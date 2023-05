La Sirenetta, perché il Classico del 1989 è così importante

Non può essere un caso che nel compleanno numero 100 della Walt Disney il live-action scelto per essere distribuito al cinema sia La Sirenetta (immergetevi in fondo al mar con la nostra recensione de La Sirenetta). Non può esserlo perché mentre celebriamo il primo centenario di un'azienda che sembra essere destinata a festeggiarne anche un altro, non possiamo non pensare a quanto accaduto nel 1989, l'anno in cui venne inaugurato il Rinascimento Disney. Un periodo florido, unico, che arrivò dopo il proverbiale fondo del barile, oltre il quale non si poteva più andare: un'intuizione, per lo più, firmata Jeffrey Katzenberg, un produttore cinematografico che con delle semplici ma efficaci regole riuscì a ridare vita a un'azienda che non se la stava passando molto bene.



Don Bluth e la sfida a Steven Spielberg

Disney negli anni Ottanta aveva vissuto una crisi creativa importante, figlia del fatto che le sue principali menti avevano deciso di abbandonare la nave. Complice una situazione poco gestibile già negli anni '70, a cavallo della morte di Walt Disney, fu Don Bluth a segnare un importante spartiacque nella storia produttiva del reparto d'animazione.

Non solo abbandonò Burbank, ma andò a rappresentare, di lì a poco, il più arduo e inscalfibile, nonché tenace avversario: la saga di Fievel, quella della Valle incantata, fino ad arrivare a grandi successi come Charlie, anche i cani vanno in paradiso e l'indimenticabile Anastasia, che sarebbe arrivata solo più tardi. L'unico modo per provare a debellare quella che era una fuga di cervelli era provare a portarne altrettanti a bordo: Roy E. Disney convinse Steven Spielberg, che con il marchio Touchstone Pictures recuperò la tecnica mista tanto cara a Walt e si inventò Chi ha incastrato Roger Rabbit. Fu un successo, ma non bastava: perché Basil l'investigatopo e Oliver & Company nonostante i buoni risultati arrancavano nei confronti delle produzioni di Don Bluth, più ispirate, più creative, più autoriali. A ragion veduta. Serviva che Katzenberg si facesse venire un'idea diversa. Serviva Ariel.

La voce di una sirena nella testa di Walt

Non era la prima volta che qualcuno portava la storia di Andersen sul grande schermo, tantomeno in forma animata: Tomoharu Katsumata nel 1975 aveva proposto la sua versione di Ariel, ma ancor prima ci aveva provato Ivan Aksenchuk, nel '68, con un film della durata di 29 minuti e con la Toccata e fuga in Re minore di Johann Sebastian Bach a fare da tappeto musicale.

Parliamo di tentativi sparuti, di esperimenti, che non possono competere con ciò che venne messo nelle mani di Ron Clements e John Musker, ma che è giusto citare per una coerenza storiografica. E sempre per un discorso di coerenza, è giusto dire che se Katzenberg ebbe l'intuizione alla fine degli anni Ottanta e Michael Eisner, all'epoca CEO della Disney, gliela approvò, Walt Disney aveva bruciato tutti di sessant'anni.

Questo perché a Burbank già negli anni Trenta lo zio Walt aveva pensato di mettere in piedi un film in tecnica mista su La Sirenetta e sulla figura di Hans Christian Andersen: il progetto fallì, perché erano gli anni in cui Disney pensava a troppi progetti e, col controllo del fratello Roy, ne produceva solo una minima parte. Inoltre la Guerra non rendeva facile lo sperpero di budget che faceva spesso Walt. Quando, quindi, negli archivi dell'azienda vennero ritrovati i bozzetti realizzati da Kay Nielsen (ai tempi al lavoro su Fantasia) sull'Ariel che voleva Disney, sembrò a tutti un segno del destino: invece del sequel di Una sirena a Manhattan, bisognava lavorare sulla storia di Andersen.



Come si fa, però, a trasformare un'idea degli anni Trenta in un successo degli anni Novanta? Katzenberg chiese subito a Clements e Musker di mettersi all'opera per rivedere la sceneggiatura: vennero tagliati i personaggi superflui, tra cui la madre di Tritone e ampliata la presenza di un'antagonista forte, ossia la Strega del Mare. D'altronde il duo di registi avrebbe dimostrato, durante il Rinascimento, una grande capacità di scrittura del conflitto esteriore, caratterizzando i migliori antagonisti a disposizione dell'universo Disney: Ursula fu solo una prova generale. Molto del lavoro, poi, toccò a Howard Ashman e Alan Menken, che Katzenberg recuperò dai musicali di Off-Broadway, in particolar da La piccola bottega degli orrori: a loro venne chiesto di trasformare quella sceneggiatura in un musical, come se fossero a teatro, adattando i personaggi.



