Sky: i film di gennaio 2021, da Motherless Brooklyn a Radioactive

Intensi noir che omaggiano i classici del genere, affascinanti operazioni biografiche e ritorni di registi di culto. L'anno nuovo su SKY inizia con il freno parzialmente tirato, visto che tra le prime visioni in arrivo mancano quei grandi titoli in grado di attirare in massa le attenzioni del grande pubblico.

Nella nostra top 3 abbiamo selezionato in ogni caso l'affascinante Motherless Brooklyn - I segreti di una città - diretto e interpretato da Edward Norton - il biopic su Marie Curie Radioactive con protagonista Rosamund Pike e il nuovo film di Xavier Dolan, l'amabile Matthias & Maxime.

Tra gli altri titoli che faranno la loro comparsa segnaliamo Odio l'estate con Aldo, Giovanni e Giacomo, il remake di Dopo il matrimonio e il thriller drammatico Official Secrets - Segreto di stato.



Motherless Brooklyn - I segreti di una città - 1 gennaio

L'investigatore privato Lionel Essrog, che soffre della sindrome di Tourette, lavora per il carismatico Frank Minna. Un giorno l'uomo si trova insieme al partner Gilbert per coprire le spalle al capo, ma questi in seguito a un conflitto a fuoco rimane ferito mortalmente. Prima di morire Frank sussurra a Lionel qualcosa e il protagonista è convinto di essere il solo depositario dell'indizio chiave per proseguire le indagini.



Edward Norton firma la sua seconda regia, a quasi vent'anni dall'esordio dietro la macchina da presa con Tentazioni d'amore (2000), per un raffinato noir che guarda ai classici del genere, tra colpi di scena e atmosfere suadenti che accompagnano la profonda anima investigativa del racconto.

In mezzo a un grande cast, con Alec Baldwin, Willem Dafoe e Bruce Willis, è lo stesso Norton a emergere nelle vesti di protagonista, affetto da quei tic nervosi che rendono il suo personaggio amabilmente peculiare.



Radioactive - 5 gennaio

Scritto da Jack Thorne sulla base della biografia curata da Lauren Redniss, Radioactive racconta l'incredibile storia vera di Marie Sklodowska Curie e dei suoi sensazionali risultati scientifici che hanno rivoluzionato la medicina grazie alla scoperta del Radio e del Polonio, cambiando in definitiva il volto della scienza per sempre.

Marie Curie è stata la prima donna nella storia a vincere il Premio Nobel e la prima persona al mondo a ottenere il riconoscimento per ben due volte.



Dopo aver saltato l'uscita in sala per i problemi che tutti conosciamo ed essere arrivato direttamente nel mercato streaming, approda anche su SKY il nuovo film di Marjane Satrapi, fumettista e regista iraniana autrice del cult d'animazione Persepolis (2007).

Un'operazione biografica su una delle donne fondamentali nella scienza moderna. A interpretarla un'ottima Rosamunde Pike, protagonista in un cast che vede anche la presenza di Sam Riley e Anya Taylor-Joy.



Matthias & Maxime - 12 gennaio

Matthias e Maxime sono amici pressoché da sempre e fanno parte di un team molto affiatato. Quando i due accettano di partecipare al cortometraggio della sorella di uno dei loro amici e come da copione devono baciarsi, dopo un momento iniziale di imbarazzo iniziano a interrogarsi sui rispettivi orientamenti sessuali.

I loro dubbi portano però delle tensioni all'interno del gruppo che potrebbero mettere a rischio la loro amicizia.



L'ottavo film del fu enfant prodige canadese Xavier Dolan, che segna il suo ritorno in patria, lo vede affrontare ancora una volta temi a lui cari sia nelle vesti di regista che di protagonista.

Dolan, omosessuale dichiarato, mette in scena un dramma sui rapporti umani, soave e delicato ma anche attento alla messa in scena e pregno di quel particolare stile che lo ha reso un autore di culto amato in tutto il mondo, sia dalla critica che dal pubblico.



Panoramica uscite

1 gennaio - Odio l'estate: Il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Venier è un bacio al passato, alla semplicità e un tributo a quello che il trio è stato per noi.

2 gennaio - After: Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin sono i protagonisti del teen-movie tratto dai best-seller dell'autrice Anna Todd.

2 gennaio - Il mistero Henri Pick: Adattamento dell'omonimo best-seller francese, il film racconta lo straordinario successo di un romanzo del quale la paternità è oggetto di controversie.

4 gennaio - Charlie's Angels: Reboot di Charlie's Angels con protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska.

6 gennaio - Me contro te: Il film - La vendetta del signor S: Il cambiamento dei modelli d'intrattenimento giovanile passa in Italia da Luì e Sofì, i due youtuber più amati dai bambini al loro debutto cinematografico.

7 gennaio - Caccia all'uomo.

7 gennaio - Qualcosa di meraviglioso: Film diretto da Pierre-François Martin-Laval con protagonisti Gérard Depardieu, Isabelle Nanty e Assad Ahmed.

8 gennaio - L'inganno perfetto: Bill Condon dirige Ian McKellen e Helen Mirren in un film dal sapore classico ed elegante e dall'intreccio curato ma poco avvincente.

10 gennaio - Il delitto Mattarella: Aurelio Grimaldi crea un film a metà tra documentario e fiction televisiva. Il risultato però delude le aspettative.

13 gennaio - In viaggio con Flora.

14 gennaio - Letto n° 6: Ghost-story dalle atmosfere thriller diretta dall'esordiente Milena Cocozza.

15 gennaio - Padrenostro: Film diretto da Claudio Noce con protagonista Pierfrancesco Favino.

15 gennaio - Blu profondo 3: Nuovo capitolo della celebre shark-saga.

17 gennaio - L'amor flou - Come separarsi e restare amici: Commedia drammatica diretta e interpretata da Romane Bohringer e Philippe Rebbot.

19 gennaio - Only - Minaccia letale: Film catastrofico con protagonisti Freida Pinto e Leslie Odom Jr.

20 gennaio - Someone, somewhere: Dramma romantico diretto dall'apprezzato regista francese Cédric Klapisch.

21 gennaio - Cody il mio amico robot.

22 gennaio - Official secrets - Segreti di stato: Spy-thriller con protagonisti Keira Knightley e Matt Smith.

23 gennaio - Supermiss - Missione animali: Film basato sui libri per bambini di Janneke Schlotveld.

26 gennaio - Picciridda - Con i piedi nella sabbia: Adattamento dell'omonimo romanzo di Catena Fiorello.

29 gennaio - The tunnel - Trappola nel buio: Disaster-movie di produzione norvegese.

30 gennaio - Il grande passo: Commedia "spaziale" con protagonisti Stefano Fresi e Giuseppe Battiston.

31 gennaio - The fanatic: Thriller-mystery con protagonista John Travolta.