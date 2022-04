Da School of Rock a Metal Lords, crescere a ritmo di musica

Uscito su Netflix lo scorso 8 aprile, Metal Lords ha fatto molto parlare di sé, anche se forse per i motivi sbagliati. Critica e appassionati hanno tenuto d'occhio il film perché nella sua produzione figuravano i nomi dei creatori di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss. L'attrattiva della pellicola, però, va ben oltre il curriculum dei suoi produttori: Metal Lords è un grazioso coming of age basato sul metal, che sa conquistare il pubblico con continue citazioni alla miglior musica rock degli ultimi decenni e con una storia che diverte, appassiona e arriva persino a commuovere. Guardare Metal Lords, però, significa anche operare una lunga serie di paragoni con School of Rock, il lungometraggio musicale di formazione per eccellenza, diretto da Richard Linklater e ormai divenuto un cult generazionale.



Metal is Power, Metal is Speed

Le somiglianze tra Metal Lords e School of Rock sono tantissime, tanto che in diversi momenti sembra che l'opera di Peter Sollett (Freeheld - Amore, Giustizia, Uguaglianza) peschi a piene mani dai cliché narrativi e stilistici introdotti proprio vent'anni fa da Linklater.

Per esempio, come da tradizione per i film musicali, entrambe le pellicole sono costruite attorno ad uno scontro tra band, che diventa l'occasione per una rapida maturazione del gruppo composto dai protagonisti. La sfida musicale è sicuramente il motore di entrambe le produzioni, che usano l'evento come propulsore per tutta la propria narrazione. A cambiare, però, sono i personaggi principali delle due pellicole. Nel caso di School of Rock, infatti, al centro della storia vi è un adulto, interpretato da un Jack Black in stato di grazia, che non a caso ha definito School of Rock l'apice della propria carriera. Nel caso di Metal Lords, invece, protagonisti assoluti sono tre sedicenni, ovvero Kevin (Jaeden Martell), Hunter (Adrien Greensmith) e Emily (Isis Hainsworth).



La grande differenza tra le due pellicole è infatti che una ha per protagonista un uomo che si trova ad affrontare una tardiva transizione verso una maturità imposta dalla società, mentre l'altra verte attorno al processo di formazione dell'identità di tre adolescenti, con tutti gli annessi e i connessi del caso, tra primi amori, rivalità scolastiche e amicizie che si formano e si distruggono.

A un occhio adulto, la trama di Metal Lords pare frivola e stereotipata, con situazioni piuttosto prevedibili e per certi versi quasi ovvie. Al contrario, School of Rock ha una storia più matura e compiuta, nonostante i co-protagonisti di Jack Black siano dei bambini di dieci anni, le cui vicissitudini all'apparenza sembrino lontane dal mondo degli adulti. D'altro canto, l'incredibile capacità di rivolgersi ad un pubblico transgenerazionale è uno dei punti forti della pellicola di Richard Linklater: se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di School of Rock. Al contrario, la produzione firmata da Benioff e Weiss non riesce a schiodarsi dall'etichetta del film realizzato per un pubblico giovanissimo, il cui scopo è più che altro quello di proporre un teen drama alternativo ai titoli dall'alto tasso sentimentale già presenti in abbondanza su Netflix: anche in questo caso, comunque, potete leggere la nostra recensione di Metal Lords. Quello che i due titoli hanno in comune, al netto delle enormi differenze stilistiche, narrative e qualitative, è un fortissimo amore per la musica rock, che nel caso di Metal Lords si carica ovviamente di una precisa connotazione "estrema".



La passione musicale degli autori delle due pellicole è evidentissima in due scene molto simili tra loro: si tratta di due momenti per la verità piuttosto brevi, ma che assumono incisività perché spezzano la narrazione con didascalici elenchi di canzoni e album da ascoltare. Così, mentre in School of Rock l'"insegnante" Dewey Finn consiglia ai suoi studenti band come i Led Zeppelin, i Deep Purple e i Queen, la (lunghissima) lista data da Hunter a Kevin comprende gruppi del calibro dei Motorhead, dei Black Sabbath, degli Iron Maiden e dei Judas Priest.

