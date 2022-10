Silent Hill è ancora il miglior film mai tratto da un videogame?

Penetrare l'inferno, addentrarsi in un incubo strisciante che non lascia scampo, perdersi in una nebbia fitta e perenne, senza fine, come il dolore subito e la vendetta intrapresa. Un viaggio dove più guardi nell'abisso più lui guarda te, in cui il male riposa ma è sempre pronto a risvegliarsi e una semplice miccia può scatenare un incendio dalle fiamme divoratrici. Questo è il percorso intrapreso, razionalmente o meno che sia, dalla protagonista di Silent Hill, primo adattamento per il grande schermo del popolare videogioco targato Konami.



Premettiamo subito come nelle prossime righe non tratteremo direttamente i confronti e le differenze tra l'opera originale e la trasposizione cinematografica, ma ci limiteremo ad un'analisi critica - più o meno adeguata, a voi l'arduo responso - di quanto messo in scena nel 2006 dal regista francese Christophe Guns, proprio colui che ha annunciato il ritorno del franchise in forma live-action, ovvero il già ora attesissimo Return to Silent Hill. Per saperne di più leggete il nostro speciale su cosa aspettarsi da Return to Silent Hill. Ma andiamo con ordine e addentriamoci in questa storia che nel suo salto da un media all'altro ha adottato piccoli cambiamenti...



Silent Hill: la verità è là fuori

Sharon, nove anni appena, è la figlia adottiva di Rose e Christopher Da Silva. Da qualche tempo la bambina è vittima di sogni sempre più inquietanti e di pericolosi atti di sonnambulismo, durante i quali invoca due misteriose parole "silent hill". Rose, preoccupata per la sua incolumità, scopre che Silent Hill è il nome di una cittadina fantasma, teatro tempo addietro di un evento non riportato dalle cronache e evitata da tutte le comunità vicine.

Nel tentativo di trovare risposta alle sue domande, Rose parte con Sharon alla volta di Silent Hill, ignara di quanto la attenderà al suo arrivo. Vittima di un incidente stradale, Rose si risveglia all'interno della sua vettura e di Sharon non vi è più traccia. La donna si mette allora alla ricerca della bambina, ma ben presto scopre come quella cittadina apparentemente disabitata sia in realtà infestata da creature mostruose e deformi che cominciano a perseguitarla. La protagonista troverà l'insperato aiuto di una coraggiosa poliziotta che l'aveva seguita fin lì e dovrà vedersela con un gruppo di sopravvissuti, guidati dal fanatismo religioso, mentre Christopher intende ritrovarle prima che sia troppo tardi.



Luci e ombre

Il primo Silent Hill è ancor oggi considerato come uno dei migliori adattamenti di un videogioco sul grande schermo e va detto che anche senza suddetta fonte di ispirazione il film si difende assai bene, potendo contare su una messa in scena visionaria e su alcuni momenti di sano terrore.

I riferimenti alle controparti videoludiche sono ovviamente preponderanti, dalle atmosfere che riportano al primo episodio alle creature che si rifanno al secondo, fino ad un accompagnamento sonoro e ad una gestione ambientale che prendono a più riprese dalle fonti originali. Ma è lo stile di Gans - che da grande appassionato ha contattato direttamente i dirigenti di Konami per convincerli a concedergli i diritti del gioco - a lasciare soprattutto il segno, con una regia geometrica e funambolica che permette a personaggi e location di essere sempre al posto giusto nel momento giusto, rarefacendo l'orrore ad uso e consumo di una tensione crescente che tocca l'apice in una manciata di scene di grande suggestione - su tutte lo slalom tra le infermiere - per trascinarci in un finale amarissimo dove il confine tra i mondi e tra le realtà ultraterrene tinge di note melanconiche il destino dei personaggi.



Personaggi che si trovano alle prese con una sceneggiatura avvincente ma non sempre convincente, almeno a rigor di logica: alcune forzature si riversano palesi, a cominciare dall'incoscienza del personaggio di Rose che mette in pericolo lei e sua figlia per dare il "via alle - macabre - danze" fino alla poliziotta che segue la protagonista - come se fosse ignara di quanto accaduto a Silent Hill.

Allo stesso modo il culto sacrificale, con il tema della stregoneria e i dogmi cristiani tirati in ballo qua e là sembrano una sorta di spenta copia del di poco successivo The Mist (2007) - la nostra recensione di The Mist è a portata di clic - tratto da Stephen King, e proprio qui in certe occasioni lo script sembra rifarsi a soluzioni parzialmente ispirate dal re del brivido letterario. Il personaggio di Sean Bean - una volta tanto senza tragica dipartita annessa - è poi pressoché inutile ai fini degli eventi principali, salvo essere furbo escamotage per approfondire il background relativo al tragico passato di Silent Hill. La mano di Roger Avary - storico collaboratore di Tarantino - in fase di scrittura ha giocato in questo caso su sviluppi caricaturali, ammiccando alle dinamiche di genere e sacrificando la verosimiglianza, una scelta comunque perdonabile in quanto è quell'atmosfera opprimente e malsana a farla da padrona, con il pericolo che è sempre in agguato e gli sprazzi visionari a dominare la raffinata messa in scena, non priva in ogni caso di una violenza primigenia e a tratti amabilmente crudele.



Un'estetica convincente

Gli effetti speciali si limitano soprattutto a ciò che concerne il mutamento scenografico mentre per ciò che concerne le figure in "carne e ossa" ci si è affidati a ballerini professionisti - in grado di esprimere le innaturali movenze degli esseri deformi - scelta che dona un effettivo e inquieto fascino alle scene dove gli umani protagonisti si trovano a tu per tu con un pericolo più solido e realistico del previsto. Reminiscenze di un'iconografia guardante alle opere di Clive Barker si sprecano a più riprese nel corso dei numerosi passaggi più dark e oscuri, con il corpo che diventa un tutt'uno con il contesto in una sorta di moderno aggiornamento degli stilemi cronenberghiani, all'insegna di un orrore dicotomico e primordiale che non lascia indifferenti.



Un viaggio tra dimensioni fisiche e dell'anima, sul senso e bisogno di maternità e sulle paure ingiustificate che un credo o una religione può instillare nelle menti più deboli. Il sacrificio di innocenti e le anime perse in cerca di vendetta, elemento non a caso ben radicato nel folklore nipponico - il videogioco come molti sapranno batte bandiera giapponese - e nel relativo filone j-horror, fino a spruzzate di gotico qua e là a insinuare ulteriori suggestioni. Laddove Silent Hill può risultare parzialmente barcollante in fase narrativa, per ciò che concerne l'estetica rimane ancora oggi una produzione di tutto rispetto, in grado di rivaleggiare con quelle contemporanee. Motivo in più per attendere con curiosità l'evoluzione della saga, con lo stesso Gans pronto a gestire in prima persona il ritorno a Silent Hill...