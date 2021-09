Shang-Chi e l'azione orientale nel MCU: un pugno morale ad Iron Fist

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli è il nuovo cinecomic Marvel Studios firmato da Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro, Il diritto di opporsi), un film inusuale per l'universo cinematografico de La Casa delle Idee, sia di atmosfera che di contenuto, ma che riesce perfettamente a inserire, all'interno del Marvel Cinematic Universe, due elementi davvero importanti. Da un lato abbiamo un inedito eroe, Shang-Chi appunto (interpretato da Simu Liu), che in futuro ha tutte le carte in regola per entrare nel gruppo di supereroi più forti del mondo; dall'altro un genere specifico che non era mai stato affrontato dalla Marvel al cinema. E qui trovate la nostra recensione di Shang-Chi.



Ci riferiamo all'action di stampo orientale, che trova spazio nel film e introduce perfettamente non solo un background culturale e folkloristico asiatico differente dal solito, ma anche un modo di concepire i combattimenti in chiave più scientifica, acrobatica e spettacolare. Queste caratteristiche, almeno in potenza, doveva svilupparle su schermo Iron Fist, serie televisiva Netflix di Scott Buck (Six Feet Under, Inhumans) uscita tra il 2017 e il 2018, che però non è stata capace di segnare, in maniera memorabile, l'MCU, rimanendo parecchio sulla superficie e risultando piuttosto anonima. Confrontando le due opere, vediamo perché Shang-Chi riesce dove Iron Fist ha fallito.



Shang-Chi contro Danny Rand: un battaglia impari

Partiamo dal presupposto che entrambi gli eroi sopracitati provengono da contesti piuttosto simili, il resto però diverge parecchio in base all'opera trattata.

L'elemento discriminante, se mettiamo a confronto i due protagonisti, è la loro caratterizzazione: Danny Rand, in due stagioni intere, non ha espresso perfettamente il suo potenziale fisico (le abilità dell'eroe sono mostrate prevalentemente nella seconda stagione ma senza il giusto peso) nonostante sia depositario di un potere fuori dal comune, il pugno d'acciaio. Se poi aggiungiamo anche il fatto che il personaggio è reso involontariamente ridicolo e divertente (non solo con le oramai consolidate battute Marvel ma proprio in azione) capiamo subito che il nostro Iron Fist non sembra carismatico al punto giusto. Shang-Chi, nonostante anche lui sia protagonista di diversi sketch ironici in compagnia della sua amica Katy interpretata da una Awkwafina in grande spolvero, non viene mai messo in dubbio durante il film. Anzi, la scena che presenta le sue abilità, il combattimento frenetico del bus a inizio lungometraggio, ci fa capire con chi abbiamo a che fare, ovvero un eroe formato, addestrato magistralmente, che deve però ancora comprendere il suo ruolo all'interno del mondo. Vedendo Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli non fatichiamo dunque a credere che possa diventare un potente Vendicatore.



La difficile arte di costruire un universo

Portare su schermo una cultura differente dalla nostra è sempre una sfida mastodontica, sia perché si rischia di non valorizzarla appieno, sia perché lo stereotipo è sempre dietro l'angolo ed è tra i più grandi nemici di una sceneggiatura. La serie Iron Fist non è completamente fallimentare da questo punto di vista: i legami con la mitologia cinese ci sono, non sono molti e sono ben inseriti all'interno della trama, peccato però che, proprio in virtù del loro inserimento sottile, non riescono mai a prendere piede nella storia in maniera forte e significativa.

La maggior parte dei collegamenti con la cultura orientale ci sono nel momento in cui Danny racconta il suo addestramento tramite degli efficaci flashback. Nel resto della narrazione, invece, seppur ci siano rimandi, questi non sono sufficienti per costruire un universo coerente e coeso. Shang-Chi fa quasi il contrario: rende la mitologia e il folklore cinese il sostrato sul quale sviluppare la trama dell'intero film. Di conseguenza, non abbiamo nemmeno un istante in cui non si parli di leggende, creature antiche e poteri ancestrali: li vediamo continuamente con i nostri occhi.



Veniamo rapiti e catturati dal mondo di riferimento senza passare dal via, con un'introduzione iniziale che riesce perfettamente nello scopo di tenerci per mano, facendoci comprendere quale sia il tono del film, ovvero botte da orbi e cultura orientale a profusione.



Dai la cera, togli la cera

Dire che gli scontri di Iron Fist non siano accattivanti è una cattiveria gratuita, però purtroppo, proprio perché mancano di un contesto adeguato che li supporti, il risultato è alquanto freddo: tante coreografie ma tutte piuttosto anonime e, specialmente, poco varie.

La produzione ha quindi fatto il suo compitino nel modo giusto, senza però mettere quel briciolo di sperimentalismo e creatività che avrebbe reso i combattimenti della serie qualcosa di veramente straordinario e stupefacente. Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli porta al pubblico le migliori scene action "marziali" di tutto l'intero Marvel Cinematic Universe e c'è solo da rimanere a bocca aperta. Tantissima varietà (basti pensare al colorato ed esplosivo scontro finale), una direzione coreografica impeccabile data dal coinvolgimento di allievi di Jackie Chan come Michelle Yeoh e, soprattutto, una personalità spiccata nel portare su schermo gli scontri, tutti caratterizzati da tratti distintivi che sicuramente faranno scuola e con continui collegamenti sia alla mitologia interna della pellicola che alle reali arti marziali. Anche qui, purtroppo, Iron Fist ne esce sconfitto e con le ossa rotte, è proprio il caso di dirlo.



Shang-Chi è arrivato al tempo e momento giusto

Iron Fist dunque non è riuscito a fare in due stagioni quello che invece, in appena due ore, ha concretizzato al cinema Shang-Chi. Ma non è tutto. La serie Netflix è arrivata in un momento non proprio felice, in cui le realizzazioni televisive Marvel rappresentavano una simpatica alternativa all'MCU ma non avevano per nulla la pretesa di competere con quell'universo, con il quale condividevano poco o niente.



Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli è parte integrante del mondo de La Casa delle Idee ed è arrivato nel momento giusto, in un frangente in cui il pubblico ha bisogno di nuovi eroi, di opere che rompano con il passato, in grado di portare nuova carne al fuoco alla mitologia marvelliana cinematografica.