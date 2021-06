Sky: i film di giugno 2021, da Wonder Woman 1984 a David Copperfield

Iniziamo questo speciale mensile dedicato alle uscite SKY di giugno con una doverosa premessa: due dei titoli che abbiamo inserito nella nostra canonica Top 3 non sono stati accolti in maniera eccelsa da critica e spettatori, ma rimangono comunque tra quelli più appetibili a livello di cast e di hype per il grande pubblico, data la mancanza di grandi film di peso nel resto delle uscite mensili.

Stiamo parlando di Lucy in the Sky, fantascienza emozionale con Natalie Portman che si portava dietro grosse aspettative ma che non ha convinto pienamente, e del cinecomic Wonder Woman 1984, che ha letteralmente spaccato il fandom DC ed è stato ricevuto in modo generalmente non troppo positivo. Sulla terza scelta invece la qualità torna su buoni livelli, con il nuovo adattamento de La vita straordinaria di David Copperfield.

Tra le altre uscite mensili - per la lista completa consultate la consueta panoramica - potenzialmente interessanti segnaliamo il nuovo SKY original Security, con protagonista la star di Gomorra Marco D'Amore, il drammatico Le sorelle Macaluso, la commedia satirica Irresistible e - per gli amanti dei b-movie - ben due film con Nicolas Cage, ossia Un conto da regolare e Running with the devil.



Lucy in the sky - 9 giugno

La Luna in tutta la sua grandezza. Molto più piccola, in basso, a fissare il satellite della Terra, troviamo Lucy Cola, la protagonista della storia, appena tornata a casa dopo una lunga missione nello Spazio, durante la quale ha avuto modo di approfondire la relazione extraconiugale con il collega Mark Goodwin. Provata psicologicamente dalla sua esperienza, Lucy inizia a perdere lentamente contatto con la realtà, allontanandosi dalla sua famiglia e mettendo a rischio anche il proprio lavoro. Il tradimento di Goodwin con la cadetta Erin Eccles sarà poi la goccia che farà traboccare il vaso.



Un film molto atteso, data la presenza nel cast di un'attrice del calibro di Natalie Portman, alle prese con una storia che si inserisce nel filone di quella fantascienza intima e personale dove più che i viaggi interstellari a contare sono le emozioni umane.

Pur con qualche spunto interessante, e con ottime interpretazioni da parte del cast, l'opera prima di Noah Hawley non convince del tutto, pur avendo le potenzialità per attirare il pubblico di appassionati.



Wonder Woman 1984 - 14 giugno

Il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l'intervento di Wonder Woman riuscirà a salvarlo. Questo nuovo capitolo della storia di Wonder Woman, vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ‘80, un'epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto.

Nonostante abbia ancora tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Adesso però Diana dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, forza e coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo.



Un sequel controverso che ha diviso critica e pubblico, e che nella maggior parte dei casi è stato oggetto di giudizi non propriamente benevoli per via di una messa in scena e di una sceneggiatura non proprio memorabili.

Diretto nuovamente da Patty Jenkins, questo sequel vede Gal Gadot nel ruolo dell'indomita protagonista con un cast di supporto formato da new-entry e inaspettati ritorni: Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright e Connie Nielsen.



La vita straordinaria di David Copperfield - 20 giugno

David Copperfield nasce nell'Inghilterra industriale e, orfano di padre, viene cresciuto dalla governante e dalla madre. Quando quest'ultima sposa il losco Mr. Murdstone, la vita di David cambia per sempre ed è costretto a trasferirsi a Londra per lavorare nella fabbrica dell'uomo.

Nella capitale inglese il ragazzo affronta ogni tipo di difficoltà, manifestando intelligenza e spirito di iniziativa. In seguito alla morte della madre, David si trasferisce dalla zia Betsey per completare i suoi studi e trovare un nuovo impiego nello studio di Mr. Spenlow.

Ma per lui le insidie non sono certo finite e così inizia il tentativo di costruirsi una vita felice e piena di soddisfazioni.



Come potete leggere nella nostra recensione, ci troviamo di fronte a un'efficace rivisitazione del romanzo di Charles Dickens, capace di riscaldare il cuore e lo spirito con un'idea di cinema classico e moderno al contempo.

Armando Iannucci, già regista del folgorante Morto Stalin, se ne fa un altro (2017), mette ancora una volta in mostra il suo acume narrativo e stilistico, trovando adeguato supporto dall'ottimo cast guidato da Dev Patel e Hugh Laurie.



Panoramica uscite

1 giugno - Un conto da regolare: Action thriller con protagonista Nicolas Cage.

2 giugno - Lacci: Daniele Luchetti porta al cinema lo splendido romanzo Lacci di Domenico Starnone, realizzando un film asciutto, essenziale, spesso graffiante.

3 giugno - I calcianti: Commedia dedicata all'arcaico sport del calcio storico fiorentino.

4 giugno - Crescendo - Make music not war: Film che tramite il mondo della musica offre spunti di riflessioni sul conflitto tra israeliani e palestinesi.

6 giugno - The Keeper - La leggenda di un portiere: Commedia romantica a sfondo sportivo di produzione tedesca.

7 giugno - Security: Nuovo original SKY diretto da Peter Chelsom, con protagonisti Marco D'Amore, Maya Sansa, Silvio Muccino e Valeria Bilello.

8 giugno - Amore a seconda vista: Commedia romantica dall'incipit fantastico di produzione franco-belga.

10 giugno - Running with the devil - La legge del cartello: Action thriller con protagonisti Nicolas Cage e Laurence Fishburne.

12 giugno - Superpapà - Un lavoro da vertigini

13 giugno - Le sorelle Macaluso: Film drammatico diretto da Emma Dante, molto apprezzato dalla critica.

15 giugno - Ve ne dovevate andare: Horror diretto da David Koepp con protagonisti Kevin Bacon e Amanda Seyfried.

16 giugno - Regina: Film drammatico diretto da Alessandro Grande.

17 giugno - Max Steel: Action sci-fi ispirato alla popolare action figure degli anni Ottanta.

19 giugno - Superpapà - Operazione vacanze

22 giugno - Skyfire: Blockbuster di produzione cinese diretto dall'inglese Simon West.

24 giugno - Irresistible: Commedia che fa satira del mondo politico, con protagonisti Steve Carell e Chris Cooper.

25 giugno - Black Water: Abyss: Thriller horror ambientato negli abissi con un coccodrillo gigante, diretto da Andrew Traucki.

29 giugno - Fantasy Island: La serie cult anni '70 sbarca anche al cinema tramite un adattamento in cui ogni buona intuizione è forse sprecata da una regia oltremodo svogliata.

30 giugno - Foster Boy: Legal-thriller diretto da Youssef Delara.