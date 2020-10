River Phoenix: tre film per riscoprire la bravura e il talento dell'attore

Attore, musicista, ma anche attivista per i diritti dell'ambiente e degli animali. Queste sono alcune delle caratteristiche che riguardano il talentuoso e sfortunato River Phoenix, scomparso nel 1993 a soli 23 anni. Fratello maggiore di Joaquin Phoenix, che ha deciso di chiamare River il proprio figlio, è stato considerato fin da subito uno degli attori più sorprendenti della sua generazione, tanto da diventare, tra la seconda metà degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, una delle celebrità più acclamate dell'intero settore cinematografico, nonché punto di riferimento di altre future star, come dimostrato in passato dalle parole di stima di Leonardo DiCaprio nei suoi confronti.

Durante la sua breve carriera ha dato modo di mostrare una notevole versatilità, interpretando svariate tipologie di personaggi e prendendo parte a dei veri e propri cult. Negli anni, infatti, ha recitato in pellicole entrate nell'immaginario comune come Stand by Me, è stato un giovane Indiana Jones in Indiana Jones e l'ultima crociata, così come si è cimentato nella commedia con Ti amerò fino ad ammazzarti.

Oggi andremo alla riscoperta di tre film in cui l'attore ha dato prova del suo talento naturale, mettendo in scena personaggi estremamente drammatici e convincenti, ma allo stesso tempo anche molto differenti tra di loro.



Stand by Me - Ricordo di un'estate (1986)

Dopo l'esordio cinematografico del 1985 con Explorers, film diretto da Joe Dante, nel 1986 River Phoenix è uno dei quattro protagonisti, insieme a Will Wheaton, Corey Feldman e Jerry O'Connell, di Stand by Me, adattamento del racconto di Stephen King Il corpo.

Sullo sfondo ci sono gli Stati Uniti al tramonto degli anni '50, un percorso a ritroso nella memoria della voce narrante che ricorre al viaggio come strumento universale di crescita e abbandono.

Dalla morte di un personaggio che dà il via agli eventi alla nascita del gruppo dei quattro protagonisti, fino al viaggio di formazione che si trasformerà nella tappa più importante per la loro vita.



All'interno del film diretto da Rob Reiner, River Phoenix interpreta Chris Chambers, il personaggio che vive l'esperienza del viaggio nel modo più totalizzante. Il suo sarà uno spostamento fisico, ma anche un percorso di confronto con l'altro protagonista principale, Gordie (Weathon) e, soprattutto, un viaggio dentro le sue paure, la consapevolezza di sé e il desiderio di cambiamento.

La convincente e toccante interpretazione di Phoenix è stato uno dei motivi che ha portato Stand by Me a diventare un cult della propria generazione, nonché uno dei film di formazione più riusciti e rappresentativi di sempre.



Vivere in fuga (1988)

Il 1988 è un anno molto importante per River Phoenix. Sidney Lumet lo dirige in Vivere in fuga, che permetterà all'attore di ricevere, a soli diciannove anni, la candidatura all'Oscar come Miglior attore non protagonista.

Al centro delle vicende del film troviamo i personaggi di Arthur (Judd Hirsch) e Annie (Christine Lahti), due coniugi attivisti contro il conflitto bellico in Vietnam, che da molti anni cambiano continuamente identità e passano da uno Stato a un altro, per poter sfuggire alla cattura dell'FBI, essendo la coppia ricercata per aver fatto esplodere un laboratorio dove un uomo è rimasto gravemente ferito.

Phoenix interpreta Danny, uno dei due figli di Arthur e Annie, costretto anche lui ai continui spostamenti e alle difficoltà che questo comporta.



La mano sapiente di Lumet, regista eclettico che spesso nei suoi film ha trattato temi a sfondo politico e sociale, ha trovato in Phoenix un interprete eccezionale per la drammaticità richiesta dal ruolo.

L'attore, infatti, recita una delle parti più impegnate e drammatiche della sua carriera: una performance che esalta il conflitto interiore, la necessità di seguire la propria inclinazione, in contrasto con il dramma sociale che lo circonda. Ancora una volta, nonostante la giovane età, Phoenix dimostra la versatilità del proprio talento.



Belli e dannati (1991)

Quando si fa riferimento alla capacità di River Phoenix di sapersi calare in diverse situazioni e in differenti modelli di personaggi, non si può non citare la prova fornita in Belli e dannati, film del 1991 diretto dal regista, e amico di Phoenix, Gus Van Sant, con la presenza di Keanu Reeves, di nuovo insieme a River dopo l'esperienza dell'anno precedente in Ti amerò fino ad ammazzarti.

Belli e dannati ruota intorno alla figura di Mike Waters (Phoenix), ragazzo che si prostituisce per vivere.

Senza un tetto, senza una meta fissa, Mike trascorre le proprie giornate in balia degli eventi, una condizione di passività enfatizzata dal suo essere vittima di narcolessia e da continue visioni che hanno come protagonista la madre che lo ha abbandonato da bambino.

La figura di Mike è controbilanciata dalla presenza di quella di Scott Favor (Reeves), il suo migliore amico ma allo stesso tempo radicalmente diverso da lui.



All'interno del contesto estetico particolarmente riconoscibile di Van Sant, che dà voce alla strada, mostrando gli sguardi e le dinamiche sociali che si muovono nella periferia di Portland, River Phoenix ha plasmato un personaggio dai tratti originali e capace di vivere in simbiosi con il proprio ambiente.

Si muove all'interno di una circolarità caratterizzata da eventi drammatici che gli impediscono di mettere delle radici, ma allo stesso tempo quella prigione, che apre e chiude il film, diventa l'unico momento in cui riesce a essere veramente libero in una vita che lo schiaccia.

L'interpretazione di Mike Waters è forse quella più sfaccettata e particolare fornita da Phoenix, che ha definitivamente sancito la sua bravura tra le star emergenti dell'ambiente cinematografico dell'epoca.

La prova gli ha permesso, inoltre, di ricevere la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al festival di Venezia nel 1991.