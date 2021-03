Serial killer all'italiana: i migliori film gialli tra assassini e indagini

Avete presente quella gocciolina di sudore che vi cola nella mente quando guardate un film su un serial killer? Il senso morboso di paura, voglia di vedere, di spiare. E di scoprire lentamente i dettagli, il modus operandi, per entrare nella mente psicopatica di un assassino. Ne avevamo già parlato con il nostro articolo sui migliori film sui serial killer, ma questa volta vogliamo essere campanilisti, concentrandoci invece sui serial killer all'italiana. Perché nel nostro Paese abbiamo avuto un periodo d'oro dei film di genere, quando il giallo all'italiana imperversava facendoci conquistare pubblico e critica, non solo nello Stivale.

Un filone inaugurato dal genio di Mario Bava e sublimato poi da Dario Argento, una serie di pellicole prima dimenticate e poi riscoperte, come tanti nostri film degli anni '70. Il motivo? Presto detto: a differenza di altri prodotti simili i nostri registi mescolavano giallo e venature horror, contaminando con l'erotico e lo slasher.

Quindi affilate i coltelli, indossate una maschera e state pronti a tuffarvi in un genere da riscoprire, con i migliori film italiani sui serial killer.



La ragazza che sapeva troppo - Mario Bava (1963)

Il capostipite del genere, quello a cui tutti avrebbero guardato per trarre ispirazione profonda. La ragazza che sapeva troppo è l'ultimo film in bianco e nero di Bava. Come se segnasse a tutti gli effetti un punto di rottura, di fine e nuovo inizio, un taglio netto che squarcia la pellicola aprendo ai serial killer nel cinema italiano.

Torbida storia ambientata a Roma dove una ragazza è convinta di essere al centro di una fitta trama di omicidi risalenti addirittura al passato, quando il "killer dell'alfabeto" prendeva di mira giovani donne con il cognome in quell'ordine. Killer che, forse, è tornato in attività. Mario Bava però non si accontenta, e l'anno dopo strappa definitivamente il velo.



Sei donne per l'assassino - Mario Bava (1964)

Se La ragazza che sapeva troppo aveva fatto scricchiolare la porta, Sei donne per l'assassino consegna al cinema italiano tutti i diktat del serial killer movie, sfondandola. Bava riflette ancora sul genere e lo canonizza una volta per tutte, stabilendo in questo film tutto ciò che dopo sarebbe stato copiato, omaggiato e a volte anche eguagliato.

Soprattutto, ciò a cui Dario Argento guarderà per le proprie scene cruente di omicidio, grafiche, esplicite, che Bava preme sul volto dello spettatore come un ferro rovente. Dopotutto siamo in un atelier, e le modelle iniziano a morire una dopo l'altra nei modi peggiori, mentre un serial killer mascherato semina un sadico terrore dentro lo schermo. E anche fuori.



L'uccello dalle piume di cristallo - Dario Argento (1970)

Bava aveva spiegato al mondo come fare il giallo all'italiana. E come rendere iconico un serial killer al cinema. Nel 1970 arriva poi Dario Argento, che raccoglie quell'eredità esordendo con un film che avrebbe di nuovo esaltato il genere, creando proselitismo e conquistando il pubblico d'oltreoceano come mai era successo prima.

L'uccello dalle piume di cristallo estremizza il gesto omicida, riprendendo gli effetti speciali prostetici di Bava e portandoli al massimo, per un serial killer che terrorizza Roma uccidendo ragazze in maniera morbosa, con uno strano dipinto a fare da macabra ispirazione.



Il gatto a nove code - Dario Argento (1971)

Argento non si accontenta, non può farlo. L'anno dopo esce il secondo capitolo di quella che sarà poi celebrata come la Trilogia degli animali. Il gatto a nove code riprende l'estetica del serial killer all'italiana, codificando ancora di più il thriller per un film dove Argento ha impresso tutto sé stesso e l'amore per il genere.

Una pellicola dove si esalta la parte di indagine, condotta da un giornalista e un geniale enigmista cieco, mentre una serie di delitti sconvolge un centro di ricerca per la genetica.



