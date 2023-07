Oltre Secret Invasion: 5 cinecomics thriller da (ri)vedere

Il materiale audiovisivo tratto da fumetti, ancor prima dell'avvento del Marvel Cinematic Universe e oltre i progetti dedicati ai supereroi, ha più volte messo in luce come, probabilmente, il cinecomic non sia a tutti gli effetti un genere indipendente: dall'azione alla fantascienza, passando per la commedia e il dramma familiare, le storie trasposte dalla carta allo schermo sfruttano i generi classici per crearne di nuovi, inglobando il convenzionale e traducendolo con nuovi linguaggi, funzionali al media scelto. Come è stato abbondantemente evidenziato dal first look di Secret Invasion, il più recente show dei Marvel Studios si cala perfettamente nei toni del thriller di spionaggio, troppo poco esplorato nel recente passato dell'universo cinematografico Marvel (Black Widow ci provava, performando meglio nella dimensione dell'action).



Le atmosfere cupe del genere sono però state spesso sondate dal cinefumetto internazionale (anche italiano, come si può leggere nella recensione di 5 è il numero perfetto di Igort). Di seguito alcuni lungometraggi tratti da fumetti (non solo comics americani ma anche europei e manga) che, come Secret Invasion, hanno sfruttato adeguatamente le potenzialità del thriller per mettere in scena le loro storie: una selezione variegata di film, tra cult e titoli da riscoprire proprio in occasione del lancio su Disney+ dello show con Olivia Colman ed Emilia Clarke - tra esse, non figurano opere come V per Vendetta o Sin City che, pur toccando anche solo trasversalmente la componente thriller e risultando buoni titoli, appaiono decisamente ridimensionate dal confronto con l'inarrivabile controparte originale.



Captain America: The Winter Soldier

A detta di molti uno dei migliori titoli prodotti dai Marvel Studios, se non addirittura il migliore in assoluto. Il secondo capitolo dedicato al Captain America di Chris Evans, è l'esempio di come un prodotto mirato e con una precisa identità possa risultare molto più incisivo dei tanti pasticci recenti dello studio. The Winter Soldier ha il merito di bilanciare adeguatamente ottime scene d'azione (combattimenti corpo a corpo e inseguimenti motorizzati tecnicamente convincenti) e momenti di distensione, questi ultimi funzionali proprio all'esplosione dei primi (si veda la sequenza nell'ascensore, iconica anche in virtù della sua costruzione).

Indispensabile non solo per i fan del soldato a stelle e strisce - e dei fratelli Russo, qui all'inizio del fruttuoso sodalizio con Kevin Feige - ma soprattutto per chi intende approcciarsi a Secret Invasion, show che con molte probabilità ricalcherà il clima maturo visto nel film del 2014. Un'opera che ha aperto gli occhi sulla possibilità di seguire percorsi diversi per i cinecomics Disney/Marvel, integrando e affrontando di petto, quando possibile, interrogativi come la libertà di scelta, la corruzione della moralità e i dubbi circa l'efficacia delle proprie azioni, non sempre giustificabili attraverso l'obbiettivo finale. Un thriller di spionaggio in salsa supereroistica che guarda ai classici di genere del passato (I tre giorni del Condor, ad esempio) e li rilegge in chiave pop con un equilibrio encomiabile.



Old Boy

Prima ci fu il manga di Garon Tsuchiya e Nobuaki Minegishi, poi la trasposizione americana ad opera di Spike Lee, uno dei punti più bassi della carriera del regista. In mezzo la versione perfetta. Era il 2003 e Park Chan-wook dava alla luce il secondo capitolo della sua trilogia della vendetta (iniziata con Mr. Vendetta e seguita con Lady Vendetta). Old Boy è una delle vette del thriller-action di inizio millennio, capolavoro della new wave sudcoreana (qui la recensione di Memorie di un assassino, dello stesso anno e anch'esso determinante per il cinema della Corea del Sud di inizio Duemila).

L'opera del regista di Decision to Leave e The Handmaiden è ancora, a distanza di vent'anni, stupefacente grazie alla sua perfetta commistione di generi: partendo da un thriller tradizionale, Park riesce abilmente a passare all'azione crudissima, quasi esaltando la follia violenta, non rinunciando a intavolare una pungente riflessione sociopolitica, condita da un'amara ironia che contraddistingue la prima parte della sua carriera. Un titolo complesso, denso e mai scontato, che non risparmia nessuno, dai protagonisti agli spettatori. Certo, la distanza dalla produzione Marvel è siderale, ma Old Boy è a tutti gli effetti una delle migliori visioni se si cerca una trasposizione thriller ed action (con una decisa nota di pulp) che non solo tenga testa al manga di partenza ma che, senza troppa fatica, lo superi e lo lasci molte spanne dietro in termini di qualità finale.



