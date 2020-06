Sky: i film di luglio 2020, da Detective Pikachu a Zombieland Doppio colpo

Riusciti live-action tratti da popolarissimi franchise, divertenti sequel di film cult e raffinati ibridi tra commedie e mystery. La varietà di proposte offerte da Sky per il mese di luglio è quella delle grandi occasioni, con diverse prime visioni assolutamente imperdibili: nella nostra top 3 abbiamo selezionato due film ben conosciuti dal grande pubblico e una perla nascosta che è facilmente passata inosservata, ma i restanti titoli che trovate nella nostra panoramica non sono da meno.

E così oltre ai prescelti Pokemon - Detective Pikachu - disponibile tramite la partnership con Mediaset Premium -, lo scatenato Zombieland - Doppio colpo e il raffinato e irresistibile Un piccolo favore, citiamo in questo paragrafo d'apertura altri film di peso come il Pinocchio di Matteo Garrone, il biografico Tolkien, i nostrani Favolacce e Hammamet, il reboot di Hellboy e l'acclamato esordio sul grande schermo della serie tv Downton Abbey, per un mese ad alto tasso di spettacolo ed emozioni.



Pokemon - Detective Pikachu - 1 luglio

La storia di Pokémon - Detective Pikachu, con Ryan Reynolds a dare la voce all'iconica creaturina gialla - volto simbolo del franchise - inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il giovane figlio Tim a scoprire cosa sia successo.

Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso.

Si trovano così a inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action.



Portare al cinema in un progetto di questo tipo l'universo dei Pokémon non era certo impresa semplice, ma questo primo adattamento a tema si è rivelato un'operazione incredibilmente riuscita, godibile sotto ogni punto di vista.

Un film per grandi e piccini che diverte sia gli appassionati dell'amatissimo franchise, pronti a scovare citazioni e a riconoscere i vari tipi di creature, che per i neofiti, scaraventati in un mondo folle e colorato sorretto dagli ottimi effetti speciali.

Una resa dei conti spettacolare, per quanto criticata dai puristi, e un paio di colpi di scena metacinematografici rendono la visione un inaspettato e avvincente guilty pleasure.



Zombieland - Doppio colpo - 12 luglio

Sono trascorsi dieci anni dagli eventi narrati in Benvenuti a Zombieland e ora Columbus - insieme a Tallahassee, Wichita e Little Rock - si è trasferito all'interno della Casa Bianca, diventata una sorta di campo base.

In seguito a un litigio, Little Rock abbandona il gruppo e fugge con un ragazzo conosciuto da poco, Berkeley.

Gli altri componenti del team si mettono così sulle sue tracce ma dovranno affrontare nuove insidie. Gli zombie si sono infatti evoluti, tanto da dividersi in tre differenti categorie: Homer, Hawking e Ninja, l'ultima delle quali estremamente letale.



Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ed Emma Stone fanno il loro ritorno nel sequel del cult movie a tema zombie, diretto ancora una volta da Ruben Fleischer - già regista dell'originale - e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, anch'essi autori del primo film, in collaborazione con Dave Callaham.

Come potete leggere nella nostra recensione, ci troviamo davanti a un secondo episodio riuscito e divertente che cita costantemente il predecessore aggiornandolo ai tempi attuali.

Gag e battute in serie che rivitalizzano il filone zombie in chiave ironica e sarcastica, per una action comedy ricca di stile che svolge il suo compito di intrattenimento nel migliore dei modi.



Un piccolo favore - 25 luglio

Stephanie Smothers è una mamma single che tramite il figlio Miles, miglior amico del coetaneo Nicky, fa la conoscenza della madre di quest'ultimo, la bella Emily.

Una donna di stile che lavora come PR per una famosa società di moda e con la quale nasce immediatamente una stretta amicizia, con Stephanie che si trova spesso a fare da bambinaia per Nicky.

Quando Emily scompare nel nulla senza lasciare tracce, le cose sono destinate a cambiare per sempre, con Stephanie che si mette alla sua disperata ricerca insieme al di lei marito, Sean.



Da Paul Feig il film che non t'aspetti, un raffinato giallo che vive in ispirato equilibrio tra istinti comici e leggeri e una suspense di scuola hitchcockiana, fino a un epilogo che spara colpi di scena in serie e strappa risate a scena aperta.

Un piccolo favore riesce a sorprendere lo spettatore spaziando tra i generi con micidiale armonia e sfrutta la notevole alchimia tra le due belle e complementari protagoniste, Anna Kendrick e Blake Lively.



Panoramica uscite

2 luglio - Sorry We Missed You: Ken Loach affronta, facendo affidamento alla sua classica poetica "neorealista", lo scottante tema del lavoro precario.

3 luglio - The Kill Team: Film a sfondo bellico con protagonista Alexander Skarsgard.

4 luglio - Wajib - Invito al matrimonio: Film drammatico ambientato a Nazareth.

5 luglio - Playmobil: The Movie: I mitici giocattoli Playmobil diventano un film animato che mescola epoche e personaggi con le voci italiane di J-Ax e Cristina D'Avena.

6 luglio - 18 regali: Film tratto dalla vera storia di Elisa Girotto.

7 luglio - Il cardellino: Adattamento cinematografico del romanzo di Donna Tartt, con protagonista Ansel Elgort.

8 luglio - A spasso col panda: Film d'animazione rivolto ai più piccoli.

10 luglio - Favolacce: I fratelli D'Innocenzo tornano con uno spaccato crudo e coraggioso di una realtà provinciale trasfigurata in malessere e poesia.

13 luglio - Pinocchio: Fedele adattamento del racconto di Carlo Collodi, il Pinocchio di Matteo Garrone si rivela un progetto sognante, per tutta la famiglia.

14 luglio - Le ragioni del cuore.

15 luglio - Metti una notte: Commedia diretta e interpretata da Cosimo Messeri.

16 luglio - Tolkien: Film biografico sulla figura dello scrittore inglese J.R.R. Tolkien che ne racconta la giovinezza, tra realtà e immaginazione.

17 luglio - King of Thieves: Heist-movie con protagonista Michael Caine.

18 luglio - Aspromonte - La terra degli ultimi: Film drammatico scritto e diretto da Mimmo Calopresti.

19 luglio - Hole - L'abisso: Madre e figlio si trasferiscono in una piccola cittadina irlandese, attigua a una foresta che nasconde inquietanti segreti e misteri.

20 luglio - Yesterday: Danny Boyle firma una commedia musicale britannica dal forte sapore nostalgico, dedicata sempre all'amore e alla potenza di un sogno.

21 luglio - 7 uomini a mollo: Commedia francese con protagonisti Guillaume Canet, Leila Bekhti e Mathieu Amalric.

23 luglio - Hammamet: Gianni Amelio racconta gli ultimi mesi di vita del leader socialista condannato per Tangentopoli in un film complesso e stratificato.

24 luglio - Sulle ali dell'avventura.

26 luglio - The Lodge: Horror diretto dalla coppia Veronika Franz e Severin Fiala.

27 luglio - Downton Abbey: Esordio sul grande schermo per la popolare serie televisiva.

29 luglio - I villeggianti: Il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi.

30 luglio - Hellboy: Il Gigante Rosso di Mignola si rifà il look in un nuovo adattamento gore e metal più fedele al fumetto ma problematico, molto diverso dai film di del Toro.

31 luglio - Migliori nemici: Film drammatico con protagonisti Taraji P. Henson e Sam Rockwell.