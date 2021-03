Sky: i film di aprile 2021, da The New Mutants a Scooby!

Iconici personaggi del mondo d'animazione che fanno il loro ritorno su grande schermo in nuove vesti, intensi drammi agonistici dove il privato e lo sport collimano intensamente, attesi ma sfortunati cinecomic.

Nel nostro viaggio alla scoperta delle prime visioni in arrivo ad aprile su SKY ci concentriamo su tre titoli di peso, non obbligatoriamente i più riusciti a livello artistico ma sicuramente quelli a cui il grande pubblico riserverà maggiore attenzione. Ecco perché la nostra selezione è formata in quest'occasione dal reboot in CGI Scooby! degli amati personaggi di Hanna-Barbera, dal duro Tornare a vincere in cui Ben Affleck affronta un ruolo parzialmente autobiografico e dal controverso The New Mutants, il più volte rinviato - per motivi poi comprensibili - film sugli omonimi personaggi di casa Marvel.

Tra le altre uscite segnaliamo l'apprezzato biopic Miss Marx, presentato con successo a Venezia, Honey Boy sulla tormentata vita di Shia LaBeouf - anche protagonista - e il fantascientifico Vivarium.



Scooby! - 3 aprile

Basato sulla popolare serie televisiva animata di Hanna-Barbera, il film racconta la nascita dell'indissolubile amicizia tra Shaggy e il cane Scooby-Doo. All'epoca del loro incontro, il primo era un teenager, e alla vista di quello scatenato alano senza nome è subito scattata una forte complicità. Poi, una notte di Halloween, Shaggy e Scooby incontrano Fred, Velma e Daphne. Nasce così la Mistery Inc., un gruppo di coraggiosi amici in un minivan, con Shaggy e Scooby nel ruolo delle mascotte fifone e maldestre.



Diretto da Tony Cervone, il film si pone come una sorta di reboot degli amatissimi personaggi nonché come potenziale primo capitolo di un universo condiviso. Le divertenti avventure del cagnolone e dell'eterogeneo gruppo di amici, Shaggy in primis, rivivono in una CGI gradevole ma non entusiasmante, dove il principale target di riferimento rimane quello dei più piccoli.

Tra villain accattivanti e vari rimandi al mondo supereroistico e del moderno cinema action, riletto ovviamente in chiave comica, Scooby! svolge il suo compito di semplice intrattenimento con relativa semplicità, anche se potrebbe far storcere il naso ai puristi del cartoon.



Tornare a vincere - 5 aprile

Il film racconta la storia di Jack Cunningham, la cui vita piena di promesse e con un futuro assicurato nel basket è stata distrutta dai gravissimi problemi di alcolismo, che oggi lo stanno portando lentamente ma inesorabilmente alla rovina. Tutto inizia a cambiare quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, ormai lontana dagli anni gloriosi per cui è ricordata quando giocava lui: accetta con riluttanza, ma quella decisione rivoluzionerà la sua vita.



Il fatto che Ben Affleck abbia dovuto affrontare i demoni dell'alcool nella sua vita privata ha ammantato di ulteriori e sincere sfumature il suo personaggio, dando a Tornare a vincere quel qualcosa in più per distinguersi dalla massa di titoli a sfondo agonistico.

L'attore torna a collaborare con il regista Gavin O'Connor dopo il più che godibile The Accountant (2017) e questo dramma sportivo vive fortemente sulla sua interpretazione, capace di nascondere le sbavature di una sceneggiatura ligia ma non priva di stereotipi.



The New Mutants - 26 aprile

Danielle Moonstar si risveglia improvvisamente in un letto d'ospedale. Un tornado di categoria 5 ha spazzato via la sua riserva e ucciso tutta la sua famiglia, lasciandola sola. Si trova in un centro medico privato specializzato nell'individuazione e controllo dei giovani mutanti; un luogo di recupero dai traumi innescati dall'insorgenza dei primi poteri dati dal gene X.

Dani è infatti una mutante ma non ha ancora ben chiaro il suo potere. Insieme a lei altri quattro suoi coetanei, anch'essi dotati di poteri che rischiano di andare fuori controllo. Wolfsbane è in grado di trasformarsi in un lupo, Cannonball riesce a creare campi energetici, Sunspot può manipolare l'energia del sole e Magik ha la capacità di teletrasportarsi.



