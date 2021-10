Sky Cinema e NOW, i film da non perdere a novembre: da 800 eroi a Bombshell

Una variegata quantità di proposte attende gli abbonati Sky e NOW nel mese di novembre, con la trasmissione in prima tv di titoli di diverso genere e provenienza, capaci di attirare altrettanti tipi di pubblico. E la nostra stessa, canonica, top 3 non poteva essere più varia, come stiamo per vedere.



Il primo film che mettiamo in evidenza è il delirante Willy's Wonderland, ennesima follia interpretata da Nicolas Cage, che deve affrontare questa volta dei pupazzi giganti (potete leggere qui la nostra recensione di Willy's Wonderland). Poi è il turno del kolossal epico che abbiamo raccontato nella recensione di 800 Eroi, il war-movie cinese di Guan Hu: un blockbuster bellico in piena regola, intriso di retorica ma anche di un sano spettacolo di genere.



E infine concludiamo la selezione con il teso thriller drammatico Bombshell - La voce dello scandalo, ispirato ad una storia vera e con protagonista un supercast femminile che comprende Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Per il resto delle uscite potete consultare la consueta panoramica, buona visione!



Willy's Wonderland - 11 novembre

Un uomo senza nome arriva a bordo della sua fiammante Camaro nera in una piccola cittadina di provincia, ed è costretto a una sosta forzata, trovandosi obbligato dallo sceriffo locale ad accettare un incarico per poi ripartire il giorno seguente. Il protagonista dovrà trascorrere una notte intera come bidello all'interno del locale di proprietà del magnate Tex Macadoo, ripulendo una struttura chiusa da mesi.



Struttura nella quale si tenevano spettacoli per famiglie e bambini con animatronics ad altezza d'uomo che intrattenevano i più piccoli. Qualcosa però è andato storto e ora quei pupazzi giganti sono abitati da spiriti senza pace, che metteranno a dura prova la pazienza del nuovo arrivato...

Willy's Wonderland è l'ennesimo progetto folle che vede per protagonista Nicolas Cage: il divertimento puro e semplice non manca, grazie anche a una regia che non si perde in fronzoli e nel corso dell'ora e mezza di visione - la durata ideale - coniuga generi, influenze e citazioni con una certa inventiva, con uno sprezzo del ridicolo che si trasforma in un inaspettato punto di forza. Per un'operazione che proprio nella sua anima borderline e al di fuori di ogni logica sa come farsi amare, a cominciare proprio dall'istrionico attore premio Oscar.



800 Eroi - 18 novembre

Girato interamente con telecamere IMAX, questo kolossal cinese racconta la storica battaglia fra Cina e Giappone durante gli anni '30 a Shanghai. Il film narra le gesta eroiche di ottocento soldati cinesi che combattono dall'interno di un magazzino al centro del campo di battaglia della città. Il loro nemico è l'esercito giapponese, che li ha completamente circondati.

Uno spettacolo a tratti retorico e nazionalista, come d'altronde "impone" il governo cinese, ma anche epico nel suo raccontare una pagina di storia bellica che riporta alla mente altre gloriose gesta di un remoto passato. Due ore e mezza di visione senza mezze misure, un intrattenimento roboante ed accattivante ad uso e consumo del grande pubblico.



Bombshell - La voce dello scandalo - 19 novembre

La trama del film è incentrata sull'ex capo di Fox News Roger Ailes (interpretato da un irriconoscibile John Lithgow) e la sua caduta finale dopo che un certo numero di donne, tra cui Gretchen Carlson e Megyn Kelly, lo citarono in giudizio per molestie sessuali. Nicole Kidman veste i panni di Gretchen Carlson, ex conduttrice di Fox News che denuncerà Roger Ailes nell'estate del 2016, mentre Margot Robbie è una giovane giornalista e Charlize Theron interpreta il personaggio chiave di Megyn. Nel cast troviamo anche Allison Janney nei panni di Susan Estrich, l'avvocato di Ailes che lo rappresenterà legalmente nelle sue battaglie in aula.

Un solido film d'inchiesta sugli abusi sessuali, quanto mai attuale in piena era #MeToo, che punta le proprie carte sulle intense performance delle tre straordinarie protagoniste (e con un Lithgow altrettanto maestoso sotto spessi strati di make-up) assieme al dinamismo di una regia che coniuga tensione e istinti drammatici con un equilibrio impeccabile. Pur al netto di qualche gratuità di troppo, Bombshell - La voce dello scandalo lancia con forza un messaggio e un'idea alquanto di peso nel nostro, controverso, panorama contemporaneo.



Tutte le altre uscite Sky e NOW di novembre 2021

1 novembre - AI CONFINI DEL MALE: Un thriller denso di colpi di scena, una storia che varca ogni confine, incentrata sulla sparizione di due giovani.

