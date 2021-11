Da Shang-Chi a Il caso Minamata: i migliori Blu-ray di novembre 2021

Due film ispirati a storie vere, una ambientata in Giappone, l'altra basata sulla vita di una spia al servizio di Sua Maestà, e un atteso cinecomic dell'universo narrativo di casa Marvel. Queste sono le nostre scelte messe in evidenza tra le uscite nel mercato home video del mese di novembre.



Stiamo parlando de Il caso Minamata, dove un ottimo Johnny Depp lotta contro l'ingiustizia nei panni del fotografo William Eugene Smith, impegnato a svelare al mondo uno scandalo avvenuto in Son Levante negli Anni Settanta, dell'avventuroso L'ombra delle spie, con Benedict Cumberbatch nelle vesti della spia inglese Greville Wynne, e dell'atteso Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, con i Marvel Studios tra wuxia e supereroi. Per tutte le altre proposte non vi resta che consultare la consueta panoramica, buona visione!



Il caso Minamata - 3 novembre

Agli inizi degli Anni Settanta, il fotografo William Eugene Smith è sommerso dai debiti, schiavo dell'alcool e intende abbandonare il suo ruolo di reporter per la rivista Life. L'uomo cambia idea dopo aver incontrato Aileen, una ragazza giapponese che richiede il suo aiuto per denunciare delle attività inquinanti nella cittadina di Minamata, dove lo sversamento di mercurio nelle acque locali da parte di una società di prodotti chimici ha provocato malformazioni e malattie di vario genere tra la gente.

Smith parte così per il Sol Levante armato della sua macchina fotografica, con lo scopo di documentare il dramma vissuto dagli abitanti: le sue diapositive saranno al centro del prossimo numero della rivista per cui lavora. Ma la permanenza dell'americano desterà non poco scalpore e chi rischia di trovarsi sotto giuste accuse sta già prendendo le proprie contromisure.



Johnny Depp è lo straordinario protagonista di questo toccante film drammatico ispirato a una storia realmente accaduta e i cui si strascichi si protraggono ancora ai giorni nostri. Per tutto il resto recuperate la nostra recensione de Il caso Minamata



L'ombra delle spie - 3 novembre

Una storia di coraggio e grande amicizia, diretta da Dominic Cooke e sceneggiata da Tom O'Connor, basata sulla vita della spia britannica Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), un commesso viaggiatore inglese, che durante gli anni della Guerra Fredda divenne un agente segreto al servizio dell'MI6, l'intelligence britannica, e della CIA.

Dato che per lavoro Wynne era solito viaggiare nell'Est Europa, i servizi segreti lo ingaggiarono come corriere, così da ottenere tramite una fidata fonte russa, Oleg Penkovsky (Merab Ninidze), informazioni top-secret sul programma nucleare sovietico e sulle intenzioni di Kruscev di installare missili nucleari a Cuba.



Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli - 16 novembre

Shang-Chi è un giovane supereroe che intraprende un inedito viaggio alla scoperta di se stesso narrato con straordinarie immagini attraverso la spettacolare firma MCU, con strabilianti scene di azione, a cui si aggiunge un cast multiculturale di attori stellari e una storia in cui identificarsi. Shang-Chi (Simu Liu) deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.

La pellicola vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell'amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz. Qui trovate la nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.



Tutte le altre uscite home video di novembre 2021

3 NOVEMBRE

Marx può aspettare: Documentario di Marco Bellocchio sul suicidio del fratello.

Mandibules - Due uomini e una mosca: Il nuovo film di Quentin Dupiex con una mosca gigante e Adèle Exarchopoulos in un ruolo già cult.

State a casa: Commedia diretta da Roan Johnson con Dario Aita e Giordana Faggiano.

Naufragi: Film drammatico di Stefano Chiantini con Micaela Ramazzotti e Lorenzo McGovern Zaini.

Latte e la pietra magica: Un impavido riccio all'avventura nel film d'animazione tratto dal romanzo per ragazzi di Sebastian Lybeck. Per scongiurare la siccità che ucciderebbe tutti gli animali della foresta, il porcospino Latte e il suo amico scoiattolo devono recuperare una speciale pietra finita tra le grinfie del Re Orso.

Endangered species: Action thriller diretto da Michael J. Bassett con Rebecca Romijn e Philip Winchester.

I love my mum: Commedia di Alberto Sciamma con Kierston Wareing e Tommy French.

Il mostro della cripta: Horror con protagonisti Tobia De Angelis e Lillo Petrolo, per la regia di Daniele Misischia.



10 NOVEMBRE

Figli del sole: Film drammatico diretto da Majid Majidi con Ali Nassirian e Javad Ezati.

The Misfits: Action thriller con Pierce Brosnan e Tim Roth.

I segreti della notte: Titolo drammatico firmato da Michael Cristofer con Tye Sheridan e Trent Taylor.

Lansky: Pellicola biografica con Harvey Keitel, Sam Worthington e Anna Sophia Robb.

Appunti di un venditore di donne: Adattamento dell'omonimo romanzo di Giorgio Faletti.



16 NOVEMBRE

Chi ha incastrato Roger Rabbit?: Arriva in 4k Ultra HD il cult di Robert Zemeckis.



17 NOVEMBRE

4 ragazzi e la magica creatura: Avventura per ragazzi diretta da Andy DeEmmony.

Io e Angela: Commedia soprannaturale con Saverio Raimondo e Eugenio Franceschini.

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare: Dramma avventuroso con Finn Little e Geoffrey Rush.

Every breath you take - Senza respiro: Thriller diretto da Vaughn Stein con Casey Affleck e Sam Claflin.

Hard night falling: Action thriller con Dolph Lundgren.

Capitan Sciabola e il diamante magico: Film d'animazione a sfondo piratesco.



24 NOVEMBRE

Lockdown all'italiana: L'esordio alla regia di Enrico Vanzina dopo la morte del fratello Carlo.

Natale con Bob: Sequel del fortunato "A spasso con Bob".

La casa in fondo al lago: Thriller horror diretto da Alexandre Bustillo.

The last warrior e The last warrior - Le origini: Avventure fantasy di produzione russa, dirette da Dmitriy Dyachenko.



25 NOVEMBRE

L'ombra del lupo: Alberto Gelpi esordisce con un lungometraggio in cui mescola toni e generi, riportando in auge il mito archetipico dei lupi mannari.