Uscito dopo molti rinvii e re-shot, The New Mutants è stata una delle più grosse delusioni degli ultimi anni, sia dal punto di vista degli incassi - il periodo d'uscita non ha certo aiutato - sia per quanto riguarda il discorso qualitativo. Un cast di giovani star sprecato in un film che manca di spettacolo ed emozioni, errore imperdonabile per un moderno cinecomic, e nonostante emerga a tratti qualche sussulto di ciò che poteva essere, il risultato è uno young-adult supereroistico poco ispirato, che ha posto immediatamente fine al futuro di questi iconici personaggi sul grande schermo.



Panoramica uscite

1 aprile - Il capitale umano: Remake americano de Il capitale umano, già portato al cinema da Paolo Virzì, con protagonisti Liev Schreiber, Marisa Tomei e Peter Sarsgaard.

2 aprile - The Specials: Dagli autori di Quasi amici, una commedia drammatica sul tema dell'autismo, con protagonisti Vincent Cassel e Reda Kateb.

4 aprile - Genitori vs Influencer: Una commedia per famiglie che racconta la storia di un padre single alle prese con la figlia adolescente. Protagonista Fabio Volo, dietro la macchina da presa Michela Andreozzi.

6 aprile - Miss Marx: Un'ottima Romola Garai è la figlia di Marx in questo film biografico diretto da Susanna Nicchiarelli.

7 aprile - In viaggio verso casa

8 aprile - Robert the Bruce - Guerriero e Re: Angus Macfadyen torna a vestire i panni di Robert the Bruce, personaggio già interpretato nell'indimenticabile Braveheart - Cuore impavido.

9 aprile - 1918 - I giorni del coraggio: Film di guerra, adattamento del lavoro teatrale Journey's End di Robert Cedric Sherriff, con protagonisti Sam Claflin, Asa Butterfield e Paul Bettany.

10 aprile - Deep - Un'avventura in fondo al mare: In questo film d'animazione ambientato tra i fondali marini, un piccolo polpo e i suoi inseparabili amici partono per un'incredibile avventura.

11 aprile - Primal: Il nuovo film con protagonista Nicolas Cage racconta la storia di un cacciatore di animali, alle prese con un misterioso killer su una moderna Arca di Noè popolata da bestie feroci.

12 aprile - Divorzio a Las Vegas: Commedia sentimentale diretta da Umberto Carteni, con protagonisti Giampaolo Morelli e Andrea Delogu.

14 aprile - Honey Boy: Shia LaBeouf scrive e interpreta il film sulla sua vita, dedicato al complesso rapporto con il padre e alla sua lotta contro rabbia e stress.

17 aprile - Distorted: Cyber-thriller diretto da Robert King, con protagonisti Christina Ricci e John Cusack.

18 aprile - Arctic - Un'avventura glaciale: Film d'animazione su un gruppo di coraggiosi animali, alle prese con un'incredibile avventura tra i ghiacci.

19 aprile - Siberia: Nuova collaborazione tra il regista Abel Ferrara e l'attore Willem Dafoe, alle prese con un viaggio introspettivo alla riscoperta di se stesso.

20 aprile - King Lear: Nuovo adattamento del classico di William Shakespeare, diretto da Richard Eyre e con protagonista Anthony Hopkins.

21 aprile - The Photograph - Gli scatti di mia madre: Tra dramma e sentimentalismo, un film che indaga nei ricordi di chi non c'è più.

22 aprile - Trash: Un nuovo prodotto dell'animazione nostrana, presentato alla Festa del Cinema di Roma, che indaga sul tema dei rifiuti.

23 aprile - L'arte della truffa: Heist-movie diretto da Matt Aselton con protagonisti Theo James e Emily Ratajkowski.

24 aprile - Guida romantica a posti perduti: Il terzo film di Giorgia Farina con protagonisti Clive Owen e Jasmine Trinca è un road-movie dagli spunti esistenzialisti.

28 aprile - Nel bagno delle donne: Esordio nel lungometraggio di Marco Castaldi, tratto dal romanzo Se son rose di Massimo Vitali.

29 aprile - Vivarium: Film di fantascienza diretto da Lorcan Finnegan con protagonisti Imogen Poots e Jesse Eisenberg

30 aprile - Wake Up - Il risveglio: Action thriller diretto da Aleksandr Chernyaev, con protagonisti Jonathan Rhys Meyers, William Forsythe e Francesca Eastwood.