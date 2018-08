Revenge: da Ellen Ripley a Black Mamba, gli eroi femminili al potere

Il cinema, come la letteratura, è sicuramente pieno zeppo di personaggi maschili forti, leader incontrastati in grado di reggere la scena in qualsiasi situazione. Esistono però dei casi eclatanti in cui tutto si è ribaltato, con protagoniste femminili capaci di mettere in ombra qualsiasi cosa attorno.

Probabilmente l'ultimo esempio in senso cronologico è Revenge, il film di Coralie Fargeat che arriva nelle sale italiane il prossimo 6 settembre. Parliamo di un rape & revenge movie "in rosa" che si poggia completamente sulle spalle di Matilda Lutz, indaffarata a dare vita all'ingenua Jen, una ragazzina affascinante che sarà costretta dagli eventi (e da tre uomini) a cambiare completamente il suo modo di fare, diventando aggressiva e vendicativa.

Il suo forte carattere, che si plasma minuto dopo minuto sullo schermo, può essere accostato ad altri grandi personaggi femminili della storia del cinema, recente e non.



Donne meravigliose

Senza andare troppo lontano, nel maggio dello scorso anno ha fatto irruzione nei cinema di tutto il mondo una nuova iterazione di Wonder Woman, probabilmente il personaggio DC Comics con più risonanza a livello mediatico degli ultimi 4-5 anni.

Se il pubblico si è completamene abituato a vedere Batman e Superman combattere il crimine, ammirare una donna statuaria, un'amazzone dotata di grande intelligenza e forza, balzare da un'epoca all'altra ha sicuramente lasciato un'impronta diversa, del valore di oltre 800 milioni al box office.

Non si tratta però soltanto di denaro, incassi e industria: la nuova Wonder Woman, interpretata da Gal Gadot, è diventata subito un'icona, una musa ispiratrice, che la gente non vede l'ora di ritrovare ancora su grande schermo - ricordiamo infatti che Wonder Woman 1984 è attualmente in lavorazione.

Allontanandoci leggermente dai cinecomic contemporanei, facciamo un salto nel passato, ricordando due eroine simbolo della loro epoca di riferimento, ovvero gli anni '80. A molti appassionati di film action basta leggere i nomi Sarah Connor ed Ellen Ripley perché la loro pelle diventi d'oca. La prima è la celebre protagonista femminile della saga di Terminator, apparsa in quattro film, una serie TV e prossima a spuntare "nella sua forma originaria" anche in Terminator 6. Originaria perché nei panni del personaggio è tornata Linda Hamilton, attrice dei primi due iconici film del franchise, prima che la palla passasse poi a Lena Headey ed Emilia Clarke.

La determinazione della Connor si può certamente accostare anche a quello del Tenente Ellen Ripley, l'alter-ego filmico di Sigourney Weaver nella spaventosa saga di Alien. Difficile pensare a lei senza un fucile in mano e lo sguardo severo, mentre porta a compimento ciò che i suoi compagni non sono stati in grado di fare.



Oltre l'azione

Per creare un'icona femminile su grande schermo però non è necessario avere delle armi da fuoco, all'occorrenza possono andar benissimo anche svariate armi bianche: stiamo pensando a Beatrix Kiddo, anche detta La Sposa o Black Mamba, protagonista assoluta dei due Kill Bill tarantiniani.

Mossa nei suoi film da un ideale di vendetta, proprio come la protagonista di Revenge, la Kiddo è un'autentica macchina da guerra, silenziosa e calcolatrice, talmente determinata da intraprendere un vero e proprio "percorso di formazione" per diventare spietata e precisa al millimetro.

Annienta le sue vittime, nomi di una black list redatta in maniera accurata, con una katana infallibile, per la gioia di tutti gli appassionati del sangue e della poesia underground. Certo, a leggere l'articolo sinora si potrebbe pensare che la componente action sia assolutamente necessaria per ottenere una buona leader sullo schermo, ma non è assolutamente così.



Pensiamo a un film come Erin Brockovich - Forte come la verità, la cui reale protagonista della storia è stata impersonata al cinema da una eccezionale Julia Roberts. Un lavoro in grado di raccogliere cinque nomination agli Oscar e vincere ben tre statuette, miglior film, regia e attrice, senza creare troppo "chiasso" a livello di trama.

Si parla infatti del coraggio di una donna capace di sfidare due grandi società come la Pacific Gas e la Electric Company, accusate di aver contaminato delle falde acquifere a Hinkley, California.



Eroine spesso silenziose

Gli amanti dell'avventura hanno invece potuto contare su una paladina dal carattere di ferro: Lara Croft. Protagonista della serie videoludica Tomb Raider, l'affascinante archeologa si è resa protagonista - sul grande schermo - di due film fra il 2001 e il 2003, con Angelina Jolie nei suoi succinti panni, mentre nel 2018 è arrivato il reboot della serie con Alicia Vikander. Due attrici molto diverse ma entrambe capaci di regalare un carattere forte e deciso al personaggio.

È stata spesso sottovalutata, invece, la Marge Gunderson di Fargo, capolavoro dei fratelli Coen che vede protagonista un'agente di polizia pacata e attenta, in grado di arrivare - passo dopo passo, in totale solitudine - a scovare i colpevoli di un insolito sequestro di persona. Eroina silenziosa interpretata dalla stessa Frances McDormand dei Tre manifesti a Ebbing, Missouri, film del 2017 con un altro personaggio femminile indimenticabile, Mildred Hayes.

Sfociando in campo fantastico, bisogna ricordare come con Maleficent la strega Malefica sia riuscita a prendersi tutta la scena e a cambiare, radicalmente anche, una storia classica come La Bella Addormentata nel Bosco - diventando di fatto, come suggerisce il titolo, la protagonista assoluta del film, a discapito di principi e principesse.

Persino una saga "sacra" come Star Wars ha cambiato pelle in nome di un personaggio femminile forte e importante: a partire da Il Risveglio della Forza, la giovane e bella Rey ha raccolto tanto dell'eredità lasciata dai cavalieri Jedi dei film originali, e chissà che in futuro la sua figura possa diventare ancor più fondamentale nel quadro generale dell'opera.

Segno che il cinema ha sempre avuto, e avrà sempre, personaggi femminili forti, in grado di sorreggere e caratterizzare intere produzioni e franchise, rendendoli unici.