Scarlet Diva: riscopriamo lo scult firmato Asia Argento

Qualche volta, con il passare del tempo, determinate opere vengono in un certo senso rivalutate, vuoi per il differente periodo storico in cui vengono viste, vuoi per tutta un'altra serie di fattori atti a rendere la stessa pellicola più o meno adatta ai tempi correnti.

Internet, nel bene e nel male, ha in un certo senso portato alla ribalta anche singole scene magari per demolirle o semplicemente per prenderle in giro attraverso i meme (come nel caso del ballo di Peter in Spider-Man 3), seppur il denigrare un'opera non sia per forza la soluzione migliore, anche quando questa non ci va a genio.

A vent'anni di distanza dalla sua uscita, proveremo quindi ad analizzare determinate (quanto interessanti) tematiche presenti in Scarlet Diva, primo film in cui Asia Argento compare anche in veste di regista, forse un po' troppo ingiustamente criticato nel corso del tempo (nonostante alcune evidenti debolezze strutturali) ma comunque in grado di contenere al suo interno alcuni spunti di riflessione sicuramente non banali.



Romanticismo spietato

Il film ci proietta nella turbolenta vita di Anna Battista, attrice di film erotici insoddisfatta del mondo che la circonda, per via del suo carattere a tratti cinico quanto profondamente disilluso.

L'opera, nonostante una struttura narrativa non ottimale (soprattutto per la frammentarietà con cui tutti gli eventi ci vengono mostrati) e alcune performance attoriali non così soddisfacenti, riesce comunque a racchiudere in sé una poetica sgraziata e dai connotati quasi punk assolutamente non banale, grazie anche a uno dei suoi temi fondanti: la ricerca del proprio io interiore in un mondo a tratti spietato e amorale.

Il film, spesso liquidato frettolosamente come trash, in realtà racchiude al suo interno vari spunti interessanti da non sottovalutare, tanto a livello visivo quanto tematico.

Il primo punto di forza dell'opera risiede nella critica che viene fatta all'intero mondo dello spettacolo, incanalando proprio nelle vicissitudini della protagonista le numerose sventure che possono avvenire incontrando personaggi poco raccomandabili.

Rivedendo oggi il film, è palese constatare il grande coraggio che l'autrice ha avuto nell'affrontare determinate tematiche, soprattutto in rapporto al modo in cui oggi viene invece raccontato il cinema nei film che vediamo in sala.



A parte infatti esperimenti riusciti come Boris - Il film, negli ultimi vent'anni (ma forse anche trenta) è stato davvero difficile vedere qualche opera d'intrattenimento capace di parlare con forza delle storture che spesso animano il mondo dell'intrattenimento italiano, non solo quello legato alla settima arte.

Ed è così che la protagonista, nonostante i suoi innumerevoli difetti e la sua natura di fatto borderline, riesce a creare un forte legame empatico con lo spettatore, perché vittima di forze che non può controllare totalmente e, allo stesso tempo, quasi soffocata da un sistema che non può gestire in alcun modo.

Anna si muove in un mondo freddo e cupo che sembra davvero aver perso la speranza, popolato da persone false e opportuniste che promettono molto ma mantengono poco, sempre pronte a chiedere qualcosa in cambio quanto a porsi in maniera aggressiva con il prossimo.

Nonostante una vena romance non pienamente sfruttata e approfondita, l'opera riesce a unire vari generi in maniera tutto sommato soddisfacente, giocando molto anche con atmosfere a tratti psichedeliche e addirittura orrorifiche, puntando al massimo proprio sulla psiche tormentata del personaggio principale, sicuramente uno degli elementi più interessanti dell'intero progetto.



Oltre alla trasgressione c'è di più

Rivedere oggi Scarlet Diva può essere utile anche per mostrarci quanto la nostra società sia cambiata nel frattempo.

Complice infatti una certa desensibilizzazione a tutto, la stessa carica se vogliamo eversiva e di rottura del film appare ormai a tratti depotenziata.

Questo aspetto però non deve essere inteso come un limite ma anzi come un ulteriore elemento interessante, capace in questo modo di spostare l'attenzione dello spettatore sugli aspetti più profondi dell'opera, allontanandolo da quelli più ludici o pruriginosi.



La stessa scena di sesso tra Anna e l'allora pornostar Luce Caponegro (in arte Selen) non assume più i connotati a tratti morbosi che poteva suscitare all'epoca, diventando di fatto una scena come tante incapace di cannibalizzare il film solo per la curiosità di vedere la specifica sequenza, trasformandosi invece nella parte integrante di un mosaico molto più stratificato e complesso di quanto potesse sembrare all'inizio.

L'opera, spaziando così fra il drammatico, l'erotico, il grottesco e il thriller psicologico, risulta a conti fatti un esperimento stilistico e tematico molto coraggioso, capace - anche a livello di regia - di puntare su inquadrature non così scontate e a un impiego di tecniche di ripresa digitali piuttosto che su pellicola.



Assolutamente d'impatto poi la sequenza in cui la protagonista si ritrova faccia a faccia con un importante produttore cinematografico americano che, in un primo momento del tutto amichevole, si trasforma in seguito in un vero e proprio orco in grado di inseguire Anna senza fermarsi mai, attraverso uno dei momenti più riusciti (quanto inquietanti) del film.



Sequenza che risulta ancora più scioccante dopo l'esplosione del caso Weinstein, a cui la stessa regista ha detto di essersi ispirata (ovviamente declinando il tutto all'interno del contesto filmico) in modo da esorcizzare - per quanto possibile - un evento traumatico avvenuto nella vita reale.

Seppur quindi il sesso sia centrale all'interno del film, il focus più profondo dell'opera deve in realtà essere ricercato nello stesso carattere della protagonista, delusa se vogliamo da un mondo da lei stessa idealizzato ma che, purtroppo, nasconde inquietanti quanto brutali verità malate.

Scarlet Diva, pur non essendo un film impeccabile, racchiude comunque al suo interno numerose chiavi di lettura da non trascurare.

Qualsiasi spettatore dovrebbe quindi provare a sforzarsi di andare oltre le semplici apparenze o il "sentito dire" riguardo all'opera per provare a immergersi (seppur a vent'anni dalla sua prima uscita), nella spirale a tratti autodistruttiva di Anna Battista.

Un'inguaribile romantica spietata, desiderosa semplicemente di trovare (o ritrovare) il proprio posto nel mondo anche a costo di lottare da sola contro tutto e tutti.