Broadway si trasferisce a Burbank

Ashman, acuto paroliere, ripensò l'intero personaggio del granchio (no, non si chiamava Sebastian ai tempi, ma Clarence) e gli diede molto più spazio, affidandogli l'esecuzione musicale principale. Si cercò di sposare ancora di più l'atmosfera che si stava creando intorno a Oliver & Company, già di per sé in grado di strizzare l'occhio al musical, ma non ancora maturo per far spiccare il volo a quelle che erano le intenzioni di Ashman, il cui estro trovò compimento in Aladdin, film che purtroppo non ebbe mai l'opportunità di vedere completato, portandosi a casa il suo secondo Oscar, postumo. Diede voce a una sirena, diede un'anima a una bestia: se oggi ci emozioniamo ancora a sentire Ariel cantare è perché fu Howard a metterle quelle parole scritte.

La prima fiaba animata della Disney dopo La bella addormentata nel bosco, quarant'anni dopo, aveva bisogno di molto di più, però. Katzenberg adoperò non solo lo studio principale a Glendale, ma anche un'altra struttura a Orlando, in Florida, allestita dentro Walt Disney World. A supervisionare l'intero lavoro fu Glen Keane, che si occupò anche della realizzazione di Ariel, dopo aver dato vita, negli anni, a Elliott, Bianca, Bernie, il Professor Ratigan e che di lì a poco avrebbe creato la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Tarzan, il Capitano Long John Silver e Rapunzel.



Keane, per completare il cerchio della sua grande capacità, soffriva e soffre tutt'oggi di una rara forma di inabilità nota come afantasia: l'incapacità di creare delle immagini mentali di qualcosa che non esiste. In buona sostanza è deficitario di immaginazione: nonostante questo è da annoverare tra i più grandi animatori della storia del cinema e il modo in cui diede vita ad Ariel, si racconta, nacque perché provò a farla il più simile possibile a sua moglie. Non immaginò niente: ce l'aveva davanti ai suoi occhi. Per il corpo usò come riferimento Alyssa Milano.



Il motion capture di Disney

Per rendere ancora più forte e credibile l'intera storia Katzenberg decise di far sì che venissero scelti degli attori che sarebbero serviti come riferimento per la creazione delle animazioni. Per questo Ashman e Menken iniziarono dei cast che potessero permettere loro di avere degli attori cantanti pronti per un musical: si arrivò a scegliere Pat Carroll per Ursula dopo tanti tentativi e dopo numerosi provini, arrivando poi a Jodi Benson per Ariel.

Tutti gli attori vennero usati per far sì che il team capitanato da Keane potesse avere in loro dei riferimenti ben precisi e seguirli passo passo, fino ad arrivare a quello che fu il vero avversario: l'ambientazione subacquea. Disney, infatti, non aveva mai usato così tanti effetti speciali dopo Fantasia, un bagno di sangue a livello economico per i fratelli Disney; non erano ancora i tempi dell'animazione a computer, o almeno non così forte come la usiamo adesso, per questo la manodopera richiesta fu altissima, proprio per far sì che si potesse arrivare a elaborare dei processi pronti a riprodurre l'acqua. Dopo La Sirenetta a Burbank si sarebbe passati al sistema CAPS della Pixar, per eliminare tutti gli effetti ottici e alcuni processi che avevano reso la lavorazione di Ariel & co. una fatica immane. In Italia La Sirenetta fu il primo film ad avere gli stessi doppiatori nel parlato e nel canto, con il maestro Pietro Carapellucci che andò a scegliere uno a uno i suoi interpreti: Sonia Scotti per Ursula, Simona Patitucci per Ariel (nel live action di oggi interpreta Ursula), Vittorio De Angelis per il principe Eric, Marco Mete per Scuttle e l'esordiente Ronny Grant per Sebastian, trombettista olandese nato ad Aruba che venne scelto per la musicalità giamaicana della sua voce.



Il debutto di Ariel fu, invece, un successo: guadagnò il 64% in più di Oliver & Company, nel quale Katzenberg ripose tantissima fiducia e sforzi e rappresentò un evento talmente potente per la Disney che venne deciso, qualche anno più tardi, di rimandarlo al cinema il 17 novembre 1997, lo stesso giorno in cui Don Bluth faceva uscire Anastasia. Fu una battaglia infinita, che vide Ariel portarsi in fondo al mar 211 milioni di dollari.

Alan Menken si portò a casa l'Oscar per la miglior colonna sonora e per la miglior canzone insieme a Howard Ashman: era "In fondo al mar" che riuscì a battere anche Baciala, che venne solo candidata alla vittoria. Vinsero anche due Golden Globe, nonché due Grammy, dando il via a quello che sarebbe stato un decennio di fortune e di gioie, sotto l'egida di una rinnovata forza e vitalità. Bastò semplicemente tornare al passato, a quello che Walt aveva sempre voluto: la musica, i desideri, l'amore, una sirena. Ma forse, più di tutti, alla creatività e alle storie vere. E chissà che - come sosteneva Giambattista Vico - alla fine non si tratti sempre di un ricorso storico.