2 novembre - THE FEMALE BRAIN - DONNE VS UOMINI: Whitney Cummings dirige e interpreta una commedia brillante con Sofia Vergara. Una neurologa indaga sui meccanismi che differenziano uomini e donne quando sono impegnati in una relazione.

3 novembre - THE BLEEDER: Biopic con Liev Schreiber e Naomi Watts. La storia del pugile bianco Chuck Wepner e dell'epica sfida a Muhammad Ali nel match del 1975 che ispirò Sylvester Stallone per il suo "Rocky".

3 novembre - LEZIONE DI PITTURA: Toccante storia di formazione ambientata in Cile. Alla vigilia del golpe di Pinochet, un farmacista con doti artistiche cura la crescita creativa di un piccolo pittore prodigio.

4 novembre - HARD NIGHT FALLING - UNA NOTTE PER MORIRE: Action nella Città Eterna con Dolph Lundgren. Una banda irrompe durante un galà in una villa per rubare un ingente bottino, ma tra gli ospiti c'è un prode agente segreto americano.

5 novembre - IN DUBIOUS BATTLE - IL CORAGGIO DEGLI ULTIMI: Nell'America degli anni '30 un gruppo di lavoratori si ribella allo sfruttamento nel film di James Franco.

6 novembre - OPERA SENZA AUTORE: Film drammatico diretto da Florian Henckel von Donnersmarck , candidato a due premi Oscar (miglior film in lingua straniera e miglior fotografia).

7 novembre - 4 RAGAZZI E LA MAGICA CREATURA: Durante una vacanza in Cornovaglia, quattro fratellini trovano in spiaggia una creatura magica in grado di esaudire i loro desideri. Sorpresi ed emozionati la portano a casa, ma presto scoprono che non sono gli unici a sapere della sua esistenza.

8 novembre - IL PREZZO DELL'ARTE

9 novembre - IMPERO CRIMINALE: Sam Claflin e Timothy Spall in un thriller ambientato a Londra. Dopo nove anni di carcere l'ex pugile Liam desidera solo una vita serena, ma cade nella rete di un imprenditore corrotto.

10 novembre - PENGUIN BLOOM: Naomi Watts in un toccante biopic. Samantha rimane paralizzata a causa di un incidente durante un viaggio in Thailandia. Costretta su una sedia a rotelle, entra in un profondo stato depressivo da cui uscirà lentamente grazie a una gazza ferita, che i suoi figli le hanno regalato.

12 novembre - IN A RELATIONSHIP - AMORE A LUNGO TERMINE

13 novembre - COME PIETRA PAZIENTE

14 novembre - BOYS

15 novembre - TUTTI PER UMA: Commedia family con un'anima da fiaba contemporanea.

16 novembre - NIGHT HUNTER: Action-thriller con protagonisti Henry Cavill e Alexandra Daddario.

16 novembre - I PROFUMI DI MADAME WALBERG

17 novembre - SHIRAZ - LA CITTA' DELLE ROSE: Thriller drammatico con Salma Hayek e Adrien Brody.

21 novembre - MRS LOWRY & SON: Timothy Spall e Vanessa Redgrave nella biografia del pittore britannico L. S. Lowry. Figlio di una donna che scoraggia quotidianamente le sue ambizioni, l'aspirante artista lavora ogni giorno con l'obiettivo di dipingere un quadro che possa rendere la madre fiera di lui.

22 novembre - LASCIAMI ANDARE: Stefano Mordini dirige Stefano Accorsi, Valeria Golino e Maya Sansa in un thriller ambientato a Venezia. Due ex coniugi riaffrontano il trauma per la prematura scomparsa del figlio, quando la proprietaria della casa in cui abitavano li avverte di una misteriosa presenza.

24 novembre - ANNA ROSENBERG: Claudia Gerini e Christophe Favre in un drammatico biopic di Michele Moscatelli, scritto da André Delauré. Il dialogo serrato tra una donna e un poliziotto all'interno di un commissariato francese porterà alla luce oscuri scheletri nascosti nelle vite di entrambi.

25 novembre - LA VITA CHE VERRA' - HERSELF

26 novembre - MANDIBULES - DUE UOMINI E UNA MOSCA: Il nuovo film di Quentin Dupiex con una mosca gigante e Adèle Exarchopoulos in un ruolo già cult: divertimento assicurato.

26 novembre - QUA LA ZAMPA 2 - UN AMICO E' PER SEMPRE: Ritroviamo il cane Bailey che questa volta dovrà prendersi cura di una nuova piccola amica, una bimba di nome CJ, in un contesto familiare complicato.

27 novembre - ENDLESS: Il regista Scott Speer realizza uno young-adult romantico in cui l'amore tra due fidanzati riesce a superare i confini che separano la vita dalla morte.

30 novembre - LA NOSTRA STORIA: Fernando Trueba firma un film familiare toccante e pieno di umanità, incentrato sulla figura del medico e attivista colombiano Héctor Abad Gómez.