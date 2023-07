Sciopero degli attori: Hollywood nel caos, il cinema rischia?

Quando pochi mesi fa si parlava dello sciopero degli sceneggiatori USA, nell'aria c'era già una possibilità. Pronosticato, atteso, rimandato e adesso arrivato, il blocco dell'attività ha travolto anche gli attori, dopo la scadenza del contratto, a mezzanotte del 12 luglio, formulato tra il sindacato che li rappresenta (SAG-AFTRA, Screen Actor Guild-American Federation of Television and Radio Artist) e i produttori (AMPTP, Alliance of Motion Picture and Television Producers). Lo sciopero è iniziato alla mezzanotte americana del 14 luglio e rappresenta la protesta più importante nell'industria dal 1960, quando a capo della gilda degli attori c'era Ronald Reagan, prima che entrasse in politica - negli anni Ottanta c'era stato un lungo sciopero degli attori di portata simile ma lo stop non era portato avanti al fianco degli sceneggiatori.



Circa 160mila iscritti, quindi, sono e saranno coinvolti fino a data da destinarsi, al fianco degli autori della WGA (Writers Guild of America). Nelle ultime settimane, numerosi attori e attrici di notevole rilevanza mediatica si erano mostrati decisamente a favore di uno sciopero, solidali nei confronti degli sceneggiatori attraverso i loro account social. Il primo grande capovolgimento di fronte ha subito coinvolto il cast di Oppenheimer ritiratosi dalla premiere londinese e tornato negli Stati Uniti per unirsi alla protesta e per «scrivere i loro cartelli di protesta», come ha in seguito dichiarato Christopher Nolan. Ma quali sono i motivi che hanno portato a questa decisione ma soprattutto quali saranno le conseguenze di ciò?



La stessa vecchia e non più sostenibile storia

Uno sciopero era già stato minacciato prima della scadenza ufficiale del contratto, alla ricerca del giusto punto di incontro con gli studios, dando loro il tempo per formulare risposte adeguate.

Dopo lunghe mediazioni e ulteriori incomprensioni è però aumentata la distanza tra le parti fino ad un punto di rottura decisivo. A far la voce grossa, stavolta più che mai, è stata Fran Drescher (presidente di SAG-AFTRA e nota ai molti per il suo celebre ruolo da protagonista ne La Tata), che ha definito la risposta degli studios alle richieste «offensiva e irrispettosa dell'incredibile contributo degli attori alla nostra industria», accusando poi senza mezzi termini le major di avidità e ipocrisia, ree di fare costantemente muro, di rifiutare le novità e di divulgare uno stato di emergenza economica incoerente i milioni intascati dai loro CEO ogni anno - critica amplificata dalle parole dell'amministratore delegato di Disney Bob Iger, uno dei nomi già sotto accusa e potenziale capro espiatorio nelle prossime ore, che vede le richieste degli attori inutile e inaccettabili in un momento di crisi tale (tempismo perfetto!).



È opportuno sottolineare come non siano molti gli interpreti di prim'ordine capaci di strappare contratti milionari, mentre la maggior parte degli attori, meno noti al grande pubblico ma pur sempre rappresentati dal sindacato, non riesce a sostenere il costo di una vita sempre più dura, specie nelle grandi americane nelle quali sono costretti a vivere per poter lavorare con facilità. Da mesi al centro del campo di battaglia uno dei temi principali è legato, per l'appunto, ai pagamenti, aspetto sul quale non si è mai trovato un accordo.

In particolare, la retribuzione che offre meno garanzie ai lavoratori dello spettacolo è quella data dai cosiddetti residuals: come abbondantemente già spiegato nell'articolo sopracitato sullo sciopero degli sceneggiatori americani, per residuals si intendono le royalties che un lavoratore, in questo caso un attore, riesce ad ottenere, guadagnando in proporzione alla diffusione, trasmissione e successo del contenuto, film o serie tv che sia, a cui ha preso parte.