The Batman

Arriva in streaming una serie tv della Casa delle idee e sembra quasi un torto parlare di un prodotto della Distinta Concorrenza. Ma cosa ci si può fare se uno dei migliori cinecomics degli ultimi anni è proprio basato su un personaggio DC? Personaggio che, anche nella sua versione fumettistica, è tra quelli che meglio si prestano a questo tipo di narrazioni. Il film di Matt Reeves sul detective di Gotham era un azzardo: realizzare qualcosa di più "sporco", tornando ai primi anni di Bruce Wayne come vigilante e arrivando dopo la fortunata trilogia di Christopher Nolan. Inutile dire che, a distanza di più di un anno, il rischio preso si è rivelato un successo, rivelandosi una perfetta unione tra noir e cinecomics.

Più, e per certi versi meglio, delle precedenti versioni cinematografiche e televisive, il Batman di Robert Pattinson è in scena per indagare più che per combattere, si aggira tra i piani alti della criminalità cittadina e mette da parte, anche se non del tutto, tecnologie avanzatissime per sfrecciare in moto, sotto la pioggia, ricreando delle pregevoli atmosfere da poliziesco metropolitano che esaltano più l'uomo che l'eroe. The Batman è progetto più vicino ad una oscura crime story di David Fincher che ad un classico cinefumetto sui supereroi ( o almeno, come esso è stato inteso nell'ultimo decennio): e proprio lì, nel bene o nel male, risiede la sua personalità.



Snowpiercer

Si è parlato di manga e di eroi del fumetto americano ma per una visione più completa è opportuno citare anche l'Europa, talvolta trascurata nel dialogo sul cinecomic e sul fumetto mainstream. Forse leggermente sotto la sua versione originale - la saga de La Transperceneige di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette, da cui è anche stata tratta una serie tv - Snowpiercer è un ottimo thriller distopico, con un cast d'eccezione ma soprattutto una scrittura e una regia più che buone. È importante evidenziare questi aspetti poiché dietro la macchina da presa c'è il premio Oscar per Parasite, Bong Joon-ho: il lungometraggio in questione segna un punto di svolta per la carriera del regista sudcoreano, qui in mostra per il grande pubblico dopo una serie di successi in madre patria.

Snowpiercer riflette, infatti, piuttosto bene le capacità del suo autore, interessato fin dagli esordi a ibridare generi e a creare una stratificazione cinematografica nella quale temi complessi e uno stile ricercato non appesantiscono la narrazione. Qui Bong passa con maestria dal thriller politico, alla fantascienza post-apocalittica fino al dramma sociale e politico (lo stesso che emerge nella recensione di The Host, in cui il regista compie lo stesso processo di commistione di generi partendo però dall'horror), adattando le sue idee, specie visive, al linguaggio del kolossal americano.



A History of Violence

Spesso non ritenuto al livello degli apici della prima parte di attività - quella che va almeno fino alla fine degli anni Novanta e che ha lasciato opere come Videdrome e Crash - A History of Violence è tutt'altro che un titolo secondario nella filmografia di David Cronenberg. Liberamente ispirato al graphic novel Una storia violenta di John Wagner e Vince Locke, esso sembra a primo impatto distante dalla precedente produzione per essere associato alla filmografia del regista di Crimes of the future: pur non presentando in superficie alcuni dei tratti identificativi del suo cinema, il lungometraggio con Viggo Mortensen nasconde molti degli ambigui feticci del suo autore, tra i quali il doppio, o la mutazione, qui interiore, psicologica, e non mostrata come modificazione corporea.

Dietro l'apparente semplicità di A History of Violence si nasconde un'interessante riflessione sul passato e sull'identità, oltre che sulla violenza e le pulsioni del singolo e della società, che lo rende un instant cult da riscoprire a quasi due decenni dall'uscita. E tra una puntata e l'altra di Secret Invasion, pur con la grande distanza tra i due prodotti, sembra il giusto titolo per mantenere l'atmosfera di tensione, ricordare che non tutti i personaggi in scena sono chi dicono di essere e che prima o poi tocca fare i conti con la propria natura.