la sua congrega di fattucchiere, provenienti da tutto il mondo, per portare a termine i suoi piani malefici.



Finito al centro di polemiche gratuite che poco hanno a che fare col mondo del cinema, questa nuova rivisitazione del romanzo di Roald Dahl, già adattato su grande schermo in Chi ha paura delle streghe? (1990), soffre in realtà di altri problemi che gli impediscono di essere una pellicola totalmente godibile. Per chi è in cerca di un divertimento semplice e senza troppe pretese il film può comunque regalare una serata di relax, grazie anche alla mimetica e spaventosa performance - aiutata dagli effetti speciali - di Anne Hathaway.



La vita nascosta - Hidden life - 23 maggio

Nel comune austriaco di Sankt Radegund, poco più di 500 abitanti, ha luogo il voto degli abitanti sull'annessione dell'Austria alla Germania nazista. Il solo a votare contro è Franz Jagerstatter, un contadino cresciuto sotto rigidi precetti cattolici e per questo incapace di appoggiare la bestiale ideologia nazista. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale l'uomo viene arruolato forzatamente, ma ciò nonostante, mettendo a rischio la sua stessa vita, decide che mai e poi mai combatterà in nome di Hitler.



L'ultimo film del maestro Terrence Malick è passato un po' in sordina rispetto ad altre sue opere recenti, ma oltre al valore artistico vale la pena di essere visto anche perché è l'ultimo film a cui hanno partecipato i compianti Bruno Ganz e Michael Nyqvist, morti entrambi durante le fasi di post-produzione. Le tre ore di visione, ispirate a un evento realmente accaduto, richiedono una certa pazienza ma per chi avrà voglia di cimentarvisi vi saranno grandi soddisfazioni, con una storia intensa e drammatica che offre profondi spunti di riflessione su argomenti sempre, tragicamente, attuali e su quel passato da non dimenticare.



Il concorso - 28 maggio

Londra, 1970. Sally Alexander è una giovane attivista per i diritti delle donne in una città in pieno fermento, dove le femministe si battono duramente contro la società patriarcale e le discriminazioni delle donne. La finale londinese del concorso di Miss Mondo diventa l'occasione perfetta per le femministe di far sentire la propria voce. In quello che passerà alla storia come il concorso più controverso di sempre e che porterà all'elezione della prima Miss Mondo dalla pelle scura, Sally dovrà fare i conti anche con l'importanza che il concorso ha per le modelle di colore: l'opportunità di essere viste allo stesso livello delle donne bianche, senza alcuna discriminazione etnica.



Ispirato a eventi realmente accaduti, il secondo lungometraggio della regista di provenienza prettamente televisiva Philippa Lowthorpe è una commedia drammatica in costume particolarmente frizzante, che ci racconta una storia dal sapore edificante e di eguaglianza. Ottime le scelte di casting, in particolare quelle delle due protagoniste interpretate da Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw.



Panoramica uscite

2 maggio - Il re di Staten Island: L'ultimo film diretto da Judd Apatow, con protagonista Pete Davidson.

3 maggio - The secret - Le verità nascoste: Due famiglie come tante unite da un segreto inconfessabile e da un'accusa infamante. Yuval Adler dirige un thriller drammatico senza troppe sorprese.

6 maggio - Dogtooth: Thriller drammatico del 2009 diretto da Yorgos Lanthimos.

7 maggio - Misteri nascosti: Mystery/thriller diretto da Peter A. Dowling con protagonisti Radha Mitchell e Rupert Graves.

8 maggio - I predatori: L'esordio di Pietro Castellitto, opera prima premiata a Venezia 2020 per la Miglior Sceneggiatura.

11 maggio - The Tax Collector - Sangue chiama sangue: Gangster-movie diretto da David Ayer con protagonista Shia LaBeouf.

12 maggio - Terminal: Thriller/noir diretto da Vaughn Stein, con protagonista Margot Robbie.

13 maggio - 10 minutes gone: Action thriller con protagonisti Bruce Willis e Michael Chiklis.

13 maggio - Est - Dittatura last minute: Road-movie diretto da Antonio Pisu, liberamente ispirato al racconto Addio Ceausescu.

14 maggio - La baia del silenzio: Thriller diretto da Paula van der Oest, con protagonista Olga Kurylenko.

16 maggio - Shadows: Thriller diretto da Carlo Lavagna, con protagoniste Mia Threapleton e Saskia Reeves.

18 maggio - Calibro 9: A quasi cinquant'anni dal leggendario poliziottesco di Fernando Di Leo, Marco Bocci e il regista Tony D'Angelo firmano il sequel ufficiale.

20 maggio - Non odiare: Film drammatico diretto da Mauro Mancini, con protagonisti Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco.

21 maggio - Legacy of lies: Action-movie con protagonista Scott Adkins.

21 maggio - Il Padrino - Epilogo: La morte di Michael Corleone: Francis Ford Coppola torna un'ultima volta alla corte della Famiglia Corleone per modificare (e legittimare) Il Padrino - Parte III.

25 maggio - Non succede, ma se succede...: Seth Rogen e Charlize Theron sono i protagonisti assoluti di una commedia che non ti aspetti: dissacrante, divertente ed estremamente critica.

27 maggio - Rogue: Missione ad alto rischio: Film diretto da M.J. Bassett con protagoniste Megan Fox e Jessica Sutton.

30 maggio - Un conto da regolare: Film diretto da Shawn Ku con protagonisti Nicolas Cage e Benjamin Bratt.

31 maggio - The Outpost: Film di guerra con protagonisti Orlando Bloom, Scott Eastwood e Milo Gibson.