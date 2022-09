Il Signore delle Formiche: perché è un film necessario

Il cinema, da sempre, può smuovere le coscienze. La settima arte ha il potere di riflettere ciò che può e deve essere il mondo, dando il potere al pubblico di vedersi riflesso nello schermo e cercando di apprendere nozioni fondamentali o di incrementare una bontà che può tornare utile nella vita. Per questo Il signore delle formiche, film di Gianni Amelio, è un'opera che nel periodo attuale può contribuire a sensibilizzare la società, quella italiana che nel 1968 accusò un uomo di plagio cercando in realtà di condannare la sua omosessualità - non perdete il nostro approfondimento su Il signore delle formiche e il cinema contro l'omofobia.



Gianni Amelio racconta Il signore delle formiche

Il capo espiatorio in questione fu il poeta, filosofo e autore Aldo Braibanti, per tutta la vita vessato per le sue preferenze sessuali e che sul finire degli anni Sessanta vide il tribunale trovare una scappatoia meschina con cui metterlo dietro le sbarre (se volete saperne di più vi spieghiamo chi era Aldo Braibanti).

Citato per la presunta influenza esercitata su un giovane ragazzo, per l'uomo non ci fu nulla da fare se non constatare l'omofobia dilagante di una comunità bigotta e retrograda. Un processo vergognoso che, portato oggi al cinema, potrebbe aiutare a comprendere che non si nasconde nessuna perversione o nessuna malattia nell'amare una persona dello stesso sesso. Messaggio che il cinema può e deve mandare, come lo stesso Gianni Amelio prova a fare. "Vorrei che Il signore delle formiche possa essere utile a un insegnante di scuola materna o magari di provincia per insegnare che non c'è nulla di sbagliato nell'esprimere i propri sentimenti, sia per una donna o per un uomo, senza distinzioni di sesso." afferma Gianni Amelio, e continua "Perché tutt'oggi l'essere omosessuale viene visto come qualcosa di deviante. La cosa tremenda è che viene paragonato ancora alla pedofilia, che è il crimine peggiore che possa esistere. Spero che questa pellicola possa fare chiarezza e dia coraggio di esprimersi a chi ne ha bisogno".



Un'opera che il suo autore trova attinente anche guardando al momento storico di un'Italia in subbuglio e in piena di elezioni politiche: "Questo processo potrebbe avvenire ancora oggi, seppur non nella stessa forma. Esistono altre formule attuali di coercizione, alcune invisibili. Viviamo in un mondo in cui agli omosessuali è stato detto che bisogna accontentarsi visto che sono state concesse le unioni civili. Il pericolo è nella mancanza di empatia e di amore che si respira. Ma io sono speranzoso per il futuro".



L'importanza di riscoprire

A interpretare Aldo Braibanti è l'attore Luigi Lo Cascio, il quale ha ammesso che "non conoscevo le opere di Braibanti e devo dire che me ne vergogno, perché ho scoperto che nella sua poesia c'era un intero modo di vedere a proprio modo il mondo".

Mentre ad affiancarlo compare Elio Germano, nel ruolo inventato di un giornalista de L'Unità che cerca di riportare con onestà e senza censure i fatti che avvengono all'interno dell'aula di giustizia nel processo contro Braibanti. Un personaggio che rispecchia come venne percepita da fuori l'arroganza e l'ignoranza della corte, che ferma nella propria lotta contro l'omosessualità si è rivelata perfida e imbarazzante. "I giudici del caso Braibanti attaccarono l'uomo a causa dell'amore. " dichiara Germano "Lo chiamarono plagio, ma fu un semplice innamoramento. E forse innamorarsi significa venir condizionati, ma non certo nella maniera subdola che è stata intesa nel processo. Per questo il mio personaggio cerca di andare fino in fondo alla questione, mettendo da parte l'arrivismo e dedicandosi al caso e al suo lavoro con passione. Quella che di certo non possiede chi vuole solamente discriminare le persone, ponendo una distanza sempre più decisa tra cittadini e politica".



Una pellicola che riflette un mondo di ieri e risulta sempre più attuale oggi. Il signore delle formiche può servire a fare luce su un accadimento che non dovrebbe mai più capitare e da cui è bene trarre il più sentito insegnamento.