Se con il passaggio televisivo dei titoli era semplice calcolare le somme, il discorso cambia con le piattaforme di streaming, nelle quali si è perso il concetto stesso di "replica" e i dati sono diventati meno accessibili, quasi nascosti, rendendo di conseguenza difficile stabilire con precisione l'ammontare dei residuals che, il più delle volte, rappresentano una delle maggiori fonti di guadagno dei professionisti in "secondo piano" (è noto come possa bastare un prodotto di successo per garantire una rendita sostanziosa a lungo termine). Ciò che il sindacato mira ad ottenere è un più equo sistema di calcolo dei diritti d'autore che possa, nel migliore dei modi, considerare il cambiamento dei metodi di fruizione dei contenuti e di una distribuzione di essi diversa rispetto al passato.

A destare diversi timori anche l'utilizzo sempre più corposo dell'intelligenza artificiale in campo cinematografico e televisivo e la necessità impellente di regolamentarlo, vista la possibilità, non più così lontana, di vedere il volto di un interprete ricostruito in una versione digitale pronta a prenderne il posto. Secondo quanto divulgato, la proposta fatta agli attori, prontamente rifiutata, consisterebbe nella possibilità di scansionare i loro volti e corpi, pagando agli interessanti l'ammontare pari ad una giornata di lavoro per ottenerne, a vita, i diritti. Tra le altre, e non meno importanti, preoccupazioni, al centro anche delle proteste della WGA, un'insufficiente copertura sanitaria e un piano pensionistico inadeguato.



La naturale conseguenza, votata quasi all'unanimità dai membri del sindacato, è stata la cessazione delle attività lavorative, con l'obbiettivo radicale di bloccare l'intero sistema hollywoodiano, nella speranza di poter buttare giù una barriera al momento apparentemente inscalfibile. Se prima restava comunque la possibilità mettere in scena almeno le sceneggiature già pronte, adesso è impensabile non fermare o riprogrammare ogni produzione, anche considerando l'adesione di molti attori stranieri al sindacato americano. Non tutti, però, ne fanno parte: si prendano ad esempio i casi di House of the Dragon e Dune: The Sisterhood, serie che, a quanto pare, non dovrebbero subire slittamenti dato che i cast avrebbero un contratto con il sindacato britannico, Equity, e probabilmente seguiranno diverse direttive rispetto ai colleghi statunitensi. Ma non solo le opere in fase di produzione, che verranno, per forza di cose, immediatamente interrotte: uno dei principali pericoli per l'industria dell'audiovisivo è rappresentato soprattutto da alcune regole imposte da SAG-AFTRA, che mettono a repentaglio anche ciò che accade fuori dal set.



Arrivederci set, riprese, red carpet e interviste?

Niente attori niente film e serie tv. Questo è poco ma sicuro. Quello che invece, nelle ultime ore, appare sempre più incerto è il futuro dei titoli che sono già pronti ma che necessitano di una vetrina per il lancio e la promozione (Ferrari di Mann e Maestro di Cooper, tra i tanti), così come lo svolgimento degli eventi fuori dai set.

SAG-AFTRA ha reso note le regole dello sciopero che condizionano ciò che possono e non possono fare i membri del sindacato durante il periodo di stasi. Le linee guida rese note stabiliscono per gli scioperanti il divieto di ogni tipo di incarico lavorativo che preveda riprese, che si tratti di recitazione, canto, danza e persino stunt o attività di controfigura o comparsa, performance in motion capture, sessioni di doppiaggio e voice over. Sono altresì comprese le possibili trattative per futuri ruoli e progetti, i provini e le prove costume. A ciò si aggiunge l'impossibilità di effettuare qualsiasi attività promozionale, tra interviste, partecipazione ad anteprime, red carpet, pubblicità sui social media (la lista è lunghissima), così come è negata la presenza a premiazioni o eventi quali festival cinematografici e convention. Proprio a fronte di ciò, appare lungimirante la scelta di Universal di anticipare il red carpet della prima londinese di Oppenheimer di giovedì 13, permettendo così il corretto svolgimento dell'evento prima di un annuncio ufficiale del blocco che era certo essere alle porte.