Quattro mosche di velluto grigio - Dario Argento (1971)

Quello che Dario Argento è riuscito a fare assorbendo la grande lezione di Bava ha reso unico il filone del giallo all'italiana. Per la prima volta infatti si entrava nella psiche dell'assassino, lo si scopriva lentamente fino al classico coup de théâtre finale. Non solo, tramite l'utilizzo della soggettiva il regista costringeva lo spettatore a guardare con gli occhi dell'omicida, a scandagliare corpi, stanze e sangue, affilando coltelli e canticchiando macabri motivetti.

E con Quattro mosche di velluto grigio chiude la Trilogia degli animali, aprendo a un filone di titoli "zoologici". Perché per Argento il fulcro è spesso il rapporto tra serial killer e vittima, con il detective che diventa il cittadino comune, cioè noi, quelli che non possono smettere di guardare.



Non si sevizia un paperino - Lucio Fulci (1972)

E poi arriva Lucio Fulci. Uno dei più grandi registi del nostro cinema, che divorerà il genere con tutto sé stesso, racconta il proprio serial killer all'italiana con Non si sevizia un paperino. Consapevolissimo del passato, decide di staccarsene per fare una cosa sua, che fosse anche uno spaccato di un Italia rurale, arretrata, superstiziosa e feroce.

Il film è infatti ambientato in un paesino sperduto della Basilicata, dove alcuni bambini iniziano a morire in maniera violenta e morbosa. Fulci riesce a prendere il giallo all'italiana e a farne la sua versione, dove detective story e personaggi comuni si intersecano in un'Italia che, rivista dopo decenni, è ancora tremendamente attuale.



Mio caro assassino - Tonino Valerii (1972)

Nel mare magnum del giallo all'italiana c'è un piccolo gioiello che spesso viene dimenticato, cioè Mio caro assassino di Tonino Valerii. Un film molto apprezzato all'estero, che utilizzava gli stilemi del genere imbastendo però una pellicola dal taglio molto anglosassone, con tanto di confronto finale alla Agatha Christie.

Valerii è riuscito a creare un prodotto che sembra essere un giallo all'italiana come tanti (dove spesso tutto ruotava su un singolo delitto) trasformandolo in una caccia al serial killer al cardiopalma, in cui l'elemento di indagine diventa davvero cruciale, anche per lo spettatore.



Profondo rosso - Dario Argento (1975)

E poi arriva Profondo rosso di Dario Argento. Il regista eleva il genere con il proprio stile, facendolo diventare vera e propria icona mondiale, immortalando Torino al cinema e orchestrando quella musica dei Goblin che mai potremo dimenticarci.

Bistrattato all'uscita, Profondo rosso è diventato il simbolo del suo tempo, di un modo di fare cinema spregiudicato, dove il serial killer viene "svelato" fin da subito, con un tocco di regia sublime nella sua impercettibilità. Argento mette un punto fermo alla sua filmografia, e al giallo all'italiana, virando poi sull'horror vero e proprio, esaltando il sovrannaturale.



La casa dalle finestre che ridono - Pupi Avati (1976)

Tema simile a quello di Fulci, ma questa volta ci ritroviamo in un paesino della bassa ferrarese, dove Pupi Avati mescola con rara maestria horror e thriller. La cappa di omertà che permea l'opera riesce a staccarla dal giallo all'italiana, nonostante ne mantenga molti stilemi. Il "detective" è infatti un giovane restauratore d'arte trasferitosi lì per lavoro, che verrà avviluppato da una storia torbida e un serial killer che... ride, come le bocche sulle finestre, diventate ormai iconiche.



Opera - Dario Argento (1987)

Chiudiamo con l'ultimo grande film sui serial killer all'italiana. Una sorta di requiem che lo stesso Argento suona non a caso a teatro, dopo averci riprovato anni prima con Tenebre.

Opera è morboso fino al limite, si spinge ancora di più nella carne, nei corpi, nella follia di un assassino che tormenta una giovane cantante lirica mentre sta portando il Macbeth in scena. Argento chiude così, forse senza saperlo, un tipo di cinema che in Italia non è stato più praticamente sfruttato, relegando i serial killer a pellicole distanti, ma in grado ancora di scavare nei nostri occhi, con morbosa bellezza.