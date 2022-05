Secret Wars sarà il futuro grande crossover del Marvel Cinematic Universe?

Con l'arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia possiamo dare uno sguardo a cosa succederà nel MCU. Il film di Sam Raimi ha infatti posto diverse basi per un eventuale crossover enorme che potrebbe coinvolgere tutto l'universo. E non solo. Abbiamo infatti viaggiato in più universi, allargando il respiro su quello che potrà essere il Marvel Cinematic Universe del futuro. E su una determinata cosa che potrebbe succedere. Prima di parlarvene però vi avvertiamo che faremo spoiler sul film, visto che le informazioni su cui speculare si trovano tutte lì. E già che ci siete fate un salto sulla nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.



Le Incursioni e Secret Wars

C'è un elemento davvero importante per il futuro del Marvel Cinematic Universe rivelato durante il film. Stiamo parlando delle Incursioni, che il Reed Richards degli Illuminati racconta al nostro Strange.

Infatti lo Stephen del suo universo ne ha causata una utilizzando il Darkhold per cercare un modo per sconfiggere Thanos. E quindi cosa sono le incursioni? Come nei fumetti, avvengono quando due universi collidono. Ciò può causare la distruzione di entrambi o soltanto di uno, che distrugge l'altro per salvarsi. Il film di Raimi si chiude con Clea, stregonessa della dimensione oscura, che spiega a Strange che anche lui ha causato un'Incursione e che deve aiutarla a fermarla prima che sia troppo tardi. Se volete scoprire tutti i segreti del finale di Doctor Strange 2, li trovate nel nostro video e anche nello speciale sul finale di Doctor Strange 2. Quindi è molto plausibile, anche se non ancora confermato, che pure Wanda ne abbia causata una. O forse anche di più. La domanda è: quante incursioni ci sono in atto nel multiverso del Marvel Cinematic Universe? E dove porteranno?



La Secret Wars a fumetti

Tutto rimanda a una famosissima run a fumetti del 2015 scritta da Jonathan Hickman: Secret Wars. Cercando di fare una sintesi estrema, non facile vista la portata enorme dell'evento, a causa delle incursioni tutti gli universi collidevano.

Questo portava alla loro vicendevole distruzione, finché non si scatenava una lotta tra eroi per salvare il proprio. Infatti gli ultimi due universi sopravvissuti, cioè l'Universo Marvel originale e l'Universo Ultimate, si scontrano. Finendo poi per essere trasportati in quello che viene definito Battleworld, cioè una sorta di pianeta diviso in molti territori, ognuno dei quali è una combinazione di vari universi.



Il prossimo crossover e i Fantastici 4

Secondo noi non è un caso che siano state citate le incursioni in questo film. Anzi, visto che non giocano un ruolo centrale nella pellicola sembra proprio che Kevin Feige le abbia inserite per il futuro. Magari non per quello prossimo, ma sicuramente per uno più remoto.



Dopotutto, al momento non c'è un grande crossover della Marvel in vista, come era stato per tutti i film sugli Avengers. E se fosse proprio una versione di Secret Wars del MCU? Stiamo esplorando il multiverso, toccandolo qua e là, e più si va avanti più aumentano i film che ne parlano. Come se Kevin Feige stesse davvero preparando il terreno per qualcosa di molto grosso. E non è un caso che la pellicola sui Fantastici 4 chiuda proprio la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Il Reed Richards di Terra-616 potrebbe infatti chiamare a raccolta tutti gli eroi proprio per l'incursione che rischia di spazzare via il nostro universo. O magari i nostri Fantastici 4 erano già in giro nel multiverso per studiare il fenomeno e impedire che distruggesse tutto. E se fosse il Dottor Destino a orchestrarlo? O, almeno, a volerne trarre beneficio? Magari in combutta con Kang, due villain enormi che tramano assieme per conquistare gli universi facendone collassare altri. Destino diventava onnipotente proprio in Secret Wars, e sarebbe la scelta perfetta per Kevin Feige come nuovo grande villain del MCU. Magari dopo la sconfitta e la morte di Kang, tradito proprio da Destino.



Il Multiverso nei prossimi film

Nella Fase 4 ci sono ancora almeno tre o quattro prodotti che potrebbero inserire il multiverso. Di sicuro Quantumania, visto che il villain di Ana-Man 3 sarà Kang. E chissà quale versione e da quale universo. Si potrebbe già vedere uno scorcio di Secret Wars, tornando decisamente sull'argomento delle incursioni.

Ci sono poi i Guardiani della Galassia, Thor Love and Thunder e Secret Invasion. Tutti prodotti in cui si possono inserire riferimenti al multiverso. O almeno qualcosa che implichi come le incursioni stiano diventando un problema effettivo nel MCU. Gli Skrull di Secret Invasion potrebbero arrivare infatti da un altro universo. Così come gli Dei greci di Love and Thunder. E chissà dove i Guardiani finiranno nella loro ricerca di Gamora.

Insomma, i presupposti per inserire altre incursioni o comunque vari problemi con il multiverso ci sono tutti. Bisogna solo vedere quanto in grande Kevin Feige vorrà fare le cose.