Oltre al film di Nolan, anche Barbie, pur avendo già organizzato e svolto sia première che una vigorosa campagna promozionale, rischia di esser svantaggiato dalla impossibilità di continuare il percorso di comunicazione intrapreso, soprattutto nei giorni dopo l'uscita nelle sale. E non è da escludere che tali dinamiche non solo porteranno al prevedibile rinvio di lungometraggi e serie televisive ancora da girare, ma addirittura allo spostamento della presentazione e della distribuzione di ciò che è già pronto, che aspettano solo l'occasione giusta per mostrarsi al pubblico e ai media.

Essa sarebbe normalmente rappresentata dai festival cinematografici di settembre, come Venezia e Toronto (ad essi si aggiunge anche il Comic-Con 2023 di settimana prossima per alcuni annunci) ma lo scenario che si prospetta non appare allettante: non è così remota la possibilità non solo di un ritiro di molti dei lungometraggi selezionati (qualora produzioni e distribuzioni decidessero di optare per un lancio in un periodo più propizio, vista l'assenza del cast in loco e dell'inevitabile minore risonanza) ma anche di non avere il fortunato via vai star per quelle produzioni che sceglieranno comunque di presenziare (Challengers, film di apertura di Venezia 80, con ogni probabilità sarà priva del fondamentale supporto della protagonista Zendaya), rischiando così di risentirne anche sul fronte della copertura della stampa internazionale e della presenza di alcuni sponsor.



A ciò si aggiunge anche la beffa per gli interpreti che sciopereranno, vista l'impossibilità di partecipare alle campagne For Your Consideration in vista delle votazioni per gli Emmy e, se lo stallo dovesse protrarsi parecchio a lungo, anche degli Oscar, quest'ultima ipotesi meno probabile. Il portavoce del Toronto International Film Festival ha già comunicato che è in corso un dialogo aperto tra le parti e si proverà a pianificare le attività nel migliore dei modi, cercando di ammortizzare quanto possibile l'impatto dello sciopero sullo svolgimento della manifestazione.



La Mostra del Cinema di Venezia annuncerà la sua line-up giorno 25 e questi dieci giorni di "trattative" saranno decisivi (come ogni anno, Barbera sarà intensamente al lavoro fino a qualche ora prima della presentazione ufficiale e ciò non esclude che possa annunciare altro pochi giorni prima dell'inizio del festival).

Anche se negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno polarizzato le attenzioni dei media presenti in laguna, è difficile pensare che il festival italiano possa deragliare, vista la comunque massiva presenza di nomi influenti provenienti da tutto il mondo, dall'Europa all'Asia. Venezia e Toronto, però, sono il vero trampolino di lancio internazionale per la visibilità delle opere che proveranno a contendersi gli Oscar (compresi, soprattutto, i prodotti di Netflix) ed è da ipotizzare che le decisioni di SAG-AFTRA influenzeranno non poco la prossima stagione dei premi. Certo, non verrà meno la presenza di produttori ma soprattutto di registi (che, almeno loro, hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto e possono provare a gestire una parziale promozione) che potrebbero anche far sentire dal Lido la loro solidarietà agli attori scioperanti. Serviranno piani di emergenza non solo per trasmissioni, eventi, festival e media (come la stampa di settore e gli show televisivi, a secco di materiale) ma per gli stessi team delle star e di chi dovrà gestirne l'immagine.



Quanto durerà e quali saranno le reali conseguenze dello sciopero sarà solo il tempo a confermarlo e pochi sono in grado di dirlo al momento, la certezza però è che nell'aria si respira un odore di dura battaglia per dei diritti che troppo a lungo sono stati oggetto di discussione. Ma a detta delle insistenti voci che arrivano dagli States, i produttori non avrebbero intenzione di idnietreggiare, ma anzi starebbero cercando di portare almeno gli sceneggiatori al limite, prevedendo che entro ottobre, dopo mesi di sciopero, la situazione economica dei non-lavoratori sarà ormai critica e . Che l'ingresso in scena del sindacato degli attori (e della mole di voci, anche parecchio note, in gioco) possa fare la differenza entro l'autunno?