Ci vuole poco per capire che quelli assegnati da Dewey e Hunter sono in realtà dei "compiti" per gli spettatori, una serie di brani che, oltre a comporre la colonna sonora delle rispettive produzioni, andrebbero ascoltati dopo la visione per capire le ragioni alla base dell'esistenza stessa delle due pellicole, che sono innegabilmente originate da un ardente amore per il rock.



Crescere con la musica

D'altro canto, analizzando il vasto panorama dei coming of age più e meno recenti, non possiamo fare a meno di notare che la musica riveste un ruolo centrale nella formazione e nel bagaglio culturale individuale di ogni adolescente, almeno secondo i registi statunitensi.

Pensiamo alla produzione di Richard Linklater, ricchissima di film di formazione, a partire da Boyhood, candidato all'Oscar nel 2014, passando per il bellissimo Tutti vogliono qualcosa, del 2016, per arrivare al prequel spirituale di quest'ultimo, La vita è un sogno (1993), e al recentissimo Apollo 10 e mezzo, uscito anch'esso a inizio aprile sempre su Netflix (se vi va, potete anche leggere la nostra recensione di Apollo 10 e mezzo). In tutte queste produzioni vi è una forte connotazione musicale, con la colonna sonora che non viene solo utilizzata per immergere ulteriormente lo spettatore nel periodo storico in cui viene ambientata la trama, ma anche per spiegare i gusti personali dei protagonisti, che spesso si riconoscono in quelli del regista stesso. D'altro canto, spesso basta indicare quale sia la canzone o l'album preferito di un personaggio per dare al pubblico una chiara idea del suo carattere, delle sue idee e delle sue convinzioni.



La pellicola più emblematica della passione di Richard Linklater per la musica è Tutti vogliono qualcosa, che fin dal titolo ricorda l'omonima canzone dei Van Halen, pubblicata nel 1980, anno simbolo del decennio in cui prende le mosse il coming of age universitario del cineasta americano, ideale continuazione di Boyhood, che si ferma proprio quando il protagonista raggiunge l'età dell'ammissione al college. Chiunque abbia visto il film lo ricorderà per la martellante presenza di "My Sharona" dei Knack, uscita proprio nel 1979, all'alba degli Eighties. Se non avete già visto il titolo del 2016 di Linklater, comunque, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Tutti vogliono qualcosa.

A sua volta, anche Apollo 10 e mezzo ha una connotazione musicale fortissima, che questa volta ripesca però dagli anni Sessanta, le cui canzoni più emblematiche (almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti) fanno spesso capolino nella colonna sonora del film. Insomma, se c'è un regista che esprime appieno l'idea secondo cui la musica è parte integrante della formazione di ogni adulto fin da tenera età, quello è Richard Linklater.



Sia ben chiaro, però, che quello dei film girati da Richard Linklater o di Metal Lords non è un caso isolato. Altro interessante esempio di integrazione della musica come parte integrante di un film coming of age ed elemento descrittivo "forte" dei suoi protagonisti è Licorice Pizza, capolavoro di Paul Thomas Anderson uscito giusto un mese fa al cinema anche in Italia (e di cui abbiamo già tessuto le lodi nella nostra recensione di Licorice Pizza). La pellicola, ambientata nel 1973 (anno della grande crisi energetica che influenza la trama della pellicola stessa) è una vera e propria capsula del tempo musicale degli anni Settanta, che comprende, tra le altre, canzoni come "July Tree" di Nina Simone, uno dei capolavori jazz della seconda metà del Novecento, "Stumblin' in" di Chris Norman e Suzi Quatro e "But You're Mine" di Sonny e Cher, che, anche per affinità tematica, è una delle più iconiche e adatte al complesso amore tra Gary Valentine e Alana Kane.