Richard Madden, da Re del Nord ad Eterno: il cammino di un eroe tragico

Figlio di un pompiere e di un'insegnate, di sana origine scozzese, Richard Madden (uno dei protagonisti di Eternals) in tenera età era un bambino timido e schivo. Per questo a 11 anni venne spinto dai genitori e da una sua passione nascente per la recitazione a unirsi al Paisley Arts Centre, così da riuscire ad aprirsi un po' di più con i suoi coetanei e coltivare questo suo grande interesse.



Non molti sanno che in appena tre anni Madden riuscì a conquistare i suoi due primi ruoli da co-protagonista, uno al cinema e l'altro in televisione, in due progetti inediti in Italia e usciti in Inghilterra entrambi nel 2000 (Complicity, il film, e Barmy Aunt Boomerang, la serie TV). Un bambino prodigio e di grande talento interpretativo, insomma, diplomatosi poi da adolescente con il massimo dei voti alla prestigiosa Royal Scottish Academy of Music and Drama, per l'esattezza nel 2007.



Dai quattordici ai ventuno anni lavorò soprattutto in ambito teatrale, vestendo anche i panni di Romeo in una pièce di successo presentata al Globe Theatre, interpretando di tanto in tanto qualche ruolo minore sul piccolo schermo. Il vero inizio della sua carriera sullo schermo d'argento si deve però a I segreti della mente di Hideo Nakata, che nel 2010 permise a un cresciuto Madden di mostrare il suo volto ormai adulto e maturo al grande pubblico internazionale. Il ruolo era però marginale, così come quello nel film tv Worried About the Boy di Julian Jarrold, ma le cose stavano per cambiare e tutte in positivo.



La conquista del Trono di Richard Madden

Nello stesso anno d'uscita del film di Nakata, infatti, l'attore scozzese venne scritturato da HBO per interpretare il ruolo di Robb Stark nella serie Game of Thrones, un progetto ambizioso che all'epoca si fregiava dell'arduo compito di risollevare le sorti del fantasy televisivo.

A distanza di otto stagioni totali e dieci anni dalla prima messa in onda, oggi possiamo dire che lo show tratto dai romanzi di George R.R. Martin è stato un effettivo game changer del panorama televisivo, spostando di molto l'asticella produttiva dei progetti di genere sul piccolo schermo. Anche se nel primo arco narrativo il ruolo di Robb era piuttosto secondario, l'evoluzione della saga ha fatto sì che il personaggio di Madden diventasse per le successive due stagioni il perno centrale del racconto nel Nord di Westeros, dopo la nomina a Re, interessato soprattutto a rimpinguare le fila del suo esercito per vendicare la morte del padre Ned e a muovere guerra ai perfidi Lannister. Un'interpretazione, quella di Robb, che non è passata inosservata al grande pubblico, affezionatosi non poco al Re del Nord e alla sua missione. Purtroppo il suo destino era già segnato da anni, scritto nero su bianco in uno dei tomi di Martin e all'interno di uno dei più sanguinosi e allucinanti massacri che la storia della televisione ricordi: Le Nozze Rosse.



È dunque nella terza stagione di Game of Thrones che il personaggio di Madden esce definitivamente di scena, permettendo così all'attore di potersi dedicare ad altri progetti tra grande e piccolo schermo, primo fra tutti l'adattamento live-action di Cenerentola firmato Kenneth Branagh, dove Madden vestì i panni del Principe Kit (qui vi proponiamo il nostro viaggio alla scoperta dei live action di Cenerentola).

Un blockbuster che diede il via al filone di remake dei classici Disney che prosegue ancora oggi; sicuramente non il ruolo della vita, ma molto importante per continuare a conquistare il grande pubblico mainstream. Una parte che va invece ricordata e in cui l'interprete brillò non poco, regalando molte emozioni, è quella di Friederich Zeitz in Una promessa di Patrice Leconte, attualmente la performance più drammatica e d'impatto di Madden.



Guardia del corpo e infine Eterno

Successivamente, nel 2016 ha collaborato con Idris Elba nel thriller d'azione Bastille Days, peraltro molto controverso a causa degli attacchi terroristici di Parigi del novembre 2015, posticipato e caduto un po' nel dimenticatoio per una scarsa qualità in primis nonché per l'ingrato colpo del destino.

Nello stesso anno è tornato anche protagonista sul piccolo schermo nella serie televisiva I Medici, rivestendo il ruolo di Cosimo il Vecchio nella prima stagione dello show antologico a sfondo storico targato Rai. Nel 2017 appena una piccola comparsata in un episodio di Electric Dreams di Channel 4 e poi nel 2018 il ritorno in grande spolvero come assoluto protagonista di Bodyguard, miniserie TV prodotta da BBC e comprata internazionalmente da Netflix, grazie alla quale Madden è anche riuscito a conquistare il suo primo e importante riconoscimento, vincendo infatti il Golden Globe come Miglior Attore Protagonista in una serie drammatica. Da questo momento, l'interprete viene intercettato da alcuni importanti autori come Sam Mendes e Dexter Fletcher per dei ruoli da caratterista in due film che hanno partecipato nel 2019 alla stagione dei premi, 1917 e Rocketman, dove Madden ricopre per la prima volta una parte omosessuale calandosi nei panni del manager di Elton John, John Reid.



Applaudito ormai dalla critica sia come protagonista che caratterista, versatile e di bell'aspetto, di presenza scenica importante e di talento malleabile e adattabile alle esigenze del caso, il piccolo ragazzino timido e introverso di Elderslie viene scelto da Kevin Feige e da Chloe Zhao come l'Eterno Ikaris nel nuovo cinecomic Marvel Studios uscito proprio in questi giorni nelle sale.

Del film vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Eternals, ma per comprendere adesso l'evoluzione attoriale di Madden e il picco massimo della sua carriera finora, non vi resta che correre al cinema per assistere a uno spettacolo autoriale e sproporzionato, dove proprio il nostro interprete è fulcro centrale di un universo narrativo in